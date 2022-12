Cotes sur le football universitaire: les premières lignes de la demi-finale CFP

Les paires de demi-finales des éliminatoires de football universitaire (CFP) de samedi sont arrivées.

Ce sera la Géorgie n ° 1 (13-0) contre l’État de l’Ohio n ° 4 (11-1) dans le Peach Bowl et le Michigan n ° 2 (13-0) contre le TCU n ° 3 (12-1) dans le Bol de fête.

Les gagnants joueront pour le championnat national le 9 janvier au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie.

En ce qui concerne les cotes de paris, voici tout ce que vous devez savoir sur les demi-finales du CFP – l’écart de points, la ligne d’argent et le total Over/Under (avec tous cotes de football universitaire via FOX Bet).

Toutes les heures ET

FIESTA BOWL CFP DEMI-FINALE

n ° 3 CGU contre n ° 2 Michigan à Glendale, Arizona (16 h samedi, ESPN)

Écart de points : Michigan -7,5 (Michigan favorisé pour gagner par plus de 7,5 points, sinon TCU couvre)

Ligne d’argent : Michigan -333 favori pour gagner (pariez 10 $ pour gagner 13 $ au total) ; TCU +240 outsider pour gagner (pariez 10 $ pour gagner 34 $ au total)

Score total Plus/Moins : 57,5 points marqués par les deux équipes combinées

L’état de l’Ohio peut-il battre la Géorgie ? TCU sur le Michigan? RJ Young plonge profondément dans les matchs de demi-finale des éliminatoires de football universitaire.

PEACH BOWL CFP DEMI-FINALE

Numéro 4 état de l’Ohio vs n ° 1 Géorgie à Atlanta (20 h 31 décembre, ESPN)

Écart de points : Géorgie -5,5 (La Géorgie a préféré gagner par plus de 5,5 points, sinon l’État de l’Ohio couvre)

Ligne d’argent : Géorgie -227 favori pour gagner (pariez 10 $ pour gagner 14,41 $ au total) ; Ohio State +170 outsider à gagner (pariez 10 $ pour gagner 27 $ au total)

Score total Plus/Moins : 62,5 points marqués par les deux équipes combinées

