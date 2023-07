Cotes, prévisions du British Open 2023: favoris et choix du champ Open Championship

Le quatrième et dernier majeur de la saison de golf 2023 approche à grands pas.

Les meilleurs golfeurs du monde se rendront au Royal Liverpool Golf Club en Angleterre pour l’Open Championship, qui se déroulera du 20 au 23 juillet.

Ce sera la 13e fois que le Royal Liverpool Golf Club accueillera l’Open Championship.

Le parcours de 154 ans est connu pour son caractère et son histoire unique. Chaque trou a son propre nom car le parcours est principalement nivelé, bien que certains trous traversent des dunes. Le parcours a récemment subi quelques rénovations, le 17e trou passant d’un par 4 à un par 3 de 136 verges.

La dernière fois que l’Open Championship a eu lieu au Royal Liverpool Golf Club, c’était en 2014. Rory Mc Ilroy a remporté le championnat ouvert cette année-là, tirant 17 sous la normale 271 pour battre Rickie Fowler et Sergio Garcia par deux coups.

C’était aussi la dernière victoire de McIlroy en tournoi majeur. L’Irlandais du Nord a été sur le point de remporter un tournoi majeur à plusieurs reprises depuis lors, y compris lors de l’Open Championship de l’année dernière lorsqu’il a terminé troisième, à deux coups du vainqueur. Cameron Smith . McIlroy a également terminé deuxième à l’US Open cette année, perdant face à Wyndham Clark d’un coup.

McIlory est le favori pour remporter le tournoi, avec +750 cotes sur Pari FOX. Scottie Scheffler (+900, misez 10 $ pour gagner 100 $ au total) Jon Rahm (+1100), Brooks Koepka (+1400) et Smith (+1400) complètent le top cinq parmi les favoris des paris.

Voici les informations sur le tournoi et les cotes de plusieurs des meilleurs golfeurs pour l’Open Championship.

Détails du tournoi

Dates du championnat ouvert 2023 : 20-23 juillet

Cours: Club de golf royal de Liverpool

LA TÉLÉ: NBC, réseau américain, paon

Cotes et terrain du championnat ouvert*

Rory Mc Ilroy +750 (misez 10 $ pour gagner 85 $ au total)

Scottie Scheffler +900 (misez 10 $ pour gagner 100 $ au total)

Jon Rahm +1100 (misez 10 $ pour gagner 120 $ au total)

Brooks Koepka +1400 (misez 10 $ pour gagner 150 $ au total)

Cameron Smith +1400 (misez 10 $ pour gagner 150 $ au total)

Jordanie Spieth +2000 (misez 10 $ pour gagner 210 $ au total)

Victor Hovland +2000 (misez 10 $ pour gagner 210 $ au total)

Xander Schauffele +2200 (misez 10 $ pour gagner 230 $ au total)

Ricky Fowler +2200 (misez 10 $ pour gagner 230 $ au total)

Collin Morikawa +2500 (misez 10 $ pour gagner 260 $ au total)

Tommy Fleetwood +2500 (misez 10 $ pour gagner 260 $ au total)

Patrick Canlay +2800 (misez 10 $ pour gagner 290 $ au total)

Dustin Johnson +3000 (misez 10 $ pour gagner 310 $ au total)

Matthieu Fitzpatrick +3000 (misez 10 $ pour gagner 310 $ au total)

Shane Lowry +3300 (misez 10 $ pour gagner 340 $ au total)

Tyrrell Hatton +3300 (misez 10 $ pour gagner 340 $ au total)

Bryson DeChambeau +3500 (misez 10 $ pour gagner 360 $ au total)

Cameron Jeune +4000 (misez 10 $ pour gagner 410 $ au total)

Justin Rose +4000 (misez 10 $ pour gagner 410 $ au total)

Wyndham Clark +4000 (misez 10 $ pour gagner 410 $ au total)

Tony Finau +4500 (misez 10 $ pour gagner 460 $ au total)

Jason Jour +5000 (misez 10 $ pour gagner 510 $ au total)

Justin Thomas +5000 (misez 10 $ pour gagner 510 $ au total)

Max Homa +5500 (misez 10 $ pour gagner 560 $ au total)

Hideki Matsuyama +6000 (misez 10 $ pour gagner 610 $ au total)

Tom-Kim +6000 (misez 10 $ pour gagner 610 $ au total)

Min Woo Lee +6000 (misez 10 $ pour gagner 610 $ au total)

Sungjae Im +6000 (misez 10 $ pour gagner 610 $ au total)

Adam Scott +6600 (misez 10 $ pour gagner 670 $ au total)

Sam Brûle +7000 (misez 10 $ pour gagner 710 $ au total)

* cotes au 11/07/2023

Cotes pour le champ complet sur FOX Bet

Où est Tiger Woods ?

Le triple vainqueur de l’Open Championship ne jouera pas au Royal Liverpool Golf Club lorsque le majeur y aura lieu cette année après avoir subi une opération à la cheville en avril. Il a gagné au Royal Liverpool Golf Club en 2006 parmi ses trois championnats ouverts.

