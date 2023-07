Cotes sur le football universitaire : premier regard des parieurs sur le total des victoires

Patrick EVERSON Analyste des paris sportifs FOX

Les paris sur le football universitaire ne sont peut-être pas à l’esprit pour la plupart en ce moment, pendant les jours caniculaires de l’été. Mais il y a des opportunités à cette période de l’année, y compris dans un marché qui gagne en popularité chaque saison : le total des victoires en saison régulière.

C’est assez simple : une équipe spécifique gagnera-t-elle plus ou moins de matchs que le total de victoires affiché ? Quelques équipes de renom – Alabama et notre Dame – attirent une attention notable sur les côtés opposés du grand livre.

Kevin Lawler, responsable du trading pour PointsBet USA, a discuté de l’activité de ces deux programmes et de plusieurs autres équipes en décomposant les paris sur les totaux de victoires de la saison de football universitaire.

Montez la marée

Les Crimson Tide sont des prétendants permanents aux éliminatoires de football universitaire. Avant la saison 2023, PointsBet a ‘Bama comme deuxième choix +600 pour remporter le titre national, derrière seulement la Géorgie, double championne en titre.

Donc, comme d’habitude, ‘Bama a un total de victoires à deux chiffres, avec un Over/Under de 10,5 victoires au cours de son calendrier de 12 matchs en saison régulière. Les premiers parieurs sont convaincus que les troupes de Nick Saban sont dues pour une autre grande saison.

« L’Alabama a connu une action significative sur les victoires de plus de 10,5. Le Over a initialement ouvert à environ +150, mais est depuis passé à +135 », a déclaré Lawler. « L’Alabama est toujours un choix populaire pour le public, donc cela ne devrait pas être une surprise. L’Alabama n’a remporté la saison régulière des moins de 10,5 ans qu’à trois reprises depuis que Nick Saban a pris la relève en 2007. »

Cependant, les parieurs ne sont pas nécessairement vendus sur ‘Bama atteignant 11 victoires cette saison. Les paris sous le total sont toujours un favori de -180 sur ce total de 10,5 victoires. L’Alabama vient de connaître une saison régulière de 10-2, l’une de ces trois occasions où Saban n’a pas réussi à remporter 11 victoires.

« L’Alabama se classe au dernier rang de la SEC pour le retour de la production, car seulement neuf partants reviennent à Tuscaloosa », a déclaré Lawler. « Ces inquiétudes, aggravées par des questions sur qui remplace Bryce Young sous le centre, sont responsables du marché favorisant les Under. »

Incendies du Nord-Ouest Pat Fitzgerald : Quelle est la prochaine étape pour les Wildcats ?

Angle A&M

Texas A&M vient de connaître une saison régulière décevante de 5-7, donc l’entraîneur Jimbo Fisher doit voir des progrès en 2023, ou il pourrait se retrouver sur la sellette. PointsBet USA a le total de victoires de la saison des Aggies à 7,5.

« Le total de victoires pour Texas A&M est un autre exemple où le public préfère le Over. Le marché a un peu bougé sur celui-ci, passant de -140 à -200 sur le Over », a déclaré Lawler. « Les Aggies ont connu une année de baisse en 2022, commençant la saison au sixième rang du pays avant de perdre contre Appalachian State lors de la semaine 2 et de terminer 5-7.

« Cependant, l’embauche récente de Bobby Petrino en tant que coordinateur offensif devrait déclencher leur attaque en difficulté. Basé sur le talent et le retour de la production vers le sommet de la SEC, A&M devrait rebondir et être en mesure de revenir à huit victoires. »

Cela dit, si vous aimez le Under, il est au prix de +150, ce qui signifie qu’un pari de 100 $ rapporterait 150 $ si A&M ne parvient pas à atteindre huit victoires.

Castors impatients

État de l’Oregon a eu une solide campagne 9-3 la saison dernière, et PointsBet USA a ouvert le total de victoires des Beavers en 2023 à 8. Et il y a déjà eu un mouvement dans une direction positive pour cette équipe Pac-12.

« Le total de victoires de l’Oregon State est intéressant à suivre », a déclaré Lawler. « Après avoir ouvert à 8 et à -120 pour le Over, les cotes sont passées à -150 en seulement quatre jours. L’action sur le Over a entraîné le passage de PointsBet de 8 à 8,5 victoires, où le Over a ouvert à +120 et a depuis passé à +115. »

Lawler a noté que l’effort de la saison dernière a marqué la seule fois au cours des 10 dernières années que l’État de l’Oregon a dépassé 8,5 victoires. Mais les premiers parieurs pensent que cela pourrait arriver deux années de suite.

