La sécheresse de cet été devrait provoquer une gamme inégale de couleurs d’automne commençant plus tôt dans le paradis des feuilles de la Nouvelle-Angleterre, tandis que les couleurs d’automne sont susceptibles d’être atténuées et de ne pas durer aussi longtemps dans les zones du sud frappées par la sécheresse et la chaleur. .

En Nouvelle-Angleterre, les experts prévoient que la saison, qui culmine généralement en octobre, sera plus étalée, certains arbres changeant plus tôt ou même brunissant et laissant tomber les feuilles à cause de la sécheresse. D’autres endroits, comme le Texas, pourraient voir des couleurs émerger plus tard à l’automne en raison des températures chaudes.

“Nous aurons toujours des couleurs brillantes en Nouvelle-Angleterre en raison du fait que nous avons tellement de types d’arbres différents et qu’ils poussent sur des types de crêtes, des types de pentes et de zones humides”, a déclaré Richard Primack, professeur d’écologie végétale. à l’Université de Boston. “Vous savez que nous aurons une bonne couleur, mais la couleur sera probablement plus inégale que d’habitude.”

L’observation des feuilles est une grosse affaire dans des endroits comme la Nouvelle-Angleterre, où des millions de visiteurs de partout au pays et dans le monde rapportent des milliards de dollars.

Tout le monde, des auberges aux restaurants, compte souvent sur cette entreprise pour passer le reste de l’année. Mais prédire quand ces couleurs atteindront leur maximum n’est pas une science exacte ; obligeant les experts à tout prendre en compte, de la température à la durée de la journée en passant par les stress tels que les ravageurs et la sécheresse.

Dans le Vermont, le Mad River Barn de 18 chambres, une auberge de Fayston, se vend généralement pendant environ trois semaines consécutives à partir de fin septembre, a déclaré le directeur de l’auberge, Jess Kotch. Mais ces voyeurs ne réservent pas longtemps à l’avance.

“Généralement, nous recevons tellement de demandes pour des séjours de dernière minute pendant cette période que je ne commence même pas vraiment à y penser avant cette semaine et la semaine prochaine”, a-t-elle déclaré.

Cette année, la sécheresse est l’une des grandes préoccupations dans de nombreuses régions du pays.

Une sécheresse sévère et même extrême s’est installée cet été dans le sud de la Nouvelle-Angleterre et persiste dans certaines régions, tandis que le nord du Vermont, du New Hampshire et du Maine connaît une sécheresse modérée ou est anormalement sec. Dans ces États du nord de la Nouvelle-Angleterre, la couleur dépendra de la santé des arbres individuels et devrait être bonne à variable.

“Là où vous avez ces vrais sols sablonneux secs ou vous savez, les arbres qui ont eu des problèmes de santé accumulés au fil du temps, vous pouvez voir un effet sur le feuillage d’automne de ces arbres”, Wendy Scribner, spécialiste de terrain forestier au service de vulgarisation de l’Université du New Hampshire. , a dit. “Mais je pense que nous en avons tellement que nous verrons encore une certaine coloration.”

Dans l’Oklahoma, où une grande partie de l’État connaît une sécheresse grave ou extrême, les arbres devraient changer plus tôt que d’habitude et ce sera plus rapide. Certains chênes ont commencé à brunir et à laisser tomber des feuilles cet été, a déclaré Alex Schwartz, sylviculteur de district pour les districts de Rangers de l’Oklahoma de la forêt nationale d’Ouachita.

“Lorsque les arbres subissent un stress de sécheresse modéré à sévère comme celui que nous avons connu, ce qu’ils vont faire, c’est qu’ils vont probablement arrêter cette production – le peu qu’ils ont eu au cours de l’été – arrêter beaucoup cette production. plus rapidement, et ils ne produiront pas beaucoup de ces autres pigments comme les caroténoïdes qui font ressortir ces autres couleurs d’automne », a-t-il déclaré.

La même chose se produit sur certaines crêtes du Connecticut où les chênes dans des sols fins et secs brunissent et perdent leurs feuilles tôt, ce qui signifie qu’ils s’éteignent. Et de nombreux hêtres du sud de la Nouvelle-Angleterre, dont les feuilles virent généralement au jaune et à l’orange à l’automne, ont été touchés par la maladie des feuilles du hêtre, ce qui les a fait perdre leurs feuilles, a déclaré Robert Marra, pathologiste forestier à la Connecticut Agricultural Experiment Station.

“Cela va avoir un impact très sérieux sur les couleurs d’automne dans le sens où la plupart des hêtres, dont beaucoup dans le sud de la Nouvelle-Angleterre, ont été si durement touchés par la maladie des feuilles de hêtre cette année qu’ils ne font que tomber, ils ne le font pas. ont des feuilles pour changer de couleur », a-t-il déclaré.

Au Texas, les couleurs sont susceptibles d’être atténuées et les températures chaudes pourraient repousser le changement, a déclaré Mac Martin, coordinateur des partenariats pour le Texas A&M Forest Service.

“Nous allons probablement obtenir une fenêtre plus courte des couleurs d’automne que nous obtenons ici en général ainsi que probablement moins de couleurs brillantes”, a-t-il déclaré.

Les visiteurs du White Mountain Hotel and Resort à North Conway, New Hampshire, ne tardent pas à faire des réservations, a déclaré Carol Sullivan, directrice des ventes et du marketing.

“Les deux dernières années pour nous ont été très fortes, et c’est la même prédiction pour nous cette année, que nous aurons une saison de feuillage d’automne tout aussi forte, sinon encore plus forte, quel que soit le temps”, a-t-elle déclaré. .

______

La journaliste AP Kathy McCormack a contribué à ce rapport depuis Concord, New Hampshire.

Lisa Rathke, l’Associated Press