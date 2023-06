Cotes, pronostics, favoris, choix de l’US Open 2023: Scottie Scheffler favorisé

Par Vik Chokshi

Personnel de jeu FOX Sports

Le Les tournées de la PGA troisième majeure de golf de l’année est à nos portes !

L’US Open débutera jeudi au Los Angeles Country Club de Los Angeles, en Californie. Il s’agira du premier tournoi majeur organisé au LACC. La piste est un par-70 qui jouera 7 530 verges de long avec des verts d’agrostide.

Nous vous avons couvert de tout, des cotes aux meilleurs paris, alors plongeons dans l’action.

Favoris

Scottie Scheffler l’actuel joueur n ° 1 mondial, est le favori par excellence pour gagner cette semaine, +650 sur FOX Bet. Jon Rahm qui est classé deuxième au monde, est le deuxième favori à gagner avec +900.

Brooks Koepka qui a remporté le championnat PGA en mai, a +1000 chances de remporter le tournoi, tandis que le quadruple champion majeur Rory McIlroy est à +1200.

Le champion en titre, Matt Fitzpatrick, siège à +3400 chez FOX Bet.

Une note clé, Tiger Woods manquera le tournoi car il est toujours en convalescence après une opération à la cheville.

Maintenant que nous avons commencé avec les bases, abordons mon portefeuille de paris pour ce tournoi.

« Le donne-moi »

Scottie Scheffler se classe parmi les 10 premiers (-120)

Je peux écrire une chronique entière sur la domination de Scheffler, mais je vous épargnerai pour l’instant. Ses chances de gagner sont juste un peu trop courtes pour moi, mais je veux avoir une part de lui dans mon portefeuille, donc je prends la route la plus sûre ici.

Cela aide également que mes collègues de FOX Sports aient ces pépites dans leurs articles de l’US Open concernant M. Consistent.

Sammy P (le point de vue du bookmaker sur l’US Open)

« Il s’est classé 12e ou mieux en 16 matchs de suite PGA événements, avec deux victoires et 13 classements parmi les 10 premiers au cours de cette période. »

Chris « The Bear » Fallica (meilleurs paris de l’US Open)

« Ajoutez sept Top 10 dans ses neuf dernières majeures, et vous devez être prêt à perdre ce pari. »

OUTRIGHTS À PARIER

Jon Rahm +1000

Jordanie Spieth +3000

Tyrell Hatton +3000

Bryson DeChambeau +5000

PLANS LONGS

Si vous me suivez sur Twitter , vous savez que j’adore parier sur les longs coups de golf. Il y a juste quelque chose d’excitant à tenir un billet de loterie jusqu’à dimanche. Il vous présente également de multiples opportunités de couverture si vous souhaitez éliminer certains de vos risques. Exemple concret, la semaine dernière, lorsque nous étions assis sur un ticket +2000 Tommy Fleetwood.

Cela étant dit, voici quelques gars sur qui je suis définitivement un peu d’argent pour la pizza pour tout gagner :

Justin Thomas +5000

Mito Pereira+8000

Joaquín Niemann +9000

Sahith Theégala +11000

Cotes et terrain de l’US Open*

Cotes de paris pour les meilleurs golfeurs sur Pari FOX.

Scottie Scheffler +650 ( misez 10 $ pour gagner 75 $ au total )

Jon Rahm +900 ( misez 10 $ pour gagner 100 $ au total )

Brooks Koepka +1000 ( misez 10 $ pour gagner 110 $ au total )

Rory Mc Ilroy +1200 ( misez 10 $ pour gagner 130 $ au total )

Patrick Canlay +1400 ( misez 10 $ pour gagner 150 $ au total )

Victor Hovland +1600 ( misez 10 $ pour gagner 170 $ au total )

Xander Schauffele +1800 ( misez 10 $ pour gagner 190 $ au total )

Jordanie Spieth +2400 ( misez 10 $ pour gagner 250 $ au total )

Max Homa +2900 ( misez 10 $ pour gagner 300 $ au total )

Cameron Smith +3000 ( misez 10 $ pour gagner 310 $ au total )

Tyrrell Hatton +3200 ( misez 10 $ pour gagner 330 $ au total )

Tony Finau +3400 ( misez 10 $ pour gagner 350 $ au total )

Matt Fitzpatrick +3400 ( misez 10 $ pour gagner 350 $ au total )

Collin Morikawa +3600 ( misez 10 $ pour gagner 370 $ au total )

* cotes au 13/06/2023

Détails du tournoi

Dates de l’US Open 2023 : 15-18 juin

Cours: Country club de Los Angeles

LA TÉLÉ: NBC, réseau américain, paon

Cinq anciens gagnants de l’US Open

2022 : Matt Fitzpatrick

2021 : Jon Rahm

2020 : Bryson DeChambeau

2019 : Gary Woodland

2018 : Brooks Koepka

