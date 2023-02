Cotes Super Bowl 2023 : 3 raisons de parier sur les Eagles contre les Chiefs

Jason McIntyre Co-animateur de THE HERD et analyste des paris sportifs FOX

Les Eagles de Philadelphie sont de retour dans le Super Bowl, effectuant leur deuxième voyage au cours des six dernières saisons. Mais ils ont une tâche difficile à accomplir s’ils prévoient de surpasser les Chiefs dans le Big Game.

Nous avons entendu tous les discours sur la facilité du chemin parcouru par les Eagles jusqu’au Super Bowl. Oui, ils ont affronté une jeune équipe des Giants, puis une équipe de 49ers défoncée qui n’était plus qu’à leur quatrième quart-arrière. Mais ils sont là, l’une des deux dernières équipes debout. Indépendamment de la façon dont nous sommes arrivés à ce point, il y a 30 autres équipes qui souhaiteraient être dans cette position.

Mais oubliez tout cela, passons au fait : comment devriez-vous parier sur cette confrontation puissante ?

Ne vous inquiétez pas, je vous ai couvert. Voici trois raisons pour lesquelles vous devriez parier sur les Eagles pour “Fly, Eagle Fly” dimanche soir (cotes via Pari FOX).

La bataille des tranchées

Si vous avez lu cet espace au cours des quatre dernières années, vous savez que j’aime parier les tranchées. La dernière fois que les Chiefs étaient au Super Bowl, ils se sont fait bousculer et les Buccaneers ont roulé.

Dans ce match, les Eagles sont meilleurs sur les lignes offensives et défensives. Ils ont sans doute la meilleure ligne offensive de la NFL, et la défense s’est classée deuxième en taux de pression et première en sacs. Remarquez, c’est en blitz à un rythme moyen de la ligue.

Vous pouvez discuter tout ce que vous voulez sur le calendrier, le soft NFC et les QB inférieurs auxquels les Eagles ont été confrontés. Mais pariez toujours sur les tranchées, et si les Eagles contrôlent la ligne de mêlée, ils gagneront ce match.

Équipes spéciales des chefs en difficulté

Les équipes spéciales ont parfois été un cauchemar pour les Chiefs cette saison, malgré leur quatrième place selon Football Outsiders.

Kicker Harrison Butker est en difficulté, ratant six buts sur le terrain, un sommet en carrière, pour le pourcentage le plus bas de sa carrière (75%). Si cela ne suffisait pas, il a également raté trois points supplémentaires. Et il a raté des coups de pied à des moments cruciaux – lors de défaites en saison régulière contre Buffalo et Cincinnati.

Heureusement, il s’est amélioré en séries éliminatoires, ne manquant pas un coup de pied. Et bien qu’il ait eu un coup de pied bloqué lors de la semaine 17, il n’a pas raté depuis la semaine 15. Mais peut-il continuer sous les lumières brillantes ? C’est une question qui vaut la peine d’être posée.

De plus, les équipes spéciales ont coûté aux Chiefs le match contre les Colts, mais ils ont bien rebondi dans le championnat de la conférence avec un énorme retour au quatrième quart de la recrue Skyy Moore qui a aidé à préparer le coup de pied gagnant de Butker.

La défense des chefs n’est pas digne de confiance

Je ne fais toujours pas confiance à la défense des Chiefs. Oui, leur plan de match était formidable contre les Bengals – qui perdaient trois joueurs de ligne offensive – mais Cincinnati avait encore deux chances de prendre les devants au quatrième quart. Et ce n’était pas un hasard. Les Jaguars ont connu un départ catastrophique dans la ronde divisionnaire et ont tout de même récupéré au quatrième quart pour le rendre intéressant.

Ces matchs étaient à domicile. Ce match se déroule en Arizona et les Chiefs font face à une attaque diversifiée qui semble en parfaite santé. KC a eu des problèmes pour arrêter les receveurs n ° 1 (au 31e rang de la NFL) et AJ Brown devrait être en ligne pour un match monstre, car les Chiefs doivent aller plus loin pour essayer d’arrêter la course.

PICK: Eagles (-1,5 chez FOX Bet) pour gagner par plus de 1,5 point

Jason McIntyre est un analyste de paris sportifs FOX, et il écrit également sur le repêchage de la NFL et de la NBA. Il a rejoint FS1 en 2016 et est apparu dans toutes les émissions du réseau. En 2017, McIntyre a commencé à produire du contenu de jeu sur la NFL, le football universitaire et la NBA pour FOX Sports. Il a eu un podcast de jeu pour FOX, “Coming Up Winners”, en 2018 et 2019. Avant d’arriver chez FOX, il a créé le site Web The Big Lead, qu’il a vendu en 2010.

