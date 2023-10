Cottages in the Woods à Genève promet fantaisie, cuisine et art scandinaves – Shaw Local

Le parc Good Templar à Genève, à environ un mile à l’est de la rivière Fox, sera le site de l’événement Cottages in the Woods les 21 et 22 octobre. L’événement mettra en vedette les arts populaires suédois, les gnomes et le Père Noël suédois. (Sandy Bressner)

Une touche de magie attend les visiteurs dans une forêt parsemée de charmantes chaumières exposant l’artisanat suédois, d’autres créations originales et de bonnes spécialités de boulangerie scandinaves. Ce refuge enchanté fait partie du parc des Bons Templiers à Genève, où Cottages in the Woods ouvre ses portes les 21 et 22 octobre, chevauchant les visites des navires vikings.

En ce début de saison des fêtes, des artistes exposeront leurs œuvres dans des cottages historiques, dont beaucoup datent des années 1920 et 1930.

« Les cottages sont si pittoresques que la plupart des gens aiment simplement y entrer et les regarder et voir comment ils sont décorés », a déclaré Linda Schweikhofer de Batavia, l’une des organisatrices bénévoles.

Une autre bénévole, Pam Gustafson, d’Elgin, a déclaré que l’événement de l’année dernière avait attiré 2 500 personnes. Le sien est l’un des 20 chalets qui accueilleront 26 exposants.

« Mon chalet a été conçu par le grand-père de mon mari, qui l’a construit… en 1934, à partir de sa maison en Suède », a déclaré Gustafson.

Dans les bois, il est probable que les visiteurs apercevront un gnome, des fées et même le Père Noël suédois qui s’arrêteront pour jeter un coup d’œil.

Une chasse au trésor est prévue pour les enfants de 12 ans et moins, ainsi que des tentes pour réaliser des travaux manuels tels que peindre des chevaux dala. Les costumes sont les bienvenus et les séances de photos s’étendent à une énorme citrouille au visage richement sculpté.

Karen Kloubec, de Genève, présentera des poteries accrocheuses dans son cottage, proposant des modèles très divers de plateaux et de petites assiettes parfaites pour les apéritifs.

«Je fabrique beaucoup de plateaux fabriqués à la main avec des impressions de fleurs sauvages du parc», a déclaré Kloubec.

Elle a déclaré que d’autres exposants proposeront le style de peinture décorative nordique connu sous le nom de rosemaling, des bijoux, des aquarelles, des courtepointes, des cartes de vœux, des ornements, des mangeoires à oiseaux recyclées, des gnomes et des décorations scandinaves.

Une artiste recycle des pulls et les transforme en mitaines qu’elle appelle swittens, a déclaré Kloubec. Le sculpteur sur bois Ron Diller sculpte des petits Pères Noël et des jouets. Dan Snyder utilise le bois du parc pour fabriquer des bols et des meubles sculptés. Jody Moreen propose des articles vintage scandinaves, des livres et des cadeaux. La peintre Kathy McPartland expose ses œuvres colorées dans chaque recoin de son cottage fantaisiste.

L’événement proposera des food trucks servant des plats italiens et des sandwichs.

Les amateurs de pains, gâteaux et tartes suédois savent arriver tôt à la maison communautaire, a déclaré Schweikhofer, ajoutant que la tarte aux airelles sera l’une des friandises.

Excursions en bateau viking

Les Amis du Bateau Viking proposeront des visites de la réplique du bateau Viking qui a effectivement navigué jusqu’à l’Exposition universelle de Chicago en 1893, a déclaré Schweikhofer.

David Nordin, de Naperville, de ce groupe, a déclaré que c’était la dernière chance de voir le navire au cours des six prochains mois. Des visites guidées par des guides débuteront toutes les 15 minutes entre 10h et 16h30 les deux jours. Les frais de visite du navire prennent en charge l’entretien du navire. Les visiteurs pourront également manipuler des répliques d’armures et de casques Viking, avec un « Viking » à portée de main, a-t-il déclaré.

Le stationnement est à côté de la porte principale. Le parc privé de 60 acres appartient et est exploité par le Conseil régional des États centraux de l’Organisation internationale des Bons Templiers.

SI VOUS ALLEZ

QUOI: Chalets dans les bois

OÙ: 528 East Side Drive, Genève

QUAND: 10 h à 16 h les 21 et 22 octobre, beau temps, mauvais temps

COÛT: 10 $, gratuit pour les enfants de 12 ans et moins

INFORMATION: www.facebook.com/goodtemplarpark, vikingship.us