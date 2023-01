Cotes NFL Semaine 18: 49ers couvriront la finale de la saison, autres meilleurs paris

Geoff Schwartz Analyste des paris sportifs FOX

Nous avons réussi, les amis. Ces 18 semaines d’action NFL se sont envolées. Et comme chaque saison, celle-ci était remplie d’histoires que nous n’oublierons jamais.

Plus particulièrement, et plus récemment, regarder Damar Hamlin se remettre de son urgence médicale effrayante a été l’une des histoires les plus marquantes de la ligue. Le parcours de Hamlin nous rappelle que la vie est plus grande que le football.

Et puis, bien sûr, nous avons regardé deux des plus grands – Tom Brady et Aaron Rodgers – avoir des saisons médiocres. Nous avons vu les Rams, champions du monde en titre, bien loin de la gloire du Super Bowl. La couronne de cette année est donc à la portée de tous.

Pour une dernière fois avant les séries éliminatoires, j’ai des paris qui, espérons-le, nous aideront tous à gagner de l’argent pendant la semaine 18 de la NFL (cotes via FOX Bet).

Pourquoi Lamar Jackson ne devrait PAS rester assis pour le reste de la saison malgré sa blessure au genou Joy Taylor pense que Lamar Jackson devrait jouer même si sa blessure au genou a un impact sur la dernière année de son contrat de recrue.

corbeaux à Bengals (13 h HE dimanche, CBS)

Il semble que les Ravens seront à nouveau sans Lamar Jackson ce week-end, et c’est un problème. Bien que le quart-arrière remplaçant Tyler Huntley soit capable de mener la même attaque que Lamar Jackson, il est clair que les Ravens ne peuvent pas marquer sans leur quart-arrière MVP. Lamar s’est blessé tôt contre les Broncos, un match que les Ravens ont remporté 10-9. Dans les quatre matchs depuis, les Ravens ont marqué 16, 3, 17 et 13 points. Ils sont incapables de fermer dans la zone rouge, et pire encore, ils marquent à peine dans la seconde moitié des matchs.

Les Ravens affrontent une défense des Bengals qui se classe septième pour les points accordés. Lors du premier match entre ces deux-là, Baltimore n’a pas exactement éclairé le tableau de bord, gagnant 19-17. La défensive de Cincinnati mettra fin à l’attaque sans Jackson des Ravens.

J’aime les Ravens de moins de 16,5 points.

PRENDRE: Ravens Under 16.5 points marqués à FOX Bet

Panthères à Saintes (13 h HE dimanche, FOX)

La partie la plus difficile d’un match de la semaine 18 où les deux équipes sont éliminées des séries éliminatoires est de déterminer quelle équipe s’en souciera le plus. Quelle équipe aura des joueurs tournés vers l’avenir, et quelle équipe a des joueurs présents pour le moment ? Pour ce match, je prédis que les Panthers seront l’équipe concentrée sur le présent tandis que les Saints se tournent vers l’avenir.

L’équipe d’entraîneurs des Saints et les joueurs sous contrat pour 2023 savent qu’ils reviendront pour la saison prochaine. Les joueurs vétérans qui sont sonnés pourraient s’asseoir. Les jeunes joueurs que le staff veut évaluer pourraient voir du temps de jeu.

L’entraîneur par intérim Steve Wilks s’entraîne pour conserver son emploi alors que les Panthers envisagent déjà d’autres options pour la saison prochaine. Carolina a joué au ballon inspiré sous lui, sortant du sous-sol du NFC South avant que les Bucs ne prennent le contrôle du quatrième quart le week-end dernier pour décrocher la division pour eux-mêmes.

Les joueurs des Panthers seront prêts à tout donner pour un dernier match.

PRENDRE: Les Panthers (+3,5 chez FOX Bet) perdront de moins de 3,5 points (ou gagneront carrément)

Colin et Jason McIntyre prédisent où Tom Brady et Derek Carr joueront en 2023 Colin Cowherd et Jason McIntyre décident de prédire où les quarts-arrière les plus recherchés de la NFL atterriront en 2023, y compris Derek Carr et Tom Brady.

Boucaniers à Faucons (13 h HE dimanche, FOX)

Les Bucs ont remporté le NFC South avec une victoire sur les Panthers le week-end dernier et sont enfermés dans la 4e tête de série pour les séries éliminatoires. Les équipes dans la situation des Bucs ont régulièrement assis leurs partants pour se préparer au week-end suivant en séries éliminatoires. Cependant, rien à propos de Tom Brady n’est routinier.

Tom Brady a toujours joué dans la pré-saison lorsque d’autres partants étaient assis. Brady a toujours joué dans des situations où la semaine 18 n’a pas d’importance. Il aime jouer au football. Il sait également que son équipe a joué son meilleur football de la saison au quatrième quart contre la Caroline lors de la semaine 17. Une autre excellente moitié de football avant le week-end Wild Card donne un grand élan.

Je pense que les Bucs joueront leurs titulaires pendant au moins une mi-temps, donc je les prends pour couvrir la première mi-temps.

PRENDRE: Bucs +2,5 1ère mi-temps chez FOX Bet

Cowboys à Commandants (16 h 25. HE dimanche, FOX)

Les Cowboys ont un tir extérieur pour la NFC East et la tête de série de la conférence si les choses se brisent ce week-end. Pour que Dallas revendique la première place de la NFC, les Eagles et les Niners devraient tous les deux perdre. Il semble que les Giants de New York – l’adversaire des Eagles – ne joueront aucun partant ce week-end alors qu’ils se préparent pour les séries éliminatoires. Il est donc peu probable que les Cowboys sera gagner la division ce week-end.

Ne vous y trompez pas, je prends les Cowboys dans la première moitié de ce match.

Pendant la première mi-temps, les Cowboys ne regarderont pas le tableau de bord. Ils affrontent pour la première fois une équipe de Washington, la recrue partante Sam Howell. Je crois que les Cowboys commenceront vite, sachant qu’ils doivent gagner, mais se calmeront une fois qu’ils commenceront à regarder le tableau de bord.

PRENDRE: Cowboys -3,5 1ère mi-temps chez FOX Bet

Brock Purdy: “Sans aucun doute”, je peux mener les 49ers au Super Bowl Nick Wright, Chris Broussard et Kevin Wildes discutent du QB Brock Purdy des 49ers de San Francisco et de ses chances de mener les Niners au Super Bowl LVII.

Cardinaux à Niners (16 h 25 HE dimanche, FOX)

L’histoire vous dira que ce n’est pas un endroit pour prendre le favori dans la dernière semaine de la saison.

Une équipe qui n’a rien à jouer, l’Arizona, a couvert 65% des matchs contre une équipe qui a besoin de gagner, San Francisco. Cependant, l’Arizona entame un troisième–string quarterback et sera sans Deandre Hopkins. De l’autre côté, les Niners sortent de leur pire match défensif de la saison.

La défense de San Francisco va rebondir contre cette mauvaise attaque de l’AZ. Les 49ers jouent toujours pour le top 2, et leurs efforts ce week-end le montreront.

Je roule avec les Niners pour couvrir le match complet.

PRENDRE: Les Niners (-14 chez FOX Bet) gagnent par plus de 14 points

Geoff Schwartz a joué huit saisons dans la NFL pour cinq équipes différentes. Il a commencé comme tacle droit pour l’Université de l’Oregon pendant trois saisons et a été sélectionné dans la deuxième équipe All-Pac-12 sa dernière année. Il est analyste NFL pour FOX Sports. Suivez-le sur Twitter @GeoffSchwartz.

