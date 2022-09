Côtés scolaires avec un enseignant transgenre viral

Un conseil scolaire canadien a défendu une enseignante trans après que des élèves et des parents se soient plaints de son buste prothétique surdimensionné

Une enseignante transgenre au Canada est devenue virale sur les réseaux sociaux après que des élèves l’ont filmée pendant les cours, révélant qu’elle portait de faux seins surdimensionnés sous des vêtements moulants. La commission scolaire a défendu l’enseignante contre des parents en colère, arguant qu’elle est libre d’exprimer son identité de genre comme elle l’entend.

Kayla Lemieux, qui s’est identifiée comme Steven Hanna plus tôt cette année, est enseignante en technologie de fabrication à l’école secondaire Oakville-Trafalgar en Ontario, au Canada. Après son opération de transition, elle a commencé à attirer des plaintes d’étudiants et de parents sur son apparence alors qu’elle portait de faux seins synthétiques qui recouvraient presque complètement tout son torse et son abdomen.

Apparemment, dans le cours de menuiserie d’aujourd’hui (ou bizarrewoking) à l’école secondaire Oakville Trafalgar au Canada, les élèves apprendront à fabriquer des pinces à chapeau de chapelle, une spécialité de leur enseignante trans, Kayla Lemieux …… pic.twitter.com/o9cFoMjnUK — James Moran #ItsHappening 🇬🇧🇺🇦 (@Jpjm1964) 19 septembre 2022

Le conseil scolaire du district de Heltan a déclaré qu’il respectait le droit de Lemieux d’exprimer son identité de genre et qu’il ne discuterait plus de la question puisqu’il s’agissait d’une “affaire personnelle”.

Il a ajouté que critiquer l’apparence de l’enseignante ou interférer avec elle “l’expression de son identité de genre” constituerait une violation du Code des droits de la personne de l’Ontario.

Certains parents ont dit au Toronto Sun qu’ils n’avaient aucun problème à ce que Lemieux sorte en tant que femme trans, mais ont insisté sur le fait que les prothèses de l’enseignant allaient “trop ​​loin.” D’autres ont souligné que le problème n’est pas l’expression de genre, mais le fait que l’apparence du professeur d’atelier est simplement “peu professionnel.”

La commission scolaire a annoncé qu’elle développerait un “projet de sécurité” pour l’enseignante de s’assurer que ses droits liés au genre sont protégés et qu’elle peut continuer à travailler avec les enfants. Le plan chercherait également à protéger l’enseignant au milieu des craintes que des manifestants puissent se présenter à l’école pour s’opposer à la décision du conseil de garder l’enseignant dans le personnel.