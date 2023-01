Couleurs de héros pour la série Galaxy S23 confirmées, capteurs d’image S23 Ultra détaillés

Il y a déjà peu de choses que nous ne savons pas sur la série Galaxy S23, mais quelques détails continuent de couler. Pour commencer, Evan Blass a déterré des images qui montrent la couleur du héros pour chaque téléphone. Celles-ci sont clairement destinées à diriger les consommateurs vers les pages de précommande une fois qu’elles seront mises en ligne.









Couleurs de héros pour la série Samsung Galaxy S23

Botanic Green est la couleur préférée du Samsung Galaxy S23 Ultra. Quant à ses petits frères et sœurs, le Galaxy S23 préfère Cotton Flower, tandis que le Galaxy S23+ privilégie Misty Lilac. D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, les trois modèles seront disponibles dans les quatre mêmes coloris (le quatrième étant le Phantom Black standard), découvrez plus d’images ici. Soit dit en passant, Samsung.com propose généralement des coloris exclusifs, ces quatre sont destinés aux opérateurs et aux détaillants.

Passant à certains détails matériels, les écrans des trois modèles Galaxy S23 offriront une luminosité maximale de 1 750 nits. Les Galaxy S22 Ultra et S22+ sortants peuvent également atteindre 1 750 nits, mais le petit S22 est plafonné à 1 300 nits.

Enfin, une liste des capteurs d’image qui seront utilisés par le Galaxy S23 Ultra. Il est déjà clair que le 200MP ISOCELL HP2 remplacera le 108MP HM3 dans le module principal. L’ultra large passe d’un capteur 12MP à un autre (Sony IMX563 à IMX564), les modules téléobjectif 3x et 10x continueront d’utiliser le même capteur qu’avant (IMX754). Et comme vous l’avez peut-être déjà entendu, la caméra selfie passe à 12MP avec un ISOCELL 3LU remplaçant le GH1 (les S23 et S23+ utiliseront probablement le même capteur).









Capteurs d’image : Samsung Galaxy S22 Ultra • Galaxy S23 Ultra

Au cas où vous l’auriez manqué, plus tôt dans la journée, des échantillons d’appareils photo du Galaxy S23 Ultra ont montré ses compétences en photographie en basse lumière.

La série Galaxy S23 sera dévoilée la semaine prochaine et les précommandes devraient commencer immédiatement (enfin, vous pouvez déjà réserver une unité, mais il s’agit plus d’obtenir une remise pour les lève-tôt plutôt qu’une précommande appropriée).

