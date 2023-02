Couleur, courbes et cocooning – Kelowna Capital News

– Mots de Laura Goldstein Photographies de Lia Crowe

En 1981, c’était Faith Popcorn et sa TrendBank qui a inventé le terme de design d’intérieur “cocooning”. Elle l’a défini comme “le besoin de se protéger des réalités dures et imprévisibles du monde extérieur”.

Aujourd’hui, rien ne pourrait être plus proche de cette vérité.

Revenant à leur ancienne gloire en personne après plusieurs années de fermetures de COVID-19, des salons de design locaux et internationaux – allant de New Futures d’IDS Vancouver, New York Design Week, Salone del Mobile (Milan) et Maison & Objet (Paris) – tous ont exprimé des interprétations similaires des tendances du design pour 2023 : fini les lignes épurées, droites et neutres, place à la couleur, aux meubles tout en courbes et à l’éclairage sculptural, le tout enveloppé dans un confort éco-conscient !

1. Écologique et durable en 2023 : qui aurait cru qu’un légume pouvait être si inspirant ?

Si vous avez regardé le documentaire primé Champignons fantastiques sur Netflix, vous connaissez les incroyables propriétés communicatives et médicinales des champignons et de leurs racines de mycélium.

La créatrice de mode et éco-philanthrope Stella McCartney a récemment collaboré avec B&B Italia pour réinventer l’emblématique chaise Bambole de 1972 de Mario Bellini pour son itération Fungi Forest. Avec son rembourrage à motif de champignon dessiné à la main, la chaise peut être complètement démontée pour être recyclée le moment venu.

La biodesigner basée à Brooklyn, Danielle Trofe, du studio Danielle Trofe, a poussé ce phénomène écologique un peu plus loin en travaillant avec des organismes vivants pour produire un éclairage contemporain et durable. En permettant au mycélium de se développer pendant quelques jours autour des déchets agricoles propres, tels que le chanvre, les tiges ou les cosses de maïs, le mycélium injecté lie les déchets ensemble, formant une forme solide. Elle emballe les matériaux dans des moules d’abat-jour imprimés en 3D.

“Cultivé en laboratoire, le produit à base de mycélium est très durable et il n’y a pas de dégagement de gaz ni de lixiviation dans la terre”, explique Danielle de son studio à Brooklyn.

Ses collaborations très cool avec des restaurants et des boutiques incluent également des abat-jours et des pendentifs d’éclairage MushLume ornant le Westley Calgary Downtown, Tapestry Collection by Hilton.

Renee Switzer, cofondatrice et directrice de SwitzerCultCreative à Vancouver, défend les fabricants de meubles et d’éclairage haut de gamme de la Colombie-Britannique et d’ailleurs depuis plus de 25 ans.

“L’approche de Danielle en matière de durabilité organique avec sa collection d’éclairage MushLume est si simple mais fascinante et complète à la fois le design résidentiel et commercial”, explique-t-elle. “Je suis également un grand fan des meubles autonomes de Kirk Van Ludwig à Victoria, car les pièces contemporaines magnifiquement conçues proviennent de bois réutilisé et utilisent des finitions non toxiques.”

Le sculpteur et artisan de meubles d’origine péruvienne German Aguirre, du German Aguirre Design Atelier à Vancouver, exprime son interconnexion avec la nature comme «de la terre».

Ancien guide en Amazonie lors d’une année de césure à l’école, il est influencé par le caractère éphémère de l’art abstrait du mandala. Présentés à IDS Vancouver, les motifs de table organiques complexes de sa collection Mycelium: Seed Line sont créés avec des graines de huayruros, de quinoa, de chia, de shihuahuaco et de haricots noirs, méticuleusement modelés en couches de résine écologique.

“J’ai grandi en admirant les artistes du Pérou et leur utilisation de la pierre, du bois, des gravures et des éléments naturels”, explique German. “Je veux raconter une histoire à travers mes pièces avec une interprétation moderne.”

2. Meubles et tissus : des courbes aux bons endroits

Les configurations courbes voluptueuses dans des teintes de bijoux et de terre de la période Art déco des années 1920 sont à la mode pour 2023. Les canapés et les chaises ondulants dans des tissus luxueux sont une incitation émotionnelle à s’asseoir (ou mieux, à s’allonger) dans un confort cocooning.

« Nous avons remarqué que nos clients ont commencé à changer leur esthétique des intérieurs blancs épurés à la couleur et sont devenus plus aventureux avec des formes de meubles plus douces. C’est une question de confort et moins d’architecture », explique Jennifer Heffel, propriétaire et principale designer d’intérieur de HB Design à Vancouver. “Il y a beaucoup de beaux verts émeraude, moka, ambre, caramels et marine riche, et pas seulement dans les pièces principales, mais aussi dans les cuisines.”

Tout ce qui est texturé, des tissus d’ameublement comme les oreillers et les jetés aux meubles rembourrés, une tendance qui a commencé en 2022 (y compris l’engouement pour le tissu sherpa), s’est transformé en une expérience sensorielle totale en 2023.

Le canapé Saint-Germain et les fauteuils Le Club de la marque italienne Poliform se déclinent en plusieurs configurations avec des tissus amovibles aux couleurs délicieuses, et ils sont aussi douillets et doux qu’un pull surdimensionné. Ils sont disponibles dans des matières naturelles et régénérées certifiées en laines bouclées nubby, en lin, en velours et en jacquards de viscose.

3. Culture culinaire

Vous vous attendez presque à ce que le dîner soit prêt et vous attende dans le nouvel HABITAT by Aeon à Vancouver, car il présente huit cuisines pleine grandeur pour 2023, allant de l’italien moderne au traditionnel et au rustique. La fonctionnalité simplifiée est la clé des conceptions de cuisine de cette année avec une attention particulière aux éviers, aux robinets et aux accessoires de préparation.

“Les armoires et les îlots colorés, une tendance vers le charbon de bois ou même des bois plus clairs, presque la couleur du teck, seront populaires en 2023”, déclare Jennifer chez HB Design.

4. Couleurs Pantone de l’année : La bible du marketing des couleurs 2023

Qui peut oublier ce discours emblématique du “pull céruléen” dans le film Le diable s’habille en Prada? Meryl Streep, jouant le rôle de la rédactrice en chef d’un magazine fictif Vogue-ish, donne des conférences avec condescendance à son assistante naïve, jouée par Anne Hathaway, sur la façon dont les prévisionnistes de couleur dictent tout – de la mode au design d’intérieur, en passant par les arts graphiques, l’architecture et, oui, même le vernis à ongles. Puis, à l’insu du grand public, ces couleurs présélectionnées filtrent jusqu’aux choix effectués par Jane et John Doe.

Le Pantone Color Institute est un service de conseil américain qui prévoit les tendances mondiales en matière de couleurs et conseille les entreprises sur l’identité de marque et le développement de produits en utilisant la couleur comme un atout stratégique. Il a considéré Viva Magenta comme la couleur de l’année 2023, avec Digital Lavender, Oyster Mushroom, Mocha Mousse et Blueing.

Les entreprises de peinture comme Benjamin Moore prédisent également les couleurs de l’année. Pour 2023, Benjamin Moore a opté pour Raspberry Blush, un mélange vif de corail et de rose, comme sa nouvelle couleur charismatique pour les intérieurs en 2023.

5. Que la lumière soit : éclairage décoratif et sculptural pour 2023

Les luminaires suspendus, les lampadaires et les supports muraux sont si sculpturaux qu’ils sont devenus des œuvres d’art à part entière et ne peuvent s’empêcher de susciter une réaction émotionnelle. L’éclairage de déclaration reflète notre amour de la nature et apporte les éléments de l’extérieur à l’intérieur.

Les interprétations sculpturales et abstraites de la vie marine de la société d’éclairage israélienne Aqua Creations font de superbes ajouts aux résidences, hôtels et restaurants. Créés à la main dans de magnifiques teintes de soie plissée, les spectaculaires récifs coralliens de la mer Rouge ont influencé les créations du co-fondateur Albi Serfaty, telles que Morning Glory. Sa nouvelle collection de luminaires suspendus et muraux s’intitule Lakes: Light On Water, qui est réimaginée en regardant des vues aériennes de plans d’eau.

“Ils sont des interprétations géométriques de la forme des lacs, attirant l’attention sur les écosystèmes aquatiques, et ont été récemment lancés à Design Miami”, explique Albi depuis son studio près de Tel-Aviv.

Requiem, du concepteur d’éclairage britannique Lee Broom, a été créée au Salone del Mobile de Milan. Les pièces en édition limitée sculptées à la main imitent la draperie de marbre gainée sur les statues antiques. Parce que tous les composants électriques sont cachés, ils apparaissent comme par magie suspendus dans les airs.

6. Papier peint : c’est normal d’être un wallfleur

Le papier peint et les peintures murales de papier peint ne cessent de devenir plus audacieux et plus colorés en 2023, avec des motifs floraux et tropicaux à l’avant-plan. Selon le studio de design suédois Rebel Walls, qui expédie dans le monde entier, de superbes motifs Japandi et Chinoiserie ont été rendus possibles grâce aux techniques d’impression numérique.

Tout comme les tissus durables, le papier peint en fibres naturelles comme la toile de ramie, la soie et le bambou ajoute de la texture et de la chaleur à n’importe quelle pièce. L’art déco n’est pas seulement une tendance dans la conception de meubles, car des motifs géométriques et abstraits accrocheurs qui ont été popularisés dans les années 20 et 30 apparaissent dans les motifs de papier peint.

En 2023, soyons aventureux. Essayez une nouvelle tendance ou deux. Après tout, apporter calme et sophistication à nos maisons est l’essence du cocooning et nous avons tous besoin d’un peu de joie de vivre.

