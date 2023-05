Couchers de soleil rouges frappants dans le nord de l’Illinois à la suite d’incendies de forêt sans précédent au Canada – Shaw Local

Ils ont été impossibles à ne pas remarquer pour quiconque dans le nord de l’Illinois regardant vers le ciel ces derniers temps en début de soirée : des couchers de soleil rouges intenses qui sont le résultat d’incendies de forêt qui se produisent à plus de mille kilomètres de là.

Les incendies de forêt qui font rage en Alberta et en Colombie-Britannique ont envoyé de la fumée sur le sud du Canada et le nord des États-Unis, et la pollution atmosphérique contribue probablement au ciel brumeux ici dans la région de Chicago, a déclaré Mark Ratcer, météorologue au bureau de Romeoville du National Weather Service.

La fumée étant transportée à travers les plaines du nord et une grande partie du Haut-Midwest, le soleil semble plus rouge – en particulier lorsqu’il se lève et se couche – lorsqu’il traverse la couche de brume.

«Là où il y a des incendies de forêt, cette fumée monte haut dans l’atmosphère, et nos conditions météorologiques régulières l’amènent à différents endroits en Amérique du Nord», a déclaré Racer. « Il y a comme un lait dans le ciel, et une partie de cela est de la fumée qui est en altitude dans toute la zone. »

Portée par le courant-jet, la fumée est descendue dans les plaines du nord et une grande partie du Haut-Midwest. Les panaches de fumée peuvent être vus dans images satellite publiées par l’Observatoire de la Terre de la NASA.

« Les couchers de soleil rouges intenses sont souvent visibles lorsque des incendies de forêt brûlent à proximité ou lorsque des éruptions volcaniques se produisent », selon le Centre UCAR pour l’enseignement des sciences. « Les villes les plus polluées du monde ont également tendance à avoir plus de couchers de soleil orange et rouges, résultant d’une abondance d’aérosols d’origine humaine. Bien que le résultat puisse être spectaculaire à observer, c’est aussi une indication de l’augmentation de la pollution de l’air.

Mardi, les incendies avaient brûlé 1 800 milles carrés en Alberta, en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, la majorité des terres étant touchées en Alberta. La zone est 10 fois supérieure à la moyenne brûlée pour cette période de l’année.

Les incendies, provoqués par des températures inhabituellement élevées, étaient au nombre de 92 vendredi. Plus de 25 d’entre eux ont été considérés comme « hors de contrôle », ce qui signifie que les incendies devaient se développer. À moins que la région ne connaisse un changement important qui apporte beaucoup d’humidité, il devrait s’écouler des mois avant que tous les incendies ne se calment, Les responsables de l’Alberta ont déclaré.

Parce que la fumée provenant des incendies est généralement en altitude dans le courant-jet, elle n’affecte pas souvent la qualité de l’air près de la surface et reste généralement un problème de visibilité, a déclaré Racer – bien qu’elle puisse présenter des problèmes de qualité dans certaines circonstances.

Au Minnesota, l’agence de contrôle de la pollution de l’État a publié plusieurs alertes à la qualité de l’air cette semaine, prévoyait que l’air serait « malsain pour tous » dans une grande partie de l’État et « malsain pour les groupes sensibles » dans le reste.

Bien qu’il soit trop tôt pour déterminer si les incendies sont le résultat du changement climatique, les scientifiques affirment que les incendies sans précédent sont conformes à la science derrière le phénomène de réchauffement, qui indique que les événements météorologiques extrêmes sont plus susceptibles de se produire plus fréquemment à mesure que la planète se réchauffe.

• Jenny Whidden est une rédactrice sur le changement climatique et l’environnement qui travaille avec le Daily Herald dans le cadre d’un partenariat avec Report For America soutenu par La conservation de la nature. Pour aider à soutenir son travail avec un don déductible des impôts, voir dailyherald.com/rfa.

