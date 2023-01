Cotes sur le football universitaire: premières lignes du match pour le titre CFP pour Georgia-TCU

Les Georgia Bulldogs, n°1 (14-0), peuvent-ils devenir les premiers champions nationaux de football universitaire à répéter depuis une décennie ?

Ou est-ce que les grenouilles cornées du TCU n ° 3 (13-1) termineront leur saison de Cendrillon en remportant tout?

Les Bulldogs et les Horned Frogs joueront pour le championnat national le 9 janvier au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie.

En ce qui concerne les cotes, la Géorgie a ouvert en tant que favori de 13,5 points sur FOX Bet, avec l’ouverture Over / Under (total) à 61,5.

Les Bulldogs sont à -600 sur la moneyline pour gagner directement (parier 10 $ pour gagner 11,67 $ au total), avec les Horned Frogs à +430 (parier 10 $ pour gagner 53 $ au total).

TCU était + 20 000 pour tout gagner (parier 10 $ pour gagner 2 010 $ au total) avant la saison.

Les champions en titre se sont qualifiés pour le match pour le titre CFP en devançant les Buckeyes de l’État de l’Ohio n ° 4 42-41 dans un thriller samedi soir (ou dimanche matin, heure de l’Est) au Peach Bowl d’Atlanta.

Les Bulldogs ont tenu bon pour gagner lorsque les Buckeyes ont raté un placement potentiellement gagnant de 50 verges avec trois secondes à faire.

Plus tôt, les Horned Frogs ont progressé en battant les n ° 2 Michigan Wolverines 51-45 au Fiesta Bowl à Glendale, en Arizona.

Le match pour le titre aura lieu à 19 h 30 HE le 9 janvier.

