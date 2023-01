Cotes NFL Semaine 17 : Wacky wins and bad beats

Arrêtez-nous si vous avez déjà entendu cela : Tom Brady a mené son équipe à une victoire de retour, au grand dam de certains parieurs de la NFL.

Les Buccaneers de Tampa Bay de Brady ont repéré les Panthers de la Caroline avec une avance de 14 points au milieu du deuxième quart.

La note finale ? Boucaniers 30, Panthères 24.

Cela signifie que les Bucs de Brady ont battu les Panthers 30-10 dans les 33 dernières minutes pour payer les soutiens de Brady et, une fois de plus, écraser les âmes de ceux qui parient contre TB12.

Bienvenue dans le monde des gains loufoques et des bad beats des paris sportifs.

Chaque semaine, nous récapitulerons les jeux de paris qui ont permis à certaines personnes d’encaisser et à d’autres de déchirer leurs billets de frustration. Pour paraphraser le célèbre diffuseur Al Michaels, “Ces pièces sont importantes pour certains.”

Plongeons dans la folie de cette semaine !

Tom Brady et les Buccaneers décrochent la NFC Sud Tom Brady a lui-même eu une journée, comptant pour quatre touchés dans la victoire 30-24 des Buccaneers de Tampa Bay sur les Panthers de la Caroline.

Brady recommence

Après avoir pris du retard par deux touchés, il apparaît Brady a décidé d’encourager ses coéquipiers à mieux jouer.

Cela a apparemment fonctionné, alors que les Buccaneers ont rugi pour une victoire 30-24 pour décrocher le titre de la division sud de la NFC.

La Caroline a pris une avance de 21-10 au début du quatrième quart. Brady et les Bucs (en particulier le receveur Mike Evans) ont répondu en battant les Panthers 20-0 en 11:51 du quatrième quart, alors que les Panthers ont fait six et trois, trois et ont perdu un échappé. sur le premier jeu de mêlée au plus profond de leur propre territoire.

Deux jeux plus tard, Brady a marqué sur un sneak de 1 mètre pour porter le score à 30-21.

Les derniers exploits de Brady en déploration étaient les parieurs des Panthers qui ont pris les 3,5 points, les joueurs de la ligne d’argent (+160 à Pari FOXmisé 10 $ pour gagner 26 $ au total) et les spéculateurs Under/Under (40,5 points combinés), qui ont vu leurs paris détruits par l’explosion de 20 points de Tampa Bay.

Brady a lancé pour 432 verges et trois touchés – tous à Evans – et une cote de passeur de 127,3.

Koo est à nouveau cool

Les parieurs qui sont fans du botteur d’Atlanta Younghoe Koo ont de nouveau encaissé, alors que les Falcons ont battu l’Arizona 20-19 dimanche.

Les Cardinals ont pris une avance de 19-17 sur le panier de 57 verges de Matt Prater avec 4:57 à faire.

Les Falcons, derrière la recrue QB Desmond Ridder, ont pris le relais à leur 25. Une course de 22 verges de Cordarelle Patterson et une passe de 14 verges de Ridder à MyCole Pruitt aident Atlanta à déplacer le ballon sur le terrain.

Les Cardinals ont brûlé leurs trois temps morts pendant le trajet et ne pouvaient que regarder, impuissants, les secondes s’écouler et Atlanta continuait à pousser le football sur le terrain.

Les Falcons ont demandé un temps mort à deux secondes de la fin avant que Koo ne marque un placement de 21 verges lors du dernier jeu.

C’était de la musique aux oreilles des parieurs Moneyline des Falcons (-303 chez FOX Bet, pariez 10 $ pour gagner 13,30 $ au total).

D’un autre côté, c’était l’agonie pour les parieurs Over dans le Over/Under (O/U) car c’était 40,5 points combinés. L’Arizona a raté une tentative de panier de 43 verges à la fin du troisième quart.

Koo a payé pour les parieurs lors de la semaine 11 lorsque son panier tardif a donné aux Falcons une victoire de 27-24 sur Chicago le 20 novembre.

Les Falcons utilisent un entraînement tardif de 72 verges pour battre les Cardinals, 20-19 Le panier de 21 verges de Younghoe Koo a battu les Cardinals de l’Arizona, 20-19.

Manqué XP coûteux

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont maintenu leurs espoirs en séries éliminatoires en se ralliant pour une victoire 23-21 contre les Dolphins de Miami sous le choc.

La Nouvelle-Angleterre a pris une avance de 16-14 à la fin du troisième quart grâce au retour d’interception de 39 verges de Kyle Dugger. Mais la tentative de point supplémentaire qui a suivi par le botteur des Patriots Nick Folk qui a retenti sur le montant s’est avérée tourmenter les parieurs qui ont marqué les trois points.

Comme on dit, chaque point compte.

Espérons que les parieurs qui ont couvert n’ont pas essayé de célébrer comme la star de Miami Tyreek Hill.

Score!

Coup de chapeau à ce parieur qui a misé 25 $ sur les Giants en battant les Colts 38-10.

Ces 25 $ à +20 000 se sont transformés en 5 025 $ !

Le parieur a dû transpirer les 12 dernières minutes sans marquer. Le dernier entraînement de New York est allé aux 30 des Colts avec deux minutes à faire, mais les Giants ont réussi une tentative de placement et ont retourné le ballon dans les essais.

Blues en première mi-temps

Les Cowboys de Dallas (-6,5 points en première mi-temps) semblaient en contrôle contre les Titans du Tennessee jeudi soir, menant 10-0 au deuxième quart, alors que les deux premiers entraînements pour le Tennessee n’ont pas dépassé sa ligne de 29 verges, puis le Les Titans ont perdu un échappé et ont eu un trois-and-out.

Puis deux interceptions lancées par Dak Prescott de Dallas – toutes deux à Kevin Byard – ont ruiné la mi-temps pour ces parieurs.

Un achèvement de 33 verges du troisième QB Joshua Dobbs au porteur de ballon Julius Chestnut a conduit à un panier des Titans avec 1:03 à faire avant la mi-temps pour porter le score à 10-3.

Exécutez des jeux sûrs, allez au vestiaire, les parieurs de Dallas encaissent leurs billets – mais ce sont les Cowboys qui font rarement la chose facile.

Avec moins de 30 secondes à jouer du Tennessee 39, Prescott a lancé une interception à Byard, qui l’a renvoyé 28 verges au Dallas 41.

Mais il ne restait que 12 secondes. Que peut-il arriver ?

Dallas a cédé un catch-and-run de 30 verges à Treylon Burks sur la ligne des 11 verges des Cowboys avec deux secondes à jouer. Temps mort, Titans.

Randy Bullock a lancé un panier de 29 verges, son deuxième FG en un peu plus d’une minute, à la fin du temps imparti. Cowboys 10, Titans 6.

Cela fait six points marqués par les Titans en un peu plus d’une minute après avoir été sans but pendant les 28 premières minutes de la mi-temps.

Bien.

Parlay la douleur du parieur.

La NFL a partagé la scène cette semaine avec des matchs de football universitaire.

Les Georgia Bulldogs n ° 1 ont tenu tête aux Ohio State Buckeyes n ° 4 42-41 en demi-finale de la CFP au Peach Bowl samedi.

Une personne qui se sent aussi mal (ou pire) que les fidèles de l’État de l’Ohio est un parieur dans l’Indiana, qui a misé 25 $ sur un pari à quatre pattes à +810.

Trois des jambes: Ohio State QB CJ Stroud sur 288,5 verges par la passe (il a lancé pour 348), Marvin Harrison Jr. sur 88,5 verges sur réception (106) et Harrison à tout moment TD (il a marqué deux fois).

La quatrième étape ?

Moneyline de l’État de l’Ohio.

Nous savons tous comment cela s’est terminé. Le parieur aurait reçu 227,50 $ au total.

Les Irlandais finissent par couvrir

Les Gamecocks de Caroline du Sud (+4,5) étaient en bonne forme à la fin du troisième quart du Gator Bowl, menant Notre Dame 31-24 vendredi.

Mais les Irlandais l’ont égalé sur un touché de 44 verges par Braden Lenzy avec 31 secondes à faire dans le troisième pour égaliser à 31.

Les équipes ont échangé des touchés, les Gamecocks égalisant à 38 sur le retour d’interception de 100 verges d’O’Donnell Fortune à mi-chemin du quatrième.

Ces partisans de Gamecocks étaient toujours en forme décente avec les 4,5 points.

Mais Notre Dame a anéanti les espoirs de ces parieurs avec un entraînement de 11 jeux et 80 verges, se terminant par la passe de TD de 16 verges de Tyler Buchner à Mitchell Evans pour porter le score à 45-38 avec 1:38 à faire.

Tous les espoirs de couverture des Gamecocks ont été anéantis par trois incomplétude et un sac.

Mieux vaut appeler Sauls

Le Sun Bowl entre les Bruins de l’UCLA et les Panthers de Pittsburgh a connu l’une des finitions les plus intenses de la saison des bols vendredi.

Ben Sauls de Pitt a lancé un panier de 27 verges pour donner aux Panthers une avance de 34-28 avec 4:24 à faire.

Rappelez-vous le nom de Saül.

UCLA a ensuite retourné le ballon sur les bas à son propre 37 avec 2:21 à faire.

Trois jeux – et trois temps morts par UCLA – plus tard, Pitt a perdu un échappé à l’UCLA 30.

Alors que le temps s’écoulait, UCLA a défilé sur le terrain, déclenché par la course de 34 verges de TJ Harden. Harden a marqué sur une course de 8 verges avec 34 secondes à faire pour donner aux Bruins une avance de 35-34.

UCLA, malgré le fait que Pitt n’ait plus de temps mort, a laissé les Panthers entrer dans la plage des buts sur le terrain en permettant des passes complètes de 18 et 17 verges, puis une ruée astucieuse de 11 verges vers les 29 des Bruins par le quart-arrière Nick Patti, qui a ensuite cloué le ballon. avec 10 secondes restantes.

Sauls est entré et a calmement lancé le panier gagnant de 47 verges à quatre secondes de la fin, alors que Pitt s’est propagé (+6) et que les joueurs de la ligne d’argent (+260, parié 10 $ pour gagner 36 $ au total) ont encaissé. UCLA était -357 sur la ligne d’argent (pariez 10 $ pour gagner 12,80 $ au total).

Sauls est allé 5 en 5 sur les tentatives de placement, dont trois au quatrième quart.

Etat Couvre Avec Latéral Tardif

Tu parles d’un latéral qui a mal tourné !

Les parieurs qui ont pris l’Illinois pour couvrir les 3,5 points étaient sur la bonne voie pour encaisser après que l’État du Mississippi ait lancé un panier qui leur a donné une avance de 3 points. Mais le dernier jeu très farfelu du concours était un latéral d’Illini qui s’est terminé par un touché de Bulldog sans qu’il reste de temps au chronomètre.

Restez à l’écoute pour plus de folie!

