Cotes Triumph Hurdle: Lossiemouth réduit à 4/1 pour le Festival de Cheltenham après la gloire de la troisième année à Fairyhouse | Nouvelles de la course

Lossiemouth a jalonné ses prétentions Triumph Hurdle avec style alors qu’elle menait à la maison un doublé de Willie Mullins dans le Bar One Racing Price Boost Juvenile Hurdle à Fairyhouse.

Le gestionnaire de Closutton était responsable de quatre des 10 coureurs du concours de troisième année, mais il est devenu évident que cela se disputerait entre Lossiemouth et le leader du marché 5/4 Zarak The Brave alors que la course entrait dans les affaires.

Et ce sont les sauts cliniques des deux derniers vols qui ont scellé la victoire du vainqueur monté par Danny Mullins, qui a été expulsé du favori 3/1 seconde.

Le propriétaire Rich Ricci n’a pas hésité à mentionner Lossiemouth dans les dépêches depuis l’acquisition de la fille de Great Pretender suite à une victoire de 10 longueurs à Auteuil en avril et ce début stable aura des relations rêvant qu’elle pourrait suivre les traces de Vauban, qui a remporté le sommet honneurs juvéniles au Festival de Cheltenham plus tôt cette année.

“Cela avait l’air très bien”, a déclaré Mullins. “Elle est venue avec une belle réputation de France et a bien travaillé à la maison, mais c’est certainement bien mieux que tout ce qu’elle nous a montré auparavant.

“Aujourd’hui, c’était juste une mission de découverte pour voir ce que nous avions et il semble que nous en ayons trouvé une bonne.

Lossiemouth et Danny Mullins remportent le Bar One Racing Price Boost Juvenile Hurdle à Fairyhouse





“Danny a dit qu’il aurait pu aller à n’importe quel stade. Il a dit que son saut était très bon et qu’elle avait tellement d’envergure. Elle était très bonne.

“Nous avons découvert beaucoup de choses aujourd’hui et attendons avec impatience l’avenir avec elle. Nous allons jeter un œil à Leopardstown à Noël et voir quelle est la structure des pénalités et il y a aussi le Grade One au Dublin Racing Festival.”

Betfair a répondu en faisant Lossiemouth 4/1 à partir du 12/1 pour le Triumph Hurdle.

Dans l’ouverture Bar One Racing Sign Up Bet 10 Get 50 Irish EBF Mares Handicap Chase, Gavin Cromwell’s Malina Fille a enregistré un succès de cinq longueurs aux mains de Luke Dempsey.

“Le sol mou a mis son endurance en jeu tout au long du voyage et pour une petite jument, elle est très bonne pour sauter. C’est un joli pot”, a déclaré l’entraîneur gagnant. “Je l’ai achetée lors d’une vente d’août pour 7 500 € et elle a remporté un pare-chocs, un obstacle de jeune fille aux enchères et une poursuite pour débutants, ainsi qu’un bonus de cinq mille dollars pour avoir remporté chaque course et un bon de vente de dix mille dollars pour avoir remporté la course aux enchères. Elle a gagné de l’argent -fileur.”