Cotes, pronostics et pronostics pour Oakland A’s vs Chicago White Sox

Le Les White Sox de Chicago (33-114) accueille le Oakland A’s (64-83) au Guarantee Rate Field vendredi pour le 1er match d’une série de 3 matchs. Le premier lancer est prévu à 19h40 HE. Analysons Bookmaker BetMGM Cotes MLB autour de la Les A’s contre les White Sox chances et faites nos choix et prédictions d’experts MLB pour les meilleurs paris. Série de saison : les A’s mènent 2-1 Les A’s ont perdu contre les Astros de Houston 6-3 jeudi, terminant en tant qu’outsider à +235. Ils ont remporté 2 des 3 matchs de cette série, prenant le dessus par 1 point dans leurs deux victoires. Oakland a connu des difficultés au cours des 2 dernières semaines, perdant 7 de ses 12 matchs depuis le 31 août. Les A’s n’ont qu’un bilan de 28-44 à l’extérieur et de 80-67 contre le spread (ATS). Les White Sox ont été balayés par les Cleveland Guardians lors de leur dernière série, perdant le dernier match 6-4 mercredi. Chicago a été dominé 16-7 dans la série. Ils ont un bilan de 2-17 sur leurs 19 derniers matchs et de 18-57 à domicile. Les White Sox ont un bilan de 58-89 ATS sur la saison. Ils sont à 7 défaites de battre le record MLB des Mets de New York de 120 défaites en 1962. Les titulaires prévus des A’s chez les White Sox Gauche à gauche Brady Basso contre LHP Garrett Crochet Basso (0-0, 1,93 ERA) effectue son 2e départ lors de sa 5e apparition en carrière. Il a un WHIP de 0,75, 1,0 BB/9 et 8,7 K/9 en 9 1/3 IP. Dernier départ : Aucune décision, 6 manches, 0 points mérités, 3 coups sûrs, 1 BB, 6 retraits sur prises dans une défaite à domicile 2-1 contre les Tigers de Détroit samedi

Statistiques à domicile 2024 : 0-0, 0,00 ERA (6 IP, 0 ER), 0,67 WHIP, 9,0 K/9 en 1 départ

Première fois que je rencontre les White Sox Crochet (6-11, 3.83 ERA) en est à son 30e départ. Il a un WHIP de 1.10, 2.1 BB/9 et 12.8 K/9 en 134 IP. Dernier départ : Défaite, 2 IP, 4 ER, 5 H, 1 BB, 3 K dans une défaite 7-5 à l’extérieur contre les Red Sox de Boston samedi

Statistiques à domicile en 2024 : 4-7, 3,36 ERA (75 IP, 28 ER), 1,04 WHIP, 13,9 K/9 en 16 départs

Carrière contre les A’s : 1-0, 0,00 ERA (2 2/3 IP, 0 ER), 0,75 WHIP, 0,0 K/9 en 2 apparitions Qui va dans la cour? Voici une répartition des événements d’aujourd’hui meilleurs accessoires pour home run avec nos meilleurs choix. Incluez le Code bonus BetMGM SBWIRE va recevoir une offre de premier pari de 1 500 $. Cotes des A’s chez les White Sox Fourni par Paris sportifs BetMGM; accéder Centre des scores sportifs et des cotes de paris sportifs de USA TODAY pour une liste complète de Cotes MLB. Dernière mise à jour des lignes jeudi à 22h35 HE. Moneyline (ML) : A’s -125 (pariez 125 $ pour gagner 100 $) | White Sox +105 (pariez 100 $ pour gagner 105 $)

: A’s -125 (pariez 125 $ pour gagner 100 $) | White Sox +105 (pariez 100 $ pour gagner 105 $) Ligne de course (RL)/Contre la propagation (ATS) : A’s -1,5 (+140) | White Sox +1,5 (-165)

: A’s -1,5 (+140) | White Sox +1,5 (-165) Plus/Moins (O/U):8 (O: -115 | U: -105) Choix et pronostics pour les A’s chez les White Sox Prédiction A’s 5, White Sox 4 Ligne d’argent PARIER SUR A (-125). Crochet a été la meilleure option pour les White Sox, mais ils n’ont toujours qu’un bilan de 9-20 avec lui comme titulaire. Ils ont remporté quelques matchs ces derniers temps, mais ont connu des difficultés pendant la majeure partie des derniers mois. Chicago a perdu les 3 derniers départs de Crochet. Les A’s ont remporté 9 de leurs 14 derniers matchs à l’extérieur. Bien qu’ils aient perdu, les A’s n’ont concédé que 2 points lors du seul départ de Basso cette saison. Oakland a vu 4 de ses 6 derniers matchs se terminer à 1 point près, ce qui donne la préférence à la moneyline. Prendre A’S (-125). Ligne de course/Contre la propagation PASSER. Il n’y a pas de bon rapport qualité-prix ici. Évitez ce jeu et regardez les cotes de la moneyline pour l’une ou l’autre équipe pour la meilleure option. Plus/Moins PARI SUR 8 (-115). Les White Sox ont un bilan de 5-4 O/U lors de leurs 9 derniers matchs et ont marqué au moins 3 points lors de 4 de leurs 5 derniers matchs, ce qui montre une certaine vitalité offensive. Chicago a concédé au moins 5 points lors de 3 matchs consécutifs. Les A’s ont dépassé le total lors de leurs 2 derniers matchs et lors de 6 de leurs 8 derniers. Oakland a accordé 22 points lors de ses 4 derniers matchs tout en marquant 12 lors de ses 3 derniers. Compte tenu de ces tendances, prenez PLUS DE 8 (-115). Jouez gratuitement à notre jeu quotidien Défi Pick’em et gagnez ! Jouer maintenant! Pour plus de conseils et de pronostics sur les paris sportifsconsultez SportsbookWire.com et BetFTW. Suivez @nathanbeighle_ sur Twitter/X. Suivez SportsbookWire sur Twitter/X et Aimez-nous sur Facebook. Baseball fantastique aide de BaseballHQ.com:

