Cotes Utah vs UCLA, accessoires, choix pour le football universitaire de la semaine 6 – Shaw Local

Le n ° 11 de l’Utah affrontera le n ° 18 de l’UCLA samedi à 14 h 35 à Los Angeles. Le jeu sera diffusé sur Fox. Les nouveaux parieurs de l’Illinois peuvent parier sur Utah-UCLA avec un pari sur la maison jusqu’à 1 250 $ chez Caesars Sportsbook lorsque vous vous inscrivez ici avec notre code promotionnel.

Cotes Utah contre UCLA

Équipe Se propager Moneyline Points totaux Utah -3,5 (-110) -170 O 64,5 (-110) UCLA +3,5 (-110) +143 U 64,5 (-110)

La Choix des cotes Utah-UCLAde Zach Ewing: Le récit ici des fans qui ne regardent pas une tonne de football de la côte ouest est que l’Utah est l’équipe la plus physique avec le meilleur pedigree au cours des 10 dernières années et que l’UCLA a une infraction flashy Chip Kelly qui ne peut pas rivaliser quand elle reçoit un coup à la bouche.

Comme le chantait Lee Corso, “Pas si vite, mes amis!” La vérité est que si l’Utah a une bonne avance en matière de défense des buts, l’UCLA a été meilleure sur une base par jeu, se classant au 16e rang national en verges par jeu autorisé tandis que l’Utah se situe au n ° 29. En attaque, les Bruins ont un bord similaire: n ° 13 en verges par jeu contre le n ° 26 des Utes.

Le jeu n’est pas si simple bien sûr, et le calendrier de l’Utah a été plus difficile, mais au pire, cela ressemble à un affrontement d’équipes assez égales. Et UCLA est à la maison. Alors vous me DONNEZ 3½ points ? Je les emmènerai dans ce qui devrait être l’un des meilleurs jeux de la journée.

Le choix : UCLA 31, Utah 28

UCLA QB Dorian Thompson-Robinson passe, accessoire de touché