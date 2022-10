Cotes Oregon vs Arizona, choisissez pour le football universitaire de la semaine 6 – Shaw Local

L’Oregon n ° 12 affrontera l’Arizona samedi à 20h05 à Arizona. Le jeu sera diffusé sur Pac-12 Network. Les parieurs du New Illinois peuvent parier sur Ohio St.-Michigan St. avec un pari sur la maison jusqu’à 1 250 $ chez Caesars Sportsbook lorsque vous vous inscrivez ici avec notre code promotionnel.

Cotes Oregon vs Arizona

Équipe Se propager Moneyline Points totaux Oregon -13,5 (-110) -550 O 70,5 (-110) Arizona +13,5 (-110) +400 U 70,5 (-110)

La Choix des cotes Oregon-Arizonade Zach Ewing: Si Pac-12 After Dark™ est votre truc, c’est le jeu vers lequel vous voudrez vous tourner après que les enfants soient allés au lit. Deux bonnes attaques, deux défenses assez terribles pour un total de 69½ et beaucoup de potentiel pour la chicanerie.

La différence pour moi, c’est que les Ducks ont plus de potentiel d’amélioration. Une partie de leur classement défensif est due à l’effacement de la Géorgie qu’ils ont reçu lors de l’ouverture de la saison; vous ne pouvez pas ignorer cela, bien sûr, mais vous ne pouvez pas non plus ignorer que l’Oregon a été meilleur au cours de ses quatre derniers matchs.

L’Arizona s’est amélioré et j’ai déjà été brûlé par eux cette année, mais je ne peux pas dépasser ce fait: Oregon, n ° 8 en verges par course, contre Arizona, n ° 128 en verges autorisées par course. C’est une recette pour une éruption, même sur la route.

Le choix : Oregon 49, Arizona 26