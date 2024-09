Cotes, pronostics et pronostics pour le match Diamondbacks de l’Arizona contre Brewers de Milwaukee

Le Les Diamondbacks de l’Arizona (87-68) et le Brasseurs de Milwaukee (88-67) concluent une série de 4 matchs dimanche. Le premier lancer de l’American Family Field est prévu à 14h10 HE. Analysons Bookmaker BetMGM Cotes MLB autour de la Diamondbacks contre Brewers chances et faites nos choix et prédictions d’experts MLB pour les meilleurs paris. Série de saison : les Diamondbacks mènent 4-2 Les Diamondbacks ont remporté les 3 premiers matchs de cette série, surclassant les Brewers 17-5 et se classant favoris lors de 2 des sorties. Le Under est également 2-1 lors des 3 premiers matchs de la série. L’Arizona a remporté 4 victoires consécutives, rebondissant après une séquence de 1-4 du 13 au 17 septembre, qui comprenait 2 défaites en 3 matchs contre les Brewers à Phoenix. Le Under a réussi 4 des 6 dernières sorties des Snakes. Les Brewers ont remporté la division, ils ne jouent donc pas vraiment avec beaucoup d’empressement. Milwaukee est devenu la première équipe des ligues majeures à décrocher une place en séries éliminatoires mercredi, et le Brew Crew a remporté la couronne de la division Centrale de la Ligue nationale deux saisons consécutives. Malgré le titre de division, Milwaukee n’a gagné qu’une seule fois au cours des 5 derniers matchs, tout en obtenant un faible total dans 4 de ces matchs. Les Diamondbacks face aux Brewers : les partants prévus LHP Jordan Montgomery contre RHP Frankie Montas Montgomery (8-7, 6.23 ERA) effectue son 21e départ et sa 25e apparition. Il a un WHIP de 1.64, 3.4 BB/9 et 6.2 K/9 en 112 2/3 IP. Dernier départ : Défaite, 4 2/3 IP, 3 ER, 6 H (1 HR), 2 BB, 4 K dans une défaite 8-2 à l’extérieur contre les Rockies du Colorado mardi

Divisions à l’extérieur 2024 : 4-3, 5,44 ERA, 51 1/3 IP, 31 ER, 7 HR, 1,38 WHIP, moyenne au bâton des adversaires de ,279 (OBA), 14 BB, 34 K en 9 départs (10 apparitions)

7 derniers matchs : 1-1, 5,83 ERA, 29 1/3 IP, 19 ER, 10 BB, 22 K, 1,53 WHIP

Carrière contre les Brewers : 2-2, 2,93 ERA, 27 2/3 IP, 9 ER, 29 H, 6 BB, 34 K, 1,27 WHIP, 11,1 K/9 en 5 départs Montas (7-11, 4.50 ERA) effectue son 29e départ. Il a un WHIP de 1.34, 3.8 BB/9 et 8.6 K/9 en 144 manches avec les Reds et les Brewers. Dernier départ : Défaite, 5 2/3 IP, 3 ER, 6 H (2 HR), 2 BB, 10 K dans une défaite 5-1 à domicile contre les Phillies de Philadelphie mardi

Résultats à domicile en 2024 : 1-7, 4,15 ERA, 60 2/3 IP, 28 ER, 7 HR, 1,32 WHIP, .254 OBA, 20 BB, 62 K en 12 départs

7 derniers matchs : 2-3, 3,02 ERA, 41 2/3 IP, 14 ER, 16 BB, 48 K, 1,06 WHIP

Carrière contre les Diamondbacks : 1-2, ERA de 7,24, 13 2/3 IP, 11 ER, 2 HR, 7 BB, 15 K, 1,46 WHIP, 9,9 K/9 en 3 départs Qui va dans la cour? Voici une répartition des événements d’aujourd’hui meilleurs accessoires pour home run avec nos meilleurs choix. Incluez le Code bonus BetMGM SBWIRE va recevoir une offre de premier pari de 1 500 $. Cotes des Diamondbacks contre les Brewers Fourni par Paris sportifs BetMGM; accéder Centre des scores sportifs et des cotes de paris sportifs de USA TODAY pour une liste complète de Cotes MLB. Dernière mise à jour des lignes à 6h34 HE. Ligne d’argent :Diamondbacks +100 (pariez 100 $ pour gagner 100 $) | Brewers -120 (pariez 120 $ pour gagner 100 $)

:Diamondbacks +100 (pariez 100 $ pour gagner 100 $) | Brewers -120 (pariez 120 $ pour gagner 100 $) Ligne de course (RL)/Contre la propagation (ATS) :Diamondbacks -1,5 (+165) | Brewers +1,5 (-200)

:Diamondbacks -1,5 (+165) | Brewers +1,5 (-200) Plus/Moins (O/U): 8,5 (O: -120 | U: +100) Pronostics et pronostics pour les Diamondbacks face aux Brewers Prédiction Brasseurs 6, Diamondbacks 5 Ligne d’argent Le BRASSEURS (-120) sont les maigres, mais optez pour un jeu d’une demi-unité au maximum. Aucun de ces lanceurs ne donne beaucoup de confiance aux parieurs, car Montgomery a été un désastre pendant la majeure partie de la saison, tandis que Montas a eu des problèmes à domicile lors de ses arrêts à Cincinnati et Milwaukee cette saison. Ce match pourrait être décidé par les bullpens, car les titulaires ne resteront probablement pas longtemps. Ligne de course/Contre la propagation Les Brewers +1,5 (-200) vous coûteront 2 fois votre rendement potentiel, si vous décidiez de prendre un peu d’assurance et de ne pas jouer directement contre Milwaukee. C’est trop de risques et pas assez de récompenses directes. Cependant, si vous deviez associer Milwaukee à un pari combiné à plusieurs manches, que ce soit avec d’autres matchs de la MLB, des matchs éliminatoires de la WNBA ou des compétitions de la NFL, ce ne serait pas la fin du monde. ÉVITER. Plus/Moins PLUS DE 8,5 (-120) est la pièce la plus forte de la finale de cette série. Bien que l’Under ait encaissé un rythme de 4-1-1 lors des 6 derniers matchs pour Milwaukee, il devrait pouvoir atteindre le gaucher Montgomery, qui a été très généreux toute la saison. Les Diamondbacks ont accumulé 26 points lors des 4 dernières sorties, divisant le Over 2-2 lors de ces matchs. Comme Montgomery, Montas est très généreux, et l’Arizona devrait se démener contre lui. Jouez gratuitement à notre jeu quotidien Défi Pick’em et gagnez ! Jouer maintenant! Pour plus de conseils et de pronostics sur les paris sportifsconsultez SportsbookWire.com et BetFTW. Suivez Kevin J. Erickson sur Twitter/XSuivez SportsbookWire sur Twitter/X et Aimez-nous sur Facebook. Baseball fantastique aide de BaseballHQ.com:

