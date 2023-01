Cotes NFL Super Wild Card Weekend: Comment parier Cowboys-Buccaneers

Ce sera l’équipe américaine contre le plus grand quart-arrière américain lorsque les Cowboys de Dallas (12-5) affronteront Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay (8-9) lors d’un match du week-end NFL Super Wild Card lundi soir.

Brady a une fiche de 7-0 contre Dallas, dont une victoire de 19-3 lors de l’ouverture de la saison le 11 septembre, et vise son huitième titre du Super Bowl. Les Cowboys sont à la recherche de leur sixième titre du Super Bowl. Dallas mène la série de tous les temps 15-6 bien que Tampa Bay ait remporté les deux derniers concours.

Voici tout ce dont vous avez besoin du point de vue des paris sur le jeu Cowboys-Buccaneers, de l’écart de points, de la ligne d’argent, du total Over/Under, des informations et de la sélection d’experts (cotes via FOX Bet).

Tom Brady entre en séries éliminatoires malgré sa première saison perdante Craig Carton et Greg Jennings évaluent les chances que Tom Brady ramène un autre Super Bowl à Tampa.

Cowboys de Dallas à Boucaniers de Tampa Bay (20 h 15 HE lundi, ABC/ESPN)

Écart de points : Cowboys -2.5 (Les Cowboys sont favorisés pour gagner par plus de 2,5 points, sinon les Buccaneers couvrent)

Ligne d’argent : Cowboys -149 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 16,71 $ au total) ; Buccaneers +115 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 21,50 $ au total)

Score total Plus/Moins : 45,5 points marqués par les deux équipes combinées

Cowboys de Dallas DAL -2.5

-161

o44.5

Boucaniers de Tampa Bay TB +2,5

+115

u44.5



Choisissez via l’analyste de jeu Sam Panayotovitch :

Je bois le Tom Brady Kool-Aid.

Les bookmakers de Las Vegas ont ouvert Dallas comme favori de la route à 3 points, et la plupart des magasins sont déjà descendus à -2,5. L’argent professionnel est entré tout de suite sur le marché sur les Bucs, et je m’attends à ce que cela continue tout au long du week-end.

Il y a une très forte possibilité que Dallas ferme -1 ou -1,5 au coup d’envoi lundi, ce qui, bien sûr, réduira le prix sur la moneyline de Tampa.

Brady n’a jamais perdu contre Dallas (7-0 de tous les temps), et la décoloration de Mike McCarthy est l’un de mes passe-temps favoris. La capacité de Brady à dépasser la pression des séries éliminatoires ne peut être sous-estimée, et je m’attends à ce que les Bucs jouent vite et lancent le ballon 45 fois. Des lancers rapides et précis sont cruciaux contre la ruée vers la passe des Cowboys.

Ne me laisse pas tomber, Tom.

PRENDRE: Buccaneers (+115 moneyline chez FOX Bet au moment de la sélection) pour gagner purement et simplement

Les boucaniers ont bouleversé les Cowboys dans les choix de Nick Wright entrant dans les séries éliminatoires de la NFL Nick Wright aime Tampa Bay Buccaneers pour couvrir contre Dallas Cowboys.

Points de vue de FOX Sports Betting Expert Warren Sharp:

Les frustrations avec l’attaque des Bucs n’ont pas changé et ne changeront probablement pas.

En plus de leur taux de course au premier essai, les Bucs utilisent l’action de jeu au deuxième taux le plus bas de la NFL et ont pourtant la troisième plus grande amélioration lors de l’utilisation de l’action de jeu de n’importe quelle équipe de la NFL.

Avec l’action de jeu, Tom Brady se classe quatrième en EPA / att, sixième en taux de réussite, a le taux de sac / INT le plus bas de la NFL et le 10e meilleur taux TD / INT.

Sans action de jeu, Brady tombe au 17e rang en EPA/att, 20e en taux de réussite.

Le taux de jeu-action de Brady (23%) se classe 44e sur 45 QB qualifiés.

Ironiquement, cela pourrait être un jeu pour réduire le taux de jeu car la défense des Cowboys se classe deuxième dans la NFL lorsque les équipes utilisent l’action de jeu mais se classe 26e lorsque les équipes passent le ballon sans utiliser l’action de jeu.

Et ce classement n’a fait qu’empirer.

Depuis la semaine 8, les Cowboys se classent au sixième rang des meilleures défenses contre les passes contre le jeu, mais la deuxième pire défense contre les passes lorsque les équipes n’utilisent pas d’action de jeu.

La défense des Cowboys a également eu du mal à jouer des matchs sur gazon cette saison.

Ils ont disputé six matchs sur gazon cette saison :

Semaine 6 en crême Philadelphia

Semaine 10 en Baie Verte

Semaine 15 à Jacksonville

Semaine 17 en Tennessee

Semaine 18 en Washington

Ils ont également joué un jeu de route en plein air dans New York qui est un gazon artificiel.

Voici leurs écarts sur gazon par rapport à tous les autres jeux :

Herbe : 0,00 EPA/jeu, 41 % de taux de réussite, 5,5 yds/jeu, +0,06 EPA/passe, 7,6 YPA, -0,05 EPA/rush, 4,6 YPC, 7,3 % de taux de pression

Gazon : -0,12 EPA/jeu, taux de réussite de 38 %, 4,9 verges/jeu, -0,07 EPA/passe, 6,6 YPA, -0,13 EPA/rush, 4,3 YPC, taux de pression de 9,1 %

Où se classe ce classement ?

0,00 EPA / jeu, comme ils l’ont fait sur gazon, équivaut à se classer 19e, à égalité avec les Texans.

-0,12 EPA/jeu, comme ils l’ont sur le gazon, équivaut à se classer premier dans la NFL

Leur principal domaine d’amélioration est contre la passe. Ils subissent beaucoup plus de pression et ont de meilleures mesures d’efficacité.

Leur EPA/passe de -0,07 sur gazon se classerait au troisième rang de la saison, tandis que leur EPA/passe de +0,06 sur gazon se classerait au 23e rang.

Ils passent du troisième meilleur au 10e pire.

Ces mesures ont été suggérées par Jason Garrett lors de la télédiffusion de la semaine dernière. Il y a aussi la coïncidence que ces rangs diminuent alors que la défense des Cowboys a ralenti pour clôturer la saison, donc même s’il peut y avoir une part de vérité dans leurs performances sur gazon, nous savons également qu’ils jouent bien pire dans l’ensemble pour clôturer l’année. .

Les six dernières semaines de la saison, malgré trois infractions classées parmi les cinq dernières, notamment face à:

Semaine 18 : recrue Sam Howell

Semaine 17 : Josh Dobb faire son premier départ dans la NFL

Semaine 16 : sauvegarde Gardner Minshew

Semaine 15 : Trevor Lawrence

Semaine 14 : Moulins Davis / Jeff Driskel

Semaine 13 : Matt Ryan

La défense contre la passe des Cowboys a permis au neuvième taux le plus élevé de passes de gagner plus de 20 verges, et seuls les Titans ont autorisé plus de passes de plus de 20 verges.

Ce match est difficile à arrimer, et même si je pense que les parieurs ont bien compris en faisant des Cowboys un favori, je chercherais à taquiner les Bucs et j’espère qu’ils ne sont pas condamnés par un terrible entraînement offensif.

