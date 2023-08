Couchers de soleil et cheminées : retrouver la beauté de la ville qui a volé la santé de mon père

Cette chronique à la première personne est l’expérience de Robyn Schleihauf, qui vit à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la FAQ .

J’ai grandi dans la petite ville de Sarnia, en Ontario. Petit est relatif. En Nouvelle-Écosse, où je vis actuellement, une ville comme Sarnia, avec une population de 72 000 habitants, ne serait jamais qualifiée de « petite », mais dans le sud de l’Ontario, où la majeure partie de la population canadienne vit entassée le long de la frontière avec les États-Unis, Sarnia est petite.

Mais ce qui fait vraiment de Sarnia une petite ville, c’est la sensation qu’on y ressent.

« De qui es-tu la fille ? » a demandé le vendeur de la librairie lorsqu’il a vu le nom de famille sur mon compte de points. Ce n’est pas une question de grande ville.

Sarnia est magnifique. Elle est parsemée de plages de sable fin qui longent les rives du lac Huron. Mais sa beauté est souvent ponctuée de laideur. Des cheminées bordent la rivière Sainte-Claire, et les raffineries et usines de fabrication géantes de pétrole métallique qui composent la Chemical Valley produisent de l’argent et du poison.

Mon père adorait Sarnia. Après le travail, il enlevait sa combinaison dans la buanderie et prenait immédiatement une douche. Les gens qui travaillaient dans les raffineries de pétrole faisaient cela dans l’espoir que les fibres d’amiante qui s’y accrochaient ne se retrouveraient pas dans les poumons de leur famille. Ensuite, papa et moi montions dans la voiture et nageions dans le lac avant l’heure du dîner, le soleil encore haut alors que nous nous balancions dans les vagues.

Schleihauf, photographiée enfant, avec son père à Sarnia, en Ontario. (Soumis par Robyn Schleihauf)

Les couchers de soleil à Sarnia sont particulièrement saisissants : les oranges et les roses dansent à l’horizon tandis que le soleil plonge dans le lac pour la soirée. « Dix sur dix », disait mon père. Il n’a jamais donné une note de dix sur dix à un autre, même lorsque nous sommes allés en Australie et avons regardé le soleil se coucher derrière l’océan grouillant de vie sur la Grande Barrière de Corail. « 9h5 », avait-il dit en souriant. « Il n’y a rien de mieux qu’un coucher de soleil sur le lac Huron. »

Mon père a pris sa retraite et il a continué à aimer Sarnia. Il est allé au bowling et a parcouru les sentiers en moto tout-terrain avec ses amis.

Mais ensuite, la laideur de Sarnia est apparue. Aux urgences, un médecin a examiné une radiographie des poumons de mon père, a regardé franchement mes parents frappés et a dit : « Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette ville. C’est une ville très malade.

Mon père souffrait de mésothéliome, un cancer causé par une exposition à l’amiante. Beaucoup de travailleurs à Sarnia, y compris des électriciens comme mon père, mourir du mésothéliome .

Dans le parc Centennial, au centre-ville de Sarnia, se trouve une installation artistique appelée Missing Worker Memorial. Il s’agit d’un monument saisissant : le contour de la silhouette d’une personne disparue par la Chemical Valley de Sarnia encadre trois personnages de la famille laissés sur place. Il rend hommage aux travailleurs qui ont été blessés, sont tombés malades ou sont décédés à cause de leur travail.

Le monument commémoratif des travailleurs disparus à Sarnia, en Ontario, rend hommage aux personnes décédées des suites d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. (Soumis par Robyn Schleihauf)

En 2013, plus d’une décennie après l’érection du mémorial, le parc a dû être fermé pour des mesures correctives lorsque du plomb, de l’amiante et des hydrocarbures ont été trouvés dans le sol, juste à côté du mémorial dédié aux travailleurs décédés des suites d’une exposition à ces mêmes toxines.

Même avec sa réputation et sa réalité toxiques, Sarnia reste adorable. C’est là que se trouve ma famille. Il abrite les souvenirs de mon enfance : des cornets de glace après les matchs de football, de la luge au parc où l’on a trouvé tous ces produits chimiques et du patinage sur glace sur l’étang près de la maison de mes parents. C’est là que je passe du temps avec mes nièces, neveux et cousins, que je regarde leurs matchs de hockey et que je mange des frites avec eux sous le pont Bluewater.

Mais c’est aussi l’endroit où la laideur brutale de Sarnia a déchiré le corps de mon père.

Tom Schleihauf, à gauche, avec son petit-fils, Joel, qui travaille également comme électricien à Sarnia, en Ontario. (Soumis par Robyn Schleihauf)

Mon frère et mon neveu – eux-mêmes électriciens syndiqués – regardaient stoïquement le souffle de papa aller et venir dans le staccato sporadique de la mort. C’est à Sarnia que nous avons vu, dévastés, notre père quitter cette communauté qu’il aimait et où il était aimé, dans un hôpital construit en partie grâce à la richesse créée par Chemical Valley.

C’est à Sarnia que ses funérailles ont eu lieu si grandes que je n’ai pas pu voir ma mère à travers la foule.

Sarnia est pleine de contradictions complexes, de beauté et de laideur, d’amour et de chagrin. De cette façon, Sarnia est comme n’importe quel autre endroit où nous vivons.

