Cotes, pronostics, favoris, choix de l’US Open 2023: Scottie Scheffler favorisé

Par Vik Chokshi

Le Les tournées de la PGA troisième majeure de golf de l’année est à nos portes !

L’US Open débutera jeudi au Los Angeles Country Club de Los Angeles, en Californie.

Il s’agira du premier tournoi majeur organisé au LACC. La piste est un par-70 qui jouera 7 530 verges de long avec des verts d’agrostide.

Maintenant que nous avons commencé avec les bases, abordons les favoris et mon portefeuille pur et simple pour ce tournoi.

Favoris

Matt Fitzpatrick est le champion en titre, remportant l’US Open 2022 au Country Club de Brookline, Massachusetts. Malgré la grande victoire de Fitzpatrick, ses chances actuelles de gagner ce tournoi sont de +3400 sur FOX Bet.

Scottie Scheffler l’actuel joueur n ° 1 mondial, est le favori par excellence pour gagner cette semaine à +650 sur FOX Bet.

Brooks Koepka qui a remporté le championnat PGA en mai, a +1000 chances de remporter le tournoi, tandis que le quadruple champion majeur Rory McIlroy est à +1200.

Une note clé, Tiger Woods manquera le tournoi car il est toujours en convalescence après une opération à la cheville.

Cotes et terrain de l’US Open*

Cotes de paris pour plusieurs golfeurs de haut niveau sur Pari FOX.

Scottie Scheffler +650 ( misez 10 $ pour gagner 75 $ au total )

Jon Rahm +900 ( misez 10 $ pour gagner 100 $ au total )

Brooks Koepka +1000 ( misez 10 $ pour gagner 110 $ au total )

Rory Mc Ilroy +1200 ( misez 10 $ pour gagner 130 $ au total )

Patrick Canlay +1400 ( misez 10 $ pour gagner 150 $ au total )

Victor Hovland +1600 ( misez 10 $ pour gagner 170 $ au total )

Xander Schauffele +1800 ( misez 10 $ pour gagner 190 $ au total )

Jordanie Spieth +2400 ( misez 10 $ pour gagner 250 $ au total )

Max Homa +2900 ( misez 10 $ pour gagner 300 $ au total )

Cameron Smith +3000 ( misez 10 $ pour gagner 310 $ au total )

Tyrrell Hatton +3200 ( misez 10 $ pour gagner 330 $ au total )

Tony Finau +3400 ( misez 10 $ pour gagner 350 $ au total )

Matt Fitzpatrick +3400 ( misez 10 $ pour gagner 350 $ au total )

Collin Morikawa +3600 ( misez 10 $ pour gagner 370 $ au total )

Bryson Dechambeau +4100 ( misez 10 $ pour gagner 420 $ )

* cotes au 13/06/2023

Détails du tournoi

Dates de l’US Open 2023 : 15-18 juin

Cours: Country club de Los Angeles

LA TÉLÉ: NBC, réseau américain, paon

Cinq anciens gagnants de l’US Open

2022 : Matt Fitzpatrick

2021 : Jon Rahm

2020 : Bryson DeChambeau

2019 : Gary Woodland

2018 : Brooks Koepka

