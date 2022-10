Cotes SMU vs UCF, choisissez pour mercredi soir – Shaw Local

Les cotes pour SMU contre UCF sont disponibles sur Césars Sportsbook. Nouveaux parieurs de l’Illinois pouvez utiliser notre code promotionnel pour une offre de premier utilisateur. SMU et UCF démarrent à 18 heures le mercredi 5 octobre sur ESPN2.

Équipe Se propager Moneyline Points totaux Mustang SMU +2,5 (-110) +118 O 63,0 (-110) Chevaliers UCF -2,5 (-110) -140 U 63,0 (-110)

Il s’agit du premier match de football universitaire du mercredi de la saison (bien sûr, nous attendons avec impatience, comme toujours, le MACtion qui aura lieu début novembre). La date de ce match a été modifiée deux fois à cause de l’ouragan Ian.

Après un rapide début de saison 2-0, SMU s’est heurté à un mur de briques au cours des deux dernières semaines, avec des défaites contre le Maryland et TCU. L’attaque de la SMU a été stellaire, cependant, avec une moyenne de 38,5 points par match pendant quatre semaines, ce qui est bon pour la 22e place au pays. Les Mustangs sont neuvièmes au pays en verges par match avec 506,2.

Pendant ce temps, la Floride centrale a une fiche de 3-1 avec sa seule défaite à Louisville. Son attaque est presque aussi explosive que celle de SMU, avec une moyenne de 482,5 verges par match, bonne pour la 16e place au pays.

Les deux équipes excellent également à maintenir les disques en vie. SMU est 11e dans le pays pour les troisièmes conversions, convertissant 51,5% de ses troisièmes baisses. UCF est 32e, convertissant 46,2% des troisièmes essais.

Là où ces deux équipes sont les plus faibles, c’est l’arrêt de la course. L’UCF se classe 70e en défense contre la course, abandonnant 143,2 verges par match.

SMU est encore pire au 105e rang du pays, abandonnant 180,5 verges par match. Cela pourrait faire la différence dans le match de ce soir, car l’UCF a la troisième attaque au sol du pays, avec 275,8 verges par match.

Choisissez UCF -2.5: C’est un appel difficile. Si c’est +3, on a presque envie de pencher SMU, mais à +2,5, on prendra l’équipe qui peut contrôler le jeu sur le terrain.