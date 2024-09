Cotes, pronostics et pronostics pour Chicago Cubs vs LA Dodgers

Le Les Cubs de Chicago (74-70) et Dodgers de Los Angeles (86-58) jouera le 2e match d’une série de 3 matchs lundi au Dodger Stadium à 22h10 HE (TBS). Analysons Bookmaker BetMGM Cotes MLB autour de la Les Cubs contre les Dodgers chances et faites nos choix et prédictions d’experts MLB pour les meilleurs paris. Série de saison : les Cubs mènent 3-1 Les Cubs ont remporté une victoire surprenante 10-4 à La La Land lundi soir. Cody Bellinger Il est allé 2 en 4 avec un coup de circuit et 3 points produits. Kyle Hendricks » Les lancers doux ont suffi à déstabiliser les Dodgers. Les Cubs sont à 5 points d’une place de Wild Card. Les Dodgers ont eu leurs chances. Ils ont laissé les bases pleines en 3ème. Ils ont rempli les bases et ont marqué 2 points en 5ème, mais ils avaient les Cubs dans les cordes et les ont laissés partir. Mookie Betts Il a frappé son 17e coup de circuit de la saison et en a produit 3. Les Dodgers conservent une avance de 5½ sur les Padres de San Diego dans la NL West. Les titulaires prévus pour le match entre les Cubs et les Dodgers LHP Shota Imanaga contre RHP Yoshinobu Yamamoto Imanaga (12-3, 2,99 ERA) effectue son 27e départ. La recrue a un WHIP de 1,02, 1,5 BB/9 et 9,1 K/9 en 153 1/3 IP. Dernier départ : Victoire, 7 manches, 0 points mérités, 0 coups sûrs, 2 buts sur balles, 7 retraits sur prises dans une victoire à domicile 12-0 mercredi contre les Pirates de Pittsburgh dans un match sans coup sûr combiné

1 départ en carrière contre les Dodgers (7 avril) : Aucune décision, 4 manches, 0 point mérité, 2 coups sûrs, 0 but sur balles, 3 retraits sur prises dans une victoire à domicile 8-1 Yamamoto (6-2, 2.92 ERA) effectue son 15e départ. La recrue a un WHIP de 1.07, 2.1 BB/9 et 10.2 K/9 en 74 manches. Premier départ depuis le 15 juin (triceps)

1 départ en carrière contre les Cubs (6 avril) : Victoire, 5 manches, 0 point mérité, 3 coups sûrs, 2 buts sur balles, 8 retraits sur prises dans une victoire à l’extérieur 4-1 Qui va dans la cour? Voici une répartition des événements d’aujourd’hui meilleurs accessoires pour home run avec nos meilleurs choix. Inclure le Code bonus BetMGM SBWIRE va recevoir une offre de premier pari de 1 500 $. Cotes des Cubs contre les Dodgers Fourni par Paris sportifs BetMGM; accéder Centre des scores sportifs et des cotes de paris sportifs de USA TODAY pour une liste complète de Cotes MLB. Dernière mise à jour des lignes à 14h56 HE. Moneyline (ML) : Cubs +145 (pariez 100 $ pour gagner 145 $) | Dodgers -175 (pariez 175 $ pour gagner 100 $)

: Cubs +145 (pariez 100 $ pour gagner 145 $) | Dodgers -175 (pariez 175 $ pour gagner 100 $) Ligne de course (RL)/Contre la propagation (ATS) : Cubs +1,5 (-150) | Dodgers -1,5 (+125)

: Cubs +1,5 (-150) | Dodgers -1,5 (+125) Plus/Moins (O/U):8 (O: -110 | U: -110) Choix et pronostics pour les Cubs contre les Dodgers Prédiction Cubs 7, Dodgers 6 Ligne d’argent Les Cubs ont joué dur contre les Dodgers, et il est temps de leur donner leurs fleurs. Imanaga revient d’un match sans coup sûr et a retiré 6 frappeurs ou plus dans 5 des 7 GS. Yamamoto revient d’une longue pause, et qui sait à quoi il ressemblera. Prendre le Louveteaux +145. Ligne de course/Contre la propagation Nous nous basons sur la valeur du ML, et ces lanceurs n’ont pas suffisamment de données pour me conduire vers un pari prop solide. PASSER. Plus/Moins Le vent souffle à nouveau mardi avec une brise de 10 mph dans le courant-jet au centre droit sur un premier lancer à 74 degrés. Les Cubs sont en pleine forme, et qui sait à quoi ressemble Yamamoto de retour de l’IL. Prendre le PLUS DE 8 (-110) en toute confidentialité. Jouez gratuitement à notre jeu quotidien Défi Pick’em et gagnez ! Jouer maintenant! Pour plus de conseils et de pronostics sur les paris sportifsconsultez SportsbookWire.com et BetFTW. Suivez Ryan Dodson sur Twitter/XSuivez SportsbookWire sur Twitter/X et Aimez-nous sur Facebook. Baseball fantastique aide de BaseballHQ.com:

