Cotes UFC 297, paris spéciaux sur les accessoires : les bookmakers fixent les lignes du cirque Sean Strickland, y compris les bombes F, les parties intimes et plus encore !

Les choses vont devenir folles pendant la semaine de combat de l’UFC 297.

Gardez à l’esprit que le champion des poids moyens de l’UFC, Sean Strickland, qui s’attaque aux fans agaçants de MMA pendant son temps libre, a déjà plongé dans une mer de personnes pour attaquer le prétendant au titre n°2, Dricus Du Plessis, et a récemment menacé de « poignarder » le cogneur sud-africain. lors de la conférence de presse de l’UFC 297.







Vous pouvez désormais parier sur sa prochaine crise d’avant-combat – et bien plus encore – grâce à une série de paris spéciaux sur les accessoires de nos amis de Parier en ligne fourni pour nous ici à MMAmania.com. Et j’ai déjà un œil sur F**ker à +250 pour le presseur de jeudi. Le dessus/dessous de son presseur d’après-combat a également l’air plutôt savoureux.

Regarde:

Strickland Gay fait référence à Du Plessis chez Presser

Oui : -200 (1/2)

Non : +150 (3/2)

Strickland Refer Du Plessis Coach Grab Parties Privées

Oui : +150 (3/2)

Non : -200 (1/2)

La première bombe F de Strickland au Pre Fight Presser

Putain de roi : -200 (1/2)

Putain : +250 (5/2)

Putain : +400 (4/1)

Introduction de Bruce Buffer Strickland contre Du Plessis

Plus/Moins : 160 secondes

Bombes F de Strickland dans une interview octogonale d’après-combat

Plus/Moins : six bombes F

Qui saigne en premier ?

Du Plessis : -160 (5/8)

Strickland : +120 (6/5)

Strickland pleure dans l’interview d’après-combat dans l’Octogone

Oui : +300 (3/)

Non : -500 (1/5)

Strickland n’est pas étranger aux larmes de l’UFC.

Strickland défendra son titre des poids moyens contre Du Plessis dans la tête d’affiche du pay-per-view (PPV) de l’UFC 297, verrouillé et chargé pour ce samedi. nuit (20 janvier 2024) à l’intérieur de la Scotiabank Arena à Toronto, Ontario, Canada. Le vainqueur pourrait se défendre contre l’ancien champion des 185 livres et spectateur en cage, Israel Adesanya, à l’UFC 300 plus tard cette année.

Pour voir qui d’autre se bat à l’UFC 297, cliquez ici.

En savoir plus