Cotes sur le football universitaire: la Géorgie s’ouvre comme favorite pour remporter le titre CFP 2023-24

Les Georgia Bulldogs sont vos champions nationaux de football universitaire pour la deuxième année consécutive ! La Géorgie a prouvé pourquoi elle a ouvert la saison en tant que favorite des paris pour tout gagner à FOX Bet, démantelant TCU 65-7 dans le match de championnat CFP – le plus de points qu’une équipe a marqués dans l’histoire des matchs de championnat.

La Géorgie peut-elle tripler? Maintenant que la poussière est retombée sur la saison 2022-23, plongeons dans les futurs titres de la saison prochaine. Dans l’espace des paris, il n’est jamais trop tôt pour anticiper !

Voici les cotes de football universitaire pour remporter le championnat national 2023-24 pour chaque équipe de +10000 ou moins.

CHANCES DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL COLLEGE 2023-24

Géorgie : +275 (pariez 10 $ pour gagner 37,50 $ au total)

Alabama : +500 (pariez 10 $ pour gagner 60 $ au total)

État de l’Ohio : +800 (pariez 10 $ pour gagner 90 $ au total)

Michigan : +1 000 (pariez 10 $ pour gagner 110 $ au total)

USC : +1 400 (pariez 10 $ pour gagner 150 $ au total)

Clemson : +1400 (pariez 10 $ pour gagner 150 $ au total)

LSU : +1 800 (pariez 10 $ pour gagner 190 $ au total)

Tennessee : +2 000 (pariez 10 $ pour gagner 210 $ au total)

État de Floride : +2 000 (pariez 10 $ pour gagner 210 $ au total)

Texas : +2200 (pariez 10 $ pour gagner 230 $ au total)

Notre Dame : +2500 (pariez 10 $ pour gagner 260 $ au total)

Penn State : +2 800 (pariez 10 $ pour gagner 290 $ au total)

Oregon : +3 000 (pariez 10 $ pour gagner 310 $ au total)

Utah : +4000 (pariez 10 $ pour gagner 410 $ au total)

Washington : +4 000 (pariez 10 $ pour gagner 410 $ au total)

TCU : +5 000 (pariez 10 $ pour gagner 510 $ au total)

Texas A&M : +5 000 (pariez 10 $ pour gagner 510 $ au total)

Oklahoma : +5 000 (pariez 10 $ pour gagner 510 $ au total)

Wisconsin : +6 000 (pariez 10 $ pour gagner 610 $ au total)

Floride : +8 000 (pariez 10 $ pour gagner 810 $ au total)

Ole Miss : +8 000 (pariez 10 $ pour gagner 810 $ au total)

Auburn : +10 000 (pariez 10 $ pour gagner 1 010 $ au total)

UCLA : +10 000 (pariez 10 $ pour gagner 1 010 $ au total)

Kansas State : +10 000 (pariez 10 $ pour gagner 1 010 $ au total)

Kentucky : +10 000 (pariez 10 $ pour gagner 1 010 $ au total)

Caroline du Nord : +10 000 (pariez 10 $ pour gagner 1 010 $ au total)

État de l’Oregon : +10 000 (pariez 10 $ pour gagner 1 010 $ au total)

Caroline du Sud : +10 000 (pariez 10 $ pour gagner 1 010 $ au total)

* cotes au 1/9/2023

La Géorgie peut-elle faire dos à dos ? Bama remportera-t-il deux matchs pour le titre en trois ans ? Ou une équipe comme la Caroline du Nord (+10000) ou l’Oregon State (+10000) suivra-t-elle les traces de TCU en se qualifiant pour le titre en tant qu’outsiders de +10000 ou plus?

