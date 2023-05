Cotes USFL 2023 Semaine 4 : Résultats des paris, spreads

Une nouvelle équipe donne le ton dans la course au championnat de la ligue lors de la deuxième saison de la United States Football League.

Dites bonjour aux Breakers de la Nouvelle-Orléans, qui se sont améliorés à 3-0 en bouleversant le champion en titre de l’USFL Birmingham Stallions lors de la semaine 3.

Birmingham a remporté ses huit premiers matchs la saison dernière en route vers le titre USFL.

La victoire de la semaine 3 était une douce revanche pour la Nouvelle-Orléans, qui a perdu trois fois la saison dernière contre Birmingham.

Les Generals du New Jersey se profilent pour les Breakers, qui ont débuté la saison dernière avec une défaite contre les Stallions, puis ont remporté neuf matchs de suite.

Jetons un coup d’œil aux jeux à venir du point de vue du jeu. Voici tout ce que vous devez savoir sur les cotes de la ligue pour la semaine 4 – les écarts de points, les moneylines, le total Over / Unders et les résultats des paris sur Pari FOX.

Faits saillants Houston Gamblers-Philadelphia Stars Kenji Bahar a mené les Houston Gamblers à une victoire 41-16 contre les Stars de Philadelphie.

Toutes les heures ET

LE MATCH DU SAMEDI

Showboats de Memphis (0-3) à Panthères du Michigan (2-1), 19 h 30, NBC/Peacock

Écart de points : Panthères -6.5 (Les Panthers sont favorisés pour gagner par plus de 6,5 points, sinon la couverture des Showboats)

Ligne d’argent : Panthères -278 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 13,60 $ au total) ; Showboats +205 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 30,50 $ au total)

Score total supérieur/inférieur : 44,5 points marqués par les deux équipes combinées

JEUX DU DIMANCHE

Casseurs de la Nouvelle-Orléans (3-0) contre Généraux du New Jersey (2-1) à Canton, Ohio, 15 h, NBC/Peacock

Écart de points : Disjoncteurs -2.5 (Les disjoncteurs sont favorisés pour gagner par plus de 2,5 points, sinon les généraux couvrent)

Ligne d’argent : Disjoncteurs -167 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 15,99 $ au total) ; Généraux +130 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 23 $ au total)

Score total supérieur/inférieur : 44,5 points marqués par les deux équipes combinées

Étalons de Birmingham (2-1) contre Maulers de Pittsburgh (1-2), 18h30, FS1 et l’application FOX Sports

Écart de points : Étalons -8 (Les étalons sont favorisés pour gagner par plus de 8 points, sinon les Maulers couvrent)

Ligne d’argent : Étalons -333 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 13 $ au total) ; Maulers +240 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 34 $ au total)

Score total supérieur/inférieur : 43,5 points marqués par les deux équipes combinées

Étalons de Birmingham BAM -8.0

-333

o43.5

Maulers de Pittsburgh FOSSE +8.0

+240

u43.5



JEU TERMINÉ

Joueurs de Houston 41, Étoiles de Philadelphie 16

Écart de points : Les parieurs (+2,5) couvrent en gagnant directement

Ligne d’argent : Les joueurs gagnent en tant que +110 outsiders (pariez 10 $ pour gagner 21 $ au total); Les étoiles étaient -143 favoris (pariez 10 $ pour gagner 16,99 $ au total)

Score total supérieur/inférieur : Plus de 46,5 points marqués par les deux équipes combinées (57)

Joueurs de Houston HOU +2,5

+110

o46.5

Étoiles de Philadelphie ISP -2.5

-143

u46.5



