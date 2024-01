Il y a une raison pour laquelle le coucher de soleil nous invite à faire une pause et à admirer sa splendeur : chacun illumine le ciel dans un spectre de roses et d’oranges trop beaux pour être manqués. Les teintes pêche sont un clin d’œil à la beauté et à l’abondance qui nous entourent. Et avec cette merveilleuse étreinte du moment présent, il est évident pourquoi cette teinte douce et veloutée a été nommée couleur Pantone de l’année 2024. Peluche de pêche est global, chaleureux et rayonnant, à la fois intemporel et tendance.

Officiellement Pantone 23-1023, Peach Fuzz se situe doucement entre le rose et l’orange. Après une année tumultueuse, la couleur est une chaleureuse invitation à ralentir et à prioriser nos relations. Introduire la teinte de rêve dans votre maison est une merveilleuse façon de créer ce que Pantone décrit comme « un sentiment de gentillesse et de tendresse, communiquant un message de bienveillance et de partage, de communauté et de collaboration ». Et d’après mes conversations à venir, il est clair que les designers sont d’accord.

Image en vedette de notre entretien avec Alex McCabe.

Image de Suruchi Avasthi

Les designers partagent leurs points de vue sur la couleur Pantone de l’année 2024

« Je sais que la sélection de pêches peut sembler une surprise, mais après le chaos du monde, le stress, l’anxiété, la lourdeur, la pêche n’ajoute rien à ce bruit », déclare Joshua Smith, directeur et fondateur de Joshua Smith Inc. “C’est plutôt édifiant, connectant, et il s’agit de se détendre et de ne pas être si sérieux.”

Jenna Morrow, propriétaire et designer principale de Studios de conception de demain a également remarqué le besoin de confort et de bien-être. « Beaucoup d’entre nous se remettent encore des mois d’isolement de 2020, alors que nous rattrapons le temps de qualité perdu avec nos proches et rétablissons les projets qui ont été retardés », partage-t-elle. « Une tendance est apparue qui met aux commandes notre envie de connexion, de bien-être et de douceur. La couleur Pantone de l’année, Peach Fuzz, célèbre notre quête de confort, de soins et de communauté.

Image gracieuseté de Joshua Smith Inc.



Comment intégrer Peach Fuzz dans chaque pièce de votre maison

Si vous avez hâte d’explorer les vibrations chaleureuses et douces de Peach Fuzz, ne cherchez pas plus loin. Nous avons rassemblé nos idées, inspirations, produits et conseils de créateurs préférés pour vous aider à apporter une teinte romantique dans votre maison.

Chaque produit est sélectionné avec soin par nos rédacteurs et nous donnerons toujours un avis honnête, qu’il soit offert ou acheté nous-mêmes. Si vous achetez quelque chose via nos liens, nous pouvons gagner une petite commission sans frais pour vous.

Peinture

Peindre vos murs Peach Fuzz est un moyen fantastique d’ajouter de la douceur et de la chaleur à n’importe quel espace. Selon Smith, il peut également faire une déclaration lorsqu’il est stylé de manière inattendue. « La couleur pêche est idéale pour un plafond, car elle est très flatteuse et sa lumière chaude et éclatante fait ressortir la beauté et la douceur de la peau », dit-il.

Fond d’écran

Pantone a collaboré avec Fleur de cuillère sur une collection de papiers peints fantaisistes et pêche qui peuvent rafraîchir les petits et les grands espaces. “Si ajouter du papier peint dans une pièce entière est trop compliqué, décorez plutôt un placard ou placez-le au plafond, associé à des murs neutres et chauds”, suggère Morrow.

Décorations de salon

Les accessoires peuvent égayer n’importe quel espace de vie avec une touche de Peach Fuzz. Envisagez des pièces plus petites comme des coussins ou des lampes de table ou des pièces plus grandes comme des tapis. Pantone s’est également associé à Robuste sur des tapis lavables pêche. Vous ne savez pas avec quelles couleurs Peach Fuzz se marie bien ? Pantone en a créé quelques-uns palettes de couleurs pour aider, et Smith adore incorporer la pêche avec du bleu et des verts. «Cela fonctionne même avec le magenta ou le violet, qui sont mes obsessions actuelles», dit-il.

Verres

Imaginez-vous en train de dîner en plein air, en sirotant un verre à vin ou une coupe teinté pêche. Heureux, non ? Au printemps et en été en particulier, les verres de couleur pêche ajouteront un peu de style et de plaisir à vos repas, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur.

Textiles de salle de bain

« N’oubliez pas d’ajouter de la couleur aux espaces plus calmes comme votre salle de bain », partage Morrow. Les textiles pêche ajouteront de la gaieté à un espace par ailleurs neutre et rendront vos routines du matin et du soir encore plus confortables.

Textiles de chambre

Plonger dans un lit pêche doux et douillet ? Oui s’il vous plait. Que vous optiez pour une couette pêche avec des taies d’oreiller assorties ou que vous ajoutiez un jeté pêche à votre literie neutre, la touche de couleur apportera une douce chaleur à toute la pièce.

Fleurs

Peach Fuzz sera particulièrement bienvenu dans vos compositions florales au printemps et en été, que vous choisissiez de faire du faux ou d’investir dans le vrai. «Ajoutez de fausses fleurs au vase de votre entrée ou au comptoir de cuisine pour prolonger un accueil doux et aussi chaleureux que la saison», explique Morrow.

Style de table

Le style de la table basse est un art en soi, et l’ajout de vases et de livres de table basse aux teintes Peach Fuzz créera une atmosphère chaleureuse et accueillante, surtout lorsqu’ils sont mélangés à une variété d’autres couleurs et textures.

Accessoires de cuisine

La cuisine est le cœur de la maison et des éléments subtils Peach Fuzz, comme un ensemble de couteaux ou des torchons, ajoutent une ambiance inattendue et exaltante à cet espace de rassemblement bien-aimé.

Chaises d’appoint

L’ajout de nouvelles chaises d’appoint rafraîchira instantanément n’importe quel espace, et ces pièces pêche seront sans aucun doute des sujets de conversation, que vous optiez pour une chaise en cuir et chêne blanc pour le coin de votre salon ou un fauteuil tonneau en velours pour un coin de lecture confortable.