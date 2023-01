Cotes NFL Semaine 17: paris sur Panthers-Bucs, Browns-Commanders, plus

Warren Sharp Rédacteur FOX Sports NFL

Cette semaine NFL l’ardoise a de grands affrontements en magasin, y compris les Panthers- Boucaniers sur FOX et l’application FOX Sports.

J’ai exécuté mes modèles pour vous donner mes avantages et prévisions de paris préférés pour la semaine 17 de la saison. Mon objectif pour cette chronique hebdomadaire est de toujours vous fournir des pépites que vous ne connaissiez pas avant de lire cet article.

Alors que l’image des séries éliminatoires commence à devenir nette, jetons un coup d’œil à mes bords préférés de la semaine (chances gracieuseté de Pari FOX ) .

Panthères à Boucaniers (13 h HE dimanche, Application FOX et FOX Sports)

La défense contre la course de Tampa