Cotes USFL 2023 Semaine 7 : Lignes de paris, spreads

C’est la semaine que les membres des Birmingham Stallions ont encerclée sur leurs calendriers.

Il y a une égalité à trois pour la première place dans la division sud de la United States Football League, et deux de ces équipes avec des fiches de 4-2 – les New Orleans Breakers et le champion en titre Stallions – se rencontreront lors du match phare de la semaine de l’USFL à 16 h (HE) samedi à Birmingham, Alabama.

La confrontation de la semaine 7 sera diffusée sur FOX et l’application FOX Sports.

Dans un autre concours clé de la division sud, deux des équipes les plus chaudes de l’USFL se rencontrent dimanche lorsque les Houston Gamblers (4-2) mettent leur séquence de quatre victoires consécutives en jeu lorsqu’ils jouent aux Showboats de Memphis 3-3, qui ont remporté trois dans une rangée.

Dans un grand match de la division Nord, le premier–lieu Les Stars de Philadelphie (3-3) ont mis en jeu leur séquence de deux victoires consécutives contre les Maulers de Pittsburgh 2-4 samedi à Canton, Ohio. Le jeu sera diffusé sur FS1 et l’application FOX Sports.

Jetons un coup d’œil aux jeux à venir du point de vue du jeu. Voici tout ce que vous devez savoir sur les cotes de la ligue pour la semaine 7 – les écarts de points, les moneylines et le total Over / Unders à Pari FOX.

Toutes les heures ET

JEUX DU SAMEDI

Étalons de Birmingham (4-2) contre Casseurs de la Nouvelle-Orléans (4-2) à Birmingham, 16h, Application FOX et FOX Sports

Écart de points : Étalons -1.5 (Les étalons sont favorisés pour gagner par plus de 1,5 point, sinon les Breakers couvrent)

Ligne d’argent : Étalons -133 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 17,52 $ au total) ; Breakers +105 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 20,50 $ au total)

Score total supérieur/inférieur : 45,5 points marqués par les deux équipes combinées

Étalons de Birmingham BAM -1.5

-133

o45.5

Casseurs de la Nouvelle-Orléans NON +1,5

+105

u45.5



Étoiles de Philadelphie (3-3) contre Maulers de Pittsburgh (2-4) à Canton, Ohio, 21 h, Application FS1 et FOX Sports

Écart de points : Étoiles -1 (Les étoiles sont favorisées pour gagner par plus d’un point, sinon les Maulers couvrent)

Ligne d’argent : Stars -118 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 18,47 $ au total) ; Maulers -105 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 19,52 $ au total)

Score total supérieur/inférieur : 39,5 points marqués par les deux équipes combinées

JEUX DU DIMANCHE

Joueurs de Houston (4-2) à Showboats de Memphis (3-3), 14h30, États-Unis

Écart de points : Joueurs -3 (Les joueurs sont favorisés pour gagner de plus de 3 points, sinon les Showboats couvrent)

Ligne d’argent : Gamblers -167 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 15,99 $ au total) ; Showboats +130 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 23 $ au total)

Score total supérieur/inférieur : 43,5 points marqués par les deux équipes combinées

Panthères du Michigan (2-3) contre Généraux du New Jersey (2-3) à Canton, Ohio, 17h30, Application FS1 et FOX Sports

Écart de points : Généraux -6.5 (Les généraux sont favorisés pour gagner par plus de 6,5 points, sinon les Panthers couvrent)

Ligne d’argent : Généraux -278 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 13,60 $ au total) ; Panthers +205 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 30,50 $ au total)

Score total supérieur/inférieur : 40,5 points marqués par les deux équipes combinées

Vous cherchez encore plus de contenu USFL? Dirigez-vous vers le Section USFL sur le Application et site Web FOX Sports pour toutes les dernières nouvelles, et assurez-vous de mettre en favori l’USFL et votre équipe ou vos équipes préférées ! – pendant que vous y êtes.

 

