Cotes, pronostics, comment regarder

Le Match de championnat de l’AFC oppose deux des piliers des séries éliminatoires de la conférence et des poids lourds éternels.

Le Chefs de Kansas City sont dans ce match pour la sixième année consécutive et cherchent à participer à leur quatrième apparition au Super Bowl en cinq saisons. Ils sont les champions en titre du Super Bowl et ont remporté le trophée Lombardi au cours de deux des quatre dernières années.

Même si plus d’une décennie s’est écoulée depuis Corbeaux de Baltimore a remporté un Super Bowl pour la dernière fois, ils ont participé aux séries éliminatoires au cours de cinq des six dernières années et ont fait irruption dans les séries éliminatoires de cette année en tant que tête de série de l’AFC. Il s’agit de leur premier match de championnat de conférence depuis la saison 2012 au cours de laquelle ils ont fini par battre les 49ers de San Francisco pour le deuxième titre du Super Bowl de la franchise.

Le gagnant montera dans un avion pour Las Vegas pour affronter le champion de la NFC – soit le 49ers de San Francisco ou Lions de Détroit – lors du Super Bowl 58 le 11 février.

Temps de jeu Chiefs vs Ravens

Le coup d’envoi est prévu à 15 h HE depuis le stade M&T Bank de Baltimore.

Chiefs vs Ravens, comment regarder

Qui est préféré des Chiefs ou des Ravens ?

Le Les meilleures applications de paris sur la NFL favorisent les Ravens par rapport aux Chiefs lors du match de championnat de l’AFC.

Propagation des chefs contre les corbeaux

Les Ravens sont favoris avec 3,5 points d’avance sur les Chiefs selon le Cotes BetMGM NFL.

Chiefs contre Ravens en dessous

Le dépassement est de 44,5, selon BetMGM.

Moneyline des chefs contre les corbeaux

Les Ravens sont favoris à -200 sur la moneyline. Pendant ce temps, les Chiefs sont un outsider de +165, selon BetMGM.

Météo des Chiefs contre les Ravens

De la pluie devrait tomber à Baltimore tout au long de dimanche, avec des températures pouvant atteindre entre 45 et 50 degrés.

Prédictions Chiefs vs Ravens

Lorenzo Reyes : Corbeaux 26, Chefs 19

Tyler Dragon : Corbeaux 24, Chefs 23

Safid Deen : Corbeaux 30, Chefs 28

Victoria Hernandez : Corbeaux 28, Chefs 23

Jordan Mendoza : Corbeaux 23, Chefs 16

Jarrett Bell : Corbeaux 27, Chefs 20

Chris Bumbaca : Corbeaux 27, Chefs 23

Nate Davis : Corbeaux 27, Chefs 20

Michael Middlehurst-Schwartz : Ravens 24, Chiefs 23

Histoire des Chiefs contre les Ravens

Les Chiefs et les Ravens se sont affrontés 12 fois – 11 en saison régulière et une seule fois en séries éliminatoires. Kansas City mène la série de saison régulière 7-4, le match le plus récent ayant eu lieu au cours de la saison 2021 lorsque Baltimore a gagné 36-35 avec 12 points au quatrième quart. Leur seule rencontre en séries éliminatoires a eu lieu après la saison 2010, lorsque les Ravens ont éliminé les Chiefs au stade Arrowhead. Matt Cassel était au poste de quart-arrière et Todd Haley entraînait Kansas City, et Joe Flacco a lancé deux passes de touché pour mener Baltimore.

À combien de championnats de l’AFC Patrick Mahomes a-t-il participé ?

Le match de dimanche marquera la sixième fois que Mahomes participe au match de championnat de l’AFC – tous consécutivement. La première saison complète de Mahomes en tant que quart partant des Chiefs remonte à 2018, lorsque Kansas City a perdu contre Tom Brady et les New England Patriots lors du match de championnat de conférence. Les Chiefs sont revenus au jeu et ont remporté la victoire en 2019 (contre les Titans du Tennessee) et 2020 (contre les Bills de Buffalo). Ils ont perdu le championnat de l’AFC en 2021 contre les Bengals de Cincinnati, mais se sont vengés lors du même match la saison dernière en battant les Bengals 23-20.

Historique des matchs de championnat de l’AFC

Les 10 derniers résultats du match de championnat de l’AFC :

2022 : Chefs 23, Bengals 20

2021 : Bengals 27, Chefs 24

2020 : Chefs 38, Projets de loi 24

2019 : Chefs 35, Titans 24

2018 : Patriotes 37, Chefs 31

2017 : Patriotes 24, Jaguars 20

2016 : Patriots 36, Steelers 17

2015 : Broncos 20, Patriots 18

2014 : Patriots 45, Colts 7

2013 : Broncos 26, Patriots 16

Quels uniformes les chefs portent-ils dimanche ?

L’équipe des médias sociaux des Chiefs a envoyé une photo avec leur uniforme pour le match de championnat de l’AFC dimanche.

Kansas City portera son maillot blanc avec un pantalon rouge, la même combinaison que l’équipe portait lors de son match. victoire au tour de division contre les Buffalo Bills.

Quels uniformes les Ravens portent-ils dimanche ?

Les Ravens ont tweeté plus tôt dans la semaine qu’ils porteraient leurs maillots violets avec un pantalon noir pour le match de championnat de l’AFC dimanche. C’est la même combinaison que Baltimore portait pour sa victoire ronde de division contre les Texans de Houston.

Quelle équipe a le plus de championnats de l’AFC ?

Depuis 1970, ce sont les équipes de l’AFC qui ont remporté le plus de championnats de conférence.

1. Patriots de la Nouvelle-Angleterre – 11

T2. Steelers de Pittsburgh – 8

T2. Broncos de Denver – 8

4. Dauphins de Miami – 5

T5. Raiders de Las Vegas – 4

T5. Billets de buffle – 4

Historique des séries éliminatoires des Chiefs

Les Chiefs ont une fiche de 22-21 de tous les temps en séries éliminatoires de la NFL, dont 2-0 cette saison. Ils ont remporté sept matchs éliminatoires consécutifs, leur dernière défaite étant survenue en prolongation lors du match de championnat de l’AFC contre les Bengals de Cincinnati après la saison régulière 2021. KC a participé à huit matchs de championnat de conférence et a une fiche de 5-3.

Historique des séries éliminatoires des Ravens

Les Ravens ont une fiche de 17-12 en séries éliminatoires de la NFL et une fiche de 1-0 cette année. C’est la cinquième fois qu’ils participeront au match de championnat de l’AFC, et ils ont une fiche de 2-2 dans le match. La dernière fois qu’ils ont joué pour le droit d’aller au Super Bowl, c’était après la saison 2012, lorsqu’ils ont battu les New England Patriots et ont remporté le Super Bowl 47 contre les 49ers de San Francisco.

Patrick Mahomes, Travis Kelce contre Justin Tucker

Il y a un début de jeu pendant les échauffements d’avant-match à Baltimore.

Alors que le botteur des Ravens Justin Tucker s’étirait près de la zone des buts où les Chiefs s’échauffaient, l’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce a plongé et a déplacé quelques ballons de football et un casque des Ravens pour permettre au quart-arrière Patrick Mahomes de lancer des passes. Tucker semblait trouver ça humoristique.

Cela ne s’est pas arrêté là puisque Mahomes a commencé à donner des coups de pied et à jeter le titulaire de Tucker tandis que le botteur de Baltimore continuait de s’étirer. Mahomes et Tucker ont échangé des mots, même si aucun des deux ne semblait en colère. Juste du bon jeu à l’ancienne. — Casey Moore

Les Chiefs inactifs contre les Ravens

Kadarius Toney, WR

Keith Taylor, CB

Ekow Boye-Doe, CB

Willie Gay, LB

BJ Thompson, DE

Joe Thuney, G.

Félix Anudike-Uzomah, DE

Tableau de profondeur des chefs

RWR : Márquez Valdes-Scantling, Justyn Ross

LWR : Justin Watson, Mecole Hardman

LT : Donovan Smith, Wanya Morris

LG : Nick Allegretti

C : Creed Humphrey

RG : Trey Smith Mike Caliendo

RT : Jawaan Taylor, Lucas Niang

TE : Travis Kelce, Noah Gray, Blake Bell

QB : Patrick Mahomes, Blaine Gabbert

RB : Isiah Pacheco, Clyde Edwards-Helaire, La’Mical Perine

SWR : Rashee Rice, Richie James

La défense

LDE : George Karlaftis, Malik Herring

RDT : Mike Pennel, Tershawn Wharton

LDT : Chris Jones, Neil Farrell

RDE : Mike Danna, Charles Omenihu

WLB : Léo Chenal, Darius Harris

MLB : Nick Bolton, Cole Christiansen

SLB : Drue Tranquill, Jack Cochrane

RCB : Jaylen Watson, Joshua Williams

LCB : L’Jarius Sneed

SS : Justin Reid, Deon Bush

FS : Mike Edwards, Chamarri Conner

N.-B. : Trent McDuffie, Nic Jones

Taylor Swift est-elle présente au match des Chiefs contre les Ravens ?

Oui!

La sensation pop est arrivée au M&T Bank Stadium avec des cheveux bouclés et un manteau noir.

L’ailier rapproché des petits amis et des chefs, Travis Kelce, est également venu au match vêtu de noir.

Les Ravens inactifs contre les Chiefs

Malik Cunningham, QB

Tylan Wallace, WR

Rock Ya-Sin, CB

Del’Shawn Phillips, LB

Sam Mustipher, C

Sala Aumavae-Laulu, G

Josh Johnson, QB (troisième QB)

Tableau de profondeur des corbeaux

Infraction

LWR : Odell Beckham Jr.

RWR : Rashod Bateman, Devin Duvernay

LT : Ronnie Stanley, Patrick Mekari

LG : John Simpson

C:Tyler Linderbaum

GR : Kevin Zeitler, Ben Cleveland

RT : Morgan Moses, Daniel Faalele

TE : Mark Andrews, Isaiah Likely, Charlie Kolar

QB : Lamar Jackson, Tyler Huntley, Josh Johnson

RB : Gus Edwards, le juge Hill, Dalvin Cook

SWR : Zay Flowers, Nelson Agholor

La défense

DE : Brent Urban

NT : Michael Pierce, Travis Jones

DT : juge Madubuike, Broderick Washington

LOLB : Jadeveon Clowney, Tavius ​​Robinson, Malik Harrison

LILB : Roquan Smith, Trenton Simpson

RILB : Patrick Reine

ROLB : Kyle Van Noy, Odafe Oweh

LCB : Marlon Humphrey

SS : Marcus Williams

FS : Pierre de Géno

RCB : Brandon Stephens, Ronald Darby

NB : Kyle Hamilton, Ar’Darius Washington, Arthur Maulet

