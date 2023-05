Cotes USFL 2023 Semaine 6 : Lignes de paris, spreads, résultats

La division nord de la United States Football League est l’une des plus équilibrées de toutes les ligues sportives professionnelles puisque les quatre équipes – les New Jersey Generals, les Pittsburgh Maulers, les Michigan Panthers et les Philadelphia Stars – sont à égalité pour la première place.

Qui se séparera du reste de la division en seconde partie de saison régulière ?

Dans la division sud, les choses sont presque aussi serrées que les New Orleans Breakers sont au sommet du classement à 4-1, mais juste derrière se trouvent les Houston Gamblers et le champion en titre Birmingham Stallions (chacun 3-2), avec les Memphis Showboats un match derrière eux.

[RELATED: Derrick Dillon dazzles with 109-yard return]

Cela met en place un calendrier compétitif pour la semaine 6, les Breakers affrontant les Stars à Detroit dimanche dans l’un des affrontements de renom (midi HE, FS1 et FOX Sports App).

La semaine 6 se termine avec les joueurs acharnés mettant en jeu leur séquence de trois victoires consécutives contre les généraux à 16 h HE dimanche à Memphis, Tennessee (FOX et FOX Sports App).

Jetons un coup d’œil aux jeux à venir du point de vue du jeu. Voici tout ce que vous devez savoir sur les cotes de la ligue pour la semaine 6 – les écarts de points, les moneylines, le total Over / Unders et les résultats des paris sur Pari FOX.

Derrick Dillon renvoie un coup de pied manqué pour un énorme touché Showboats de 109 verges Derrick Dillon de Memphis a couru 109 verges pour le deuxième touché des Showboats contre les Maulers de Pittsburgh après un panier manqué.

Toutes les heures ET

JEUX DU DIMANCHE

Casseurs de la Nouvelle-Orléans (4-1) contre Étoiles de Philadelphie (2-3) à Détroit, midi, Application FS1 et FOX Sports

Écart de points : Disjoncteurs -8 (Les Breakers sont favorisés pour gagner par plus de 8 points, sinon les Stars couvrent)

Ligne d’argent : Breakers -303 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 13,30 $ au total) ; Stars +225 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 32,50 $ au total)

Score total supérieur/inférieur : 47,5 points marqués par les deux équipes combinées

Casseurs de la Nouvelle-Orléans NON -8.0

-303

o47.5

Étoiles de Philadelphie ISP +8.0

+225

u47.5



Généraux du New Jersey (2-3) contre Joueurs de Houston (3-2) à Memphis, 16h, Application FOX et FOX Sports

Écart de points : Généraux -5.5 (Les généraux sont favorisés pour gagner par plus de 5,5 points, sinon les joueurs couvrent)

Ligne d’argent : Généraux -227 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 14,41 $ au total) ; Gamblers +175 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 27,50 $ au total)

Score total supérieur/inférieur : 47,5 points marqués par les deux équipes combinées

Généraux du New Jersey New Jersey -5.5

-227

o47.5

Joueurs de Houston HOU +5,5

+175

u47.5



JEUX TERMINÉS

Étalons de Birmingham 27, Panthères du Michigan 13

Écart de points : Les étalons (-6) couvrent en gagnant par plus de 6 points (14)

Ligne d’argent : Les étalons gagnent avec -227 favoris (pariez 10 $ pour gagner 14,41 $ au total); Les Panthers étaient +175 outsiders (pariez 10 $ pour gagner 27,50 $ au total)

Score total supérieur/inférieur : Moins de 44,5 points marqués par les deux équipes combinées (40)

Étalons de Birmingham BAM -6.0

-227

o44.5

Panthères du Michigan MICHIGAN +6.0

+175

u44.5



Showboats de Memphis 22, Maulers de Pittsburgh 0

Écart de points : Les Showboats (+2) couvrent en remportant sans appel

Ligne d’argent : Les showboats gagnent en tant que +110 outsiders (pariez 10 $ pour gagner 21 $ au total); Les Maulers étaient -143 favoris (pariez 10 $ pour gagner 16,99 $ au total);

Score total supérieur/inférieur : Moins de 41,5 points marqués par les deux équipes combinées (22)

Maulers de Pittsburgh FOSSE -2.5

-143

o41.5

Showboats de Memphis MÉM +2,5

+110

u41.5



Cherchez-vous à participer à l’action de paris USFL? Dirigez-vous vers Pari FOX pour tous vos besoins de paris sportifs USFL et autres.

Vous cherchez encore plus de contenu USFL ? Dirigez-vous vers le Section USFL sur le Application et site Web FOX Sports pour toutes les dernières nouvelles, et assurez-vous de mettre en favori l’USFL et votre équipe ou vos équipes préférées ! – pendant que vous y êtes.