Cotes, pronostics, comment regarder la NFL

Après un congé le week-end dernier, la tête de série Corbeaux de Baltimore héberger le Texans de Houston samedi lors des éliminatoires de la division AFC au M&T Bank Stadium.

Menés par le quart-arrière recrue CJ Stroud, les Texans ont battu les Browns de Cleveland lors de la ronde des wild-cards, Stroud devenant le plus jeune QB à avoir jamais remporté un match éliminatoire de la NFL. Le quart-arrière des Ravens Lamar Jackson, qui devrait remporter son deuxième titre de MVP en carrière, a une fiche de 1-3 en quatre matchs éliminatoires en carrière, lançant trois touchés et cinq interceptions.

Le vainqueur du match Ravens-Texans avance pour affronter soit le Billets de buffle ou Chefs de Kansas City en championnat de l’AFC le week-end prochain.

USA TODAY Sports fournira les dernières mises à jour, actualités, faits saillants et analyses tout au long de ce match éliminatoire de la NFL. Suivre.

Ravens contre Texans, comment regarder

Le coup d’envoi est prévu à 16 h 30 HE, diffusé sur ABC et ESPN. Le jeu est aussi disponible en streaming sur fuboTV.

Prédictions Ravens contre Texans

Jarrett Bell : Corbeaux 30, Texans 20

Corbeaux 30, Texans 20 Chris Bumbaca : Corbeaux 30, Texans 17

Corbeaux 30, Texans 17 Nate David s : Corbeaux 28, Texans 20

s : Corbeaux 28, Texans 20 Safid Deen : Corbeaux 28, Texans 24

: Corbeaux 28, Texans 24 Tyler Dragon : Corbeaux 27, Texans 20

: Corbeaux 27, Texans 20 Victoria Hernández : Corbeaux 30, Texans 23

: Corbeaux 30, Texans 23 Michael Middlehurst-Schwartz : Corbeaux 28, Texans 20

: Corbeaux 28, Texans 20 Lorenzo Reyes: Corbeaux 28, Texans 21

Inactifs répertoriés

Les inactifs ont été répertoriés pour les deux équipes.

Jim Harbaugh à Baltimore pour soutenir son frère

Jim Harbaugh a déjà remporté un championnat en 2024 et il espère que son frère pourra faire de même.

L’entraîneur-chef de football du Michigan est au stade M&T Bank pour soutenir John Harbaugh et Baltimore lors de leur match de division samedi. Les deux ont été vus se saluant alors que les Ravens arrivaient au stade.

Les frères Harbaugh pourraient être des adversaires la saison prochaine, Jim Harbaugh étant interviewé pour le poste d’entraîneur-chef de l’équipe. Chargers de Los Angeles et Falcons d’Atlanta. Il était également dans la région ce week-end pour prendre la parole lors d’un rassemblement de la Marche pour la vie à Washington vendredi.

Historique des séries éliminatoires des Ravens de la NFL

Il s’agit de la 15e participation de l’organisation aux séries éliminatoires depuis qu’elle est devenue les Ravens de Baltimore en 1996. L’équipe a une fiche de 16-12 en séries éliminatoires, remportant les Super Bowls 35 et 47. Baltimore a une fiche de 4-7 en 11 matchs de la ronde de division et de 2-2 au championnat de l’AFC. jeu.

Historique des séries éliminatoires des Texans dans la NFL

Il s’agit de la septième participation des Texans en séries éliminatoires depuis la création de la franchise en 2002. Ils ont une fiche de 5-6 en 11 matchs éliminatoires au total et de 0-4 lors de la ronde de division des séries éliminatoires de l’AFC. Houston n’a jamais atteint le match de championnat de l’AFC.

Histoire des Ravens contre les Texans

Les Ravens de Baltimore ont une fiche de 11-2 contre les Texans de Houston, dont une victoire de 20-13 lors des séries éliminatoires de la division AFC 2012. Les deux équipes se sont rencontrées lors de la première semaine de la saison régulière 2023, une victoire des Ravens 25-9 au M&T Bank Stadium de Baltimore.

Météo des Ravens contre les Texans

Les prévisions météorologiques de Baltimore prévoient des températures comprises entre 20 et 25 °C avec des vents d’environ 20 mph vers le coup d’envoi à 16 h 30 HE. La région a été frappée par la neige tout au long de la semaine.

Qui est favorisé dans Ravens contre Texans ?

Les meilleures applications de paris sur la NFL favorisent les Ravens par rapport aux Texans lors de leur match éliminatoire de division.

Les Ravens contre les Texans se propagent

Les Ravens sont favoris de 9,5 points contre les Texans selon les cotes BetMGM NFL.

Ravens contre Texans en dessous

Le over-under est de 44 points, selon BetMGM.

Moneyline des Ravens contre les Texans

Les Corbeaux sont un –480 favoris sur la ligne d’argent. Pendant ce temps, les Texans sont un outsider de +360, selon BetMGM.

