Cotes NFL : Wacky gagne, bad beats ; Le but tardif sur le terrain aide les Jags à couvrir contre les Chiefs

Vous avez entendu parler de la défense Cover 2.

Doug Pederson de Jacksonville devrait être connu comme l’entraîneur de couverture des séries éliminatoires de la NFL.

Avant le match de samedi entre les Jaguars de Pederson et les Chiefs du Kansas, Pederson avait une fiche de 6-0 contre l’écart (ATS) en tant qu’entraîneur-chef des outsiders lors des séries éliminatoires.

Vous pouvez maintenant faire ce 7-0 alors que les Jaguars (+9,5 à Pari FOX) couverts dans leur défaite 27-20 contre les Chiefs lors d’un match de division de l’AFC à Kansas City, Missouri.

Mais il a fallu un panier à 25 secondes de la fin, ce qui était, comme aime à le dire le célèbre diffuseur Al Michaels, “significatif pour certains”.

Bienvenue dans le monde des gains loufoques et des bad beats des paris sportifs.

Chaque semaine, nous récapitulerons les jeux de paris qui ont permis à certaines personnes d’encaisser et à d’autres de déchirer leurs billets de frustration.

Plongeons dans la folie de cette semaine !

Les chiens divisionnaires aboient à nouveau

Les parieurs qui ont joué les 9,5 points de chaque côté ont transpiré de grands sauts d’émotion samedi.

Les Chiefs ont poussé leur avance à 27-17 au milieu du quatrième quart-temps, et les partisans des Jaguars qui ont pris les points devenaient plus nerveux alors que les deux prochains entraînements de Jacksonville se terminaient par un échappé et une interception – tous deux sur le territoire des Chiefs.

Le fumble a été particulièrement coûteux pour les bailleurs de fonds de Jacksonville. Jamal Agnew a capté une courte passe mais a perdu un échappé à la ligne des 3 verges des Chiefs avec 5 minutes et demie à faire.

Les choses semblaient sombres pour les partisans des Jaguars lorsque Jaylen Watson de Kansas City a intercepté une passe au 30 des Chiefs avec un peu moins de quatre minutes à faire. Mais Kansas City n’a réussi qu’un seul premier essai et a botté avec un peu plus d’une minute à faire.

Jacksonville a commencé à ses 33 mais a remporté les premiers essais sur ses deux premiers jeux avec des gains de 11 et 21 verges.

Les Jaguars ont affronté les quatrième et cinquième des 30 des Chiefs avec environ 30 secondes à faire, puis ce fut l’heure de la décision.

Jacksonville devrait-il se lancer et essayer de marquer un touché?

Non, Pederson a choisi de lancer un panier pour en faire un match à un score. Riley Patterson a livré, faisant un panier de 48 verges avec 25 secondes à faire.

Ce panier a réduit l’avance de Kansas City à 27-20. Lorsque les Chiefs ont récupéré le coup de pied en jeu, les parieurs des Jaguars +9,5 avaient la couverture de la porte dérobée.

Un bad beat pour certains (Chiefs bettors) et une victoire farfelue pour d’autres (Jags bettors). Ce sont les pauses du jeu.

L’opprimé Jaguars couvrant le premier match du week-end n’était pas une surprise car il a poursuivi une tendance depuis 2003, a tweeté l’analyste de données BetMGM John Ewing.

Un joueur qui a payé la vig a encaissé un pari de 500 000 $.

En raison de ce pari et d’autres actions, le résultat a été un début de week-end difficile pour certains des paris sportifs.

Super Scott !

Les parieurs qui ont fait leurs recherches savaient que le porteur de ballon de Philadelphie, Boston Scott, marquerait un touché contre les Giants de New York.

Scott a marqué sur une course de 3 verges au milieu du deuxième quart alors que Scott (+325 pour marquer un TD à tout moment chez FOX Bet) était le plus pari sur le joueur pour marquer un TD dans plusieurs paris sportifs.

Scott a marqué un TD lors de ses neuf matchs contre les Giants et 57,9% de ses touchés en carrière sont survenus contre les G-Men.

Restez à l’écoute pour plus de folie!

