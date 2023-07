Cotes, pronostics de l’Open d’Écosse 2023: favoris et choix sur le terrain

Par Vik Chokshi

Responsable des paris sportifs FOX

Plusieurs des Les tournées de la PGA best participera à l’Open d’Ecosse cette semaine. Le tournoi se déroulera au Renaissance Club, une piste normale 70 de 7 237 verges de long.

A la surprise de personne, Scottie Scheffler le meilleur joueur du monde, a ouvert comme favori pour gagner à +700 sur FOX Bet. Xander Schauffele le champion en titre, fait également partie des favoris du peloton, à égalité pour la troisième meilleure cote à +1400 cotes de victoire.

Pour compléter les cinq premiers sont Rory Mc Ilroy (deuxième meilleure cote à +850), Patrick Canlay (troisième meilleure cote à +1400) et le vainqueur de l’Open d’Écosse 2015 Rickie Fowler à +1600.

Maintenant que nous avons commencé avec les bases, abordons les favoris et mon portefeuille pur et simple pour ce tournoi.

Cotes et terrain de l’Open d’Écosse 2023

Scottie Scheffler +700 (misez 10 $ pour gagner 80 $)

Rory Mc Ilroy +850 (misez 10 $ pour gagner 95 $)

Patrick Canlay +1400 (misez 10 $ pour gagner 150 $)

Xander Schauffele +1400 (misez 10 $ pour gagner 150 $)

Ricky Fowler +1600 (misez 10 $ pour gagner 170 $)

Tyrell Hatton +1800 (misez 10 $ pour gagner 190 $)

Victor Hovland +1800 (misez 10 $ pour gagner 190 $)

Tommy Fleetwood +2000 (misez 10 $ pour gagner 210 $)

Jordan Spieth +2200 (misez 10 $ pour gagner 230 $)

Matt Fitzpatrick +2200 (misez 10 $ pour gagner 230 $)

Shane Lowry +3000 (misez 10 $ pour gagner 310 $)

Min Woo Lee +3300 (misez 10 $ pour gagner 340 $)

Max Homa +3500 (misez 10 $ pour gagner 360 $)

WyndhamClark +3500 (misez 10 $ pour gagner 360 $)

Cotes pour le champ complet sur FOX Bet

DES PARIS À EFFECTUER

Tommy Fleetwood +2000

Matt Fitzpatrick +2200

Min Woo Lee +3300

Aaron Raï +6600