« Les attentes sont encore élevées cette année, en particulier avec l’excitation suscitée par le transfert du quart-arrière, DJ Uiagalelei », a déclaré Lawler, faisant allusion au transfert d’Uiagalelei de Clemson. « Oregon State a une ligne offensive et un jeu de course solides. Si Uiagalelei remportait le poste, il pourrait élever les Beavers dans une conférence Pac-12 compétitive. »

Vers le bas sur les Domers

Lors de la saison régulière 2020, Notre Dame est allée 10-1, gagnant une place en demi-finale des éliminatoires de football universitaire, où les Fighting Irish ont perdu contre l’Alabama. En 2021, les Irlandais sont allés 11-1, puis ont devancé Oklahoma State dans le Fiesta Bowl.

Mais en 2022, Notre Dame a reculé, terminant la saison régulière avec une fiche de 8-4 avant de vaincre la Caroline du Sud 45-38 dans un Gator Bowl captivant.

PointsBet USA s’attend à ce que Notre Dame reflète l’effort de l’année dernière, établissant le Over/Under sur les victoires de la saison à 8,5.

« L’un des Unders les plus notables pour PointsBet est Notre Dame », a déclaré Lawler. « Bien que les Fighting Irish aient ajouté d’anciens Wake Forest signal-appelant Sam Hartmann en tant que transfert de diplômé, le succès qu’il a trouvé dans l’ACC peut ne pas être égalé dans le calendrier de FBS Independent. Mise en lumière par un vol vers Death Valley [to face LSU]et des visites du Buckeyes et chevaux de Troie remporter plus de 8,5 victoires semble difficile.

« À son tour, PointsBet a fait passer son prix inférieur de -105 à -110 en un peu plus d’un mois. »

Plus de 8,5 est toujours un petit favori à -120. Mais atteindre neuf victoires pourrait s’avérer insaisissable pour les Irlandais.

« L’entraîneur Marcus Freeman aura un défi dépassant la ligne actuelle, un obstacle attendu lorsque le calendrier est classé parmi les 20 meilleurs au pays. »

Tout sur le dessous

Mississippi State est allé 8-4 la saison dernière, une finition raisonnable dans la très compétitive SEC. Mais les parieurs s’attendent à une régression cette saison, avec un total de victoires des Bulldogs fixé à 6,5.

Les premiers parieurs semblent également fortement s’attendre à une régression. Le Under a ouvert en tant que favori -145 et est maintenant à -155.

« Cela est motivé par le fait que 100% des paris sont placés sur le Under à PointsBet », a déclaré Lawler. « L’État du Mississippi a actuellement la quatrième plus grande chance de gagner la SEC, en grande partie à cause des pertes en défense. Au cours des deux derniers repêchages de la NFL, le programme a vu Emmanuel Forbes, Martin Emerson et Cameron Young tous devenir pro. .

« La saison dernière, les Bulldogs ont mené la SEC en chiffres d’affaires par match [created], une statistique qui ne devrait pas se maintenir avec les départs défensifs. De plus, le plaqueur gauche du goujon Charles Cross a été repêché neuvième au classement général en 2022, illustrant davantage l’écart que l’État du Mississippi doit combler pour rester compétitif dans l’élite SEC West. »

Obstacles pour les Huskies

Washington est considéré comme un jeu dormant potentiel dans les cotes des éliminatoires de football universitaire, avec les Huskies +3500 pour remporter le championnat national. Mais au début, les parieurs n’aiment même pas le total de victoires de 9,5 pour Washington, sans parler d’un titre Pac-12 ou d’une couronne CFB.

Et c’est même après que les Huskies sont allés 10-2 en saison régulière 2022, puis ont battu le Texas dans l’Alamo Bowl.

« Le programme a connu une évolution mouvementée depuis le départ de l’entraîneur Chris Petersen, passant de seulement quatre victoires en 2021 à 10 impressionnantes en saison régulière lors de la première expédition de Kalen DeBoer à Seattle », a déclaré Lawler. « Bien que UW ait la troisième cote la plus courte pour remporter le Pac-12 à +325, atteindre à nouveau des victoires à deux chiffres cette saison peut être un défi. Entre les matchs à domicile avec Oregon et Utah en plus d’un essai routier exténuant contre l’USC au Colisée, dépasser la ligne des 9,5 victoires semble improbable.

« Le prix sur le Under a connu un mouvement correspondant, s’ajustant de -150 à -175 au cours des cinq dernières semaines. »

Si vous pensez que les Huskies peuvent à nouveau remporter 10 victoires, le Over est de +130 chez PointsBet.

Patrick EVERSON est analyste de paris sportifs pour FOX Sports et journaliste principal pour VegasInsider.com. Il est un journaliste distingué dans l’espace national des paris sportifs. Il est basé à Las Vegas, où il aime jouer au golf sous une chaleur de 110 degrés. Suivez-le sur Twitter : @PatrickE_Vegas.