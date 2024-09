Cotes, pronostics et pronostics pour les Diamondbacks de l’Arizona contre les Astros de Houston

Le Les Diamondbacks de l’Arizona (79-64) clôturent leur série de 3 matchs sur la route contre les Astros de Houston (77-65) Dimanche soir. Le premier lancer du Minute Maid Park aura lieu à 19h10 HE (ESPN). Analysons Bookmaker BetMGM lignes autour de la Diamondbacks contre Astros chances et faites nos choix et prédictions d’experts MLB pour les meilleurs paris. Série de saison : les Astros mènent 2-0. Les Diamondbacks ont perdu 3 matchs consécutifs et 7 de leurs 10 derniers matchs au total. Après avoir été blanchis 8-0 lors du match d’ouverture de la série vendredi, ils ont perdu 11-6 samedi, la 6e fois au cours de leurs 9 derniers matchs qu’ils ont accordé 7 points ou plus. Les Astros ont remporté 2 matchs consécutifs et 7 de leurs 10 derniers matchs et ont maintenant une séquence de 6 victoires consécutives à domicile. Les Diamondbacks face aux Astros : les titulaires prévus RHP Ryne Nelson contre RHP Justin Verlander Nelson (10-6, 4,15 ERA) effectue son 25e départ et sa 27e apparition. Il a un WHIP de 1,26, 2,0 BB/9 et 7,6 K/9 en 143 manches. Dernier départ : Victoire, 6 2/3 IP, 2 ER, 4 H, 2 BB, 9 K dans une victoire 8-7 contre les Giants de San Francisco lundi

5 départs consécutifs permettant 2 ER ou moins

A lancé 1 manche de relève sans point dans sa carrière contre Houston (2023) Verlander (3-5, 4.52 ERA) effectue son 14e départ. Il a un WHIP de 1.31, 2.9 BB/9 et 7.9 K/9 en 71 2/3 manches. Dernier départ : Défaite, 4 2/3 IP, 5 ER, 8 H, 4 BB, 3 K dans une défaite de 5-3 contre les Reds de Cincinnati lundi

0-3 avec une MPM de 6,75 en 3 départs depuis son retour de la liste des blessés

5-1 avec une moyenne de points mérités de 1,77 en 7 départs en carrière contre l’Arizona Qui va dans la cour? Voici une répartition des événements d’aujourd’hui meilleurs accessoires pour home run avec nos meilleurs choix. Incluez le Code bonus BetMGM SBWIRE va recevoir une offre de premier pari de 1 500 $. Cotes Diamondbacks vs Astros Fourni par Paris sportifs BetMGM; accéder Centre des scores sportifs et des cotes de paris sportifs de USA TODAY pour une liste complète. Dernière mise à jour des lignes à 7h16 HE. Moneyline (ML) : Diamondbacks +125 (pariez 100 $ pour gagner 125 $) | Astros -155 (pariez 155 $ pour gagner 100 $)

: Diamondbacks +125 (pariez 100 $ pour gagner 125 $) | Astros -155 (pariez 155 $ pour gagner 100 $) Ligne de course (RL)/Contre la propagation (ATS) : Diamondbacks +1,5 (-165) | Astros -1,5 (+140)

: Diamondbacks +1,5 (-165) | Astros -1,5 (+140) Plus/Moins (O/U):8 (O: -115 | U: -105) Diamondbacks vs Astros : pronostics et pronostics Prédiction Diamondbacks 6, Astros 3 Ligne d’argent Verlander a connu des difficultés depuis son retour de la liste des blessés. Les Diamondbacks tentent de ne pas s’effondrer à la fin de la saison. Nelson a un bilan de 9-2 lors de ses 11 derniers départs. Il a une moyenne de points mérités de 2,48 lors de ses 5 derniers départs. Les Diamondbacks profitent de la situation et sauvent un match de la série. PARIER SUR LES DIAMONDBACKS (+125). Ligne de course/Contre la propagation Les Diamondbacks ont un bilan de 33-15 ATS en tant qu’outsiders sur la route et 10 de leurs 12 dernières couvertures ont été des victoires pures et simples. Les Astros ont un bilan de 29-33 ATS en tant que favoris à domicile. Mais la meilleure valeur est la moneyline, alors optez pour cela pour l’Arizona. PASSER. Plus/Moins Les deux matchs de cette série ont eu au moins 8 points au total. Huit des neuf derniers matchs des Diamondbacks ont compté au moins huit points au total. Cinq des six derniers matchs des Astros ont compté 8 points ou plus au total. PARI PLUS DE 8 (-115). Jouez gratuitement à notre jeu quotidien Défi Pick’em et gagnez ! Jouer maintenant! Pour plus de conseils et de pronostics sur les paris sportifsconsultez SportsbookWire.com et BetFTW. Suivez Jess Root sur Twitter/XSuivez SportsbookWire sur Twitter/X et Aimez-nous sur Facebook. Baseball fantastique aide de BaseballHQ.com:

