Cotes, pronostics et pronostics pour le match Toronto Blue Jays vs Texas Rangers

Le Les Blue Jays de Toronto (72-79) prendre le dessus Rangers du Texas (72-79) Mercredi dans le 2e match d’une série de 3 matchs au Globe Life Field à 20h05 HE. Analysons Bookmaker BetMGM Cotes MLB autour de la Les Blue Jays contre les Rangers chances et faites nos choix et prédictions d’experts MLB pour les meilleurs paris. Série de la saison : les Blue Jays mènent 3-1 Les Jays ont marqué 8 points mardi, mais ont succombé dans une défaite de 13-8, mettant fin à une séquence de 3 victoires consécutives. Vladimir Guerrero Jr. a réussi 3 coups sûrs et continue sa belle saison. Il frappe pour .322 avec 28 circuits et 97 points produits. Les Rangers ont mis fin à une séquence de trois défaites consécutives et à une série de cinq défaites sur six avec la victoire de mardi. Ils ont accordé quatre points ou plus lors de dix matchs consécutifs. Adolis Garcia ne frappe que .175 au cours des 14 derniers jours, mais il a produit 12 points, un sommet d’équipe, dans la dernière ligne droite. Les Blue Jays face aux Rangers : les titulaires prévus RHP Bowden Francis contre LHP Cody Bradford Francis (8-4, 3,50 ERA) effectue son 12e départ (26e apparition). Il a un WHIP de 0,93, 1,9 BB/9 et 8,0 K/9 en 92 2/3 manches. Dernier départ : Aucune décision, 8 manches, 1 point mérité, 1 coup sûr, 1 coup sûr, 1 coup sûr, 1 retrait sur balles, 1 retrait sur prises dans une défaite à domicile 6-2 contre les Mets de New York le 11 septembre — Les Mets ont marqué 6 points en début de neuvième manche

Carrière contre les Rangers : 0-0, 1,29 ERA (7 IP, 1 ER), 1,43 WHIP, 6,4 K/9 en 4 apparitions en relève — toutes la saison dernière

2024 en tant que partant : 5-3, 3,14 ERA (66 IP, 23 ER), 0,73 WHIP, 8,6 K/9 en 11 départs Bradford (5-3, 3,97 ERA) effectue son 12e départ (13e apparition). Il a un WHIP de 0,96, 1,4 BB/9 et 8,2 K/9 en 65 2/3 manches. Dernier départ : Défaite, 3 2/3 IP, 8 ER, 9 H, 0 BB, 4 K dans une défaite 14-4 contre les Diamondbacks de l’Arizona le 11 septembre

Carrière contre les Blue Jays : 1 apparition en relève, victoire, 2 2/3 manches, 0 point mérité, 1 coup sûr, 1 BB, 4 retraits sur prises dans une victoire à l’extérieur 9-2 le 14 septembre 2023 Qui va dans la cour? Voici une répartition des événements d’aujourd’hui meilleurs accessoires pour home run avec nos meilleurs choix. Incluez le Code bonus BetMGM SBWIRE va recevoir une offre de premier pari de 1 500 $. Cotes Blue Jays vs Rangers Fourni par Paris sportifs BetMGM; accéder Centre des scores sportifs et des cotes de paris sportifs de USA TODAY pour une liste complète de Cotes MLB. Dernière mise à jour des lignes à 15h19 HE. Moneyline (ML) : Blue Jays -105 (pariez 105 $ pour gagner 100 $) | Rangers -115 (pariez 115 $ pour gagner 100 $)

: Blue Jays -105 (pariez 105 $ pour gagner 100 $) | Rangers -115 (pariez 115 $ pour gagner 100 $) Ligne de course (RL)/Contre la propagation (ATS) : Blue Jays -1,5 (+165) | Rangers +1,5 (-200)

: Blue Jays -1,5 (+165) | Rangers +1,5 (-200) Plus/Moins (O/U):8 (O: -105 | U: -115) Choix et pronostics pour les Blue Jays face aux Rangers Prédiction Blue Jays 7, Rangers 5 Ligne d’argent Le personnel de lanceurs des Rangers a été horrible ces derniers temps, et Bradford a accordé 8 points lors de son dernier départ. Francis a une moyenne de points mérités de 1,50 lors de ses 7 derniers départs. Assez dit — PRENEZ LES BLUE JAYS (-105). Ligne de course/Contre la propagation Guerrero a un OPS de .991 avec une ligne de .315-6-27 en 108 présences au bâton contre les gauchers cette saison. Restez simple et prenez VLADIMIR GUERRERO JR. PLUS DE 1,5 H+R+RBI (-135). Il a encaissé 4 de ses 5 derniers matchs. Plus/Moins Nous nous attendons à une soirée à 33°C avec un vent de 11 km/h soufflant de gauche à droite. Le Over est à 9-1 lors des 10 dernières rencontres de ces équipes. Les Jays ont un bilan de 4-5-1 O/U lors de leurs 10 derniers matchs, et le Texas est à 7-2-1. Le PLUS DE 8 (-105) frappe. Jouez gratuitement à notre jeu quotidien Défi Pick’em et gagnez ! Jouer maintenant! Pour plus de conseils et de pronostics sur les paris sportifsconsultez SportsbookWire.com et BetFTW. Suivez Ryan Dodson sur Twitter/XSuivez SportsbookWire sur Twitter/X et Aimez-nous sur Facebook. Baseball fantastique aide de BaseballHQ.com:

