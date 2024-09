Cotes, pronostics et pronostics pour Los Angeles Dodgers vs Miami Marlins

Le Dodgers de Los Angeles (90-62) et Marlins de Miami (56-96) se rencontrent jeudi pour la finale d’une série de 3 matchs. Le premier lancer du parc loanDepot est prévu à 16h40 HE (ESPN+). Analysons Bookmaker BetMGM Cotes MLB autour de la Les Dodgers contre les Marlins chances et faites nos choix et prédictions d’experts MLB pour les meilleurs paris. Série de saison : LA mène 4-1 Les Dodgers ont battu Miami 8-4 mercredi en tant que favori à l’extérieur à -193. Les Dodgers ont mené jusqu’à 6 points en 4e manche après un 3B Enrique Hernandez Tir de trois points. Ils ont encore 3½ matchs d’avance sur les Padres de San Diego, classés deuxièmes dans la NL West. Lanceur gaucher des Marlins Ryan Weathers Il a encaissé la défaite en lançant 4 1/3 manches tout en accordant 5 points mérités sur 8 coups sûrs et aucun but sur balles avec 5 retraits au bâton. Miami a été éliminé de la course aux séries éliminatoires. Les titulaires prévus pour le match entre les Dodgers et les Marlins RHP Jack Flaherty contre RHP Edouard Cabrera Flaherty (12-7, 3.04 ERA) effectue son 27e départ. Il a un WHIP de 1.05, 2.0 BB/9 et 11.0 K/9 en 151 manches. Dernier départ : Défaite, 3 IP, 4 ER, 5 H, 4 BB, 4 K dans une défaite 10-1 contre les Braves d’Atlanta samedi

Carrière contre Miami : 2-2, 2,55 ERA (24 2/3 IP, 7 ER), 1,22 WHIP, 9,1 K/9 en 4 départs Cabrera (4-7, 4,55 ERA) effectue son 19e départ. Il a un WHIP de 1,33, 4,5 BB/9 et 10,0 K/9 en 89 manches. Dernier départ : Défaite, 6 manches, 0 points mérités, 1 coup sûr, 1 BB, 9 retraits au bâton dans une défaite de 4-1 contre les Nationals de Washington vendredi

Carrière contre les Dodgers : 1-2, 7,71 ERA (11 2/3 IP, 10 ER), 1,37 WHIP, 10,8 K/9 en 2 départs et 1 apparition en relève Qui va dans la cour? Voici une répartition des événements d’aujourd’hui meilleurs accessoires pour home run avec nos meilleurs choix. Incluez le Code bonus BetMGM SBWIRE va recevoir une offre de premier pari de 1 500 $. Cotes des Dodgers contre les Marlins Fourni par Paris sportifs BetMGM; accéder Centre des scores sportifs et des cotes de paris sportifs de USA TODAY pour une liste complète de Cotes MLB. Dernière mise à jour des lignes à 00h15 HE. Moneyline (ML) : Dodgers -210 (pariez 210 $ pour gagner 100 $) | Marlins +170 (pariez 100 $ pour gagner 170 $)

: Dodgers -210 (pariez 210 $ pour gagner 100 $) | Marlins +170 (pariez 100 $ pour gagner 170 $) Ligne de course (RL)/Contre la propagation (ATS) : Dodgers -1,5 (-135) | Marlins +1,5 (+110)

: Dodgers -1,5 (-135) | Marlins +1,5 (+110) Plus/Moins (O/U):8 (O: -115 | U: -105) Pronostics et pronostics pour les Dodgers et les Marlins Prédiction Dodgers 6, Marlins 4 Ligne d’argent PASSER. Les Dodgers remporteront la victoire en étant favoris à -210, mais cette ligne ne vaut pas le risque. Misez plutôt sur le spread et/ou sur O/U. Ligne de course/Contre la propagation DODGERS MINCES -1,5 (-135). Les 7 dernières victoires des Dodgers contre Miami ont été obtenues par 2 points ou plus. LA a également un bilan de 7-3 lors des 10 dernières rencontres, donc tant que vous pensez que les Dodgers gagneront, vous devriez également envisager de les soutenir ATS. C’est une défaite car les Marlins ont un bilan de 3-1 lors des 4 dernières rencontres à Miami. Plus/Moins PARI PLUS DE 8 (-115). Le Over a été un succès lors de chacun des 5 derniers matchs de LA et est 8-2 lors de ses 10 derniers. Pour Miami, le Over est 5-0 lors de ses 5 derniers matchs à domicile. Le Over a également été touché lors de chacune des 5 dernières rencontres à Miami et affiche un bilan de 7-3 lors des 10 dernières rencontres au total. Jouez gratuitement à notre jeu quotidien Défi Pick’em et gagnez ! Jouer maintenant! Pour plus de conseils et de pronostics sur les paris sportifsconsultez SportsbookWire.com et BetFTW. Suivez @payton_shanks sur Twitter/XSuivez SportsbookWire sur Twitter/X et Aimez-nous sur Facebook. Baseball fantastique aide de BaseballHQ.com:

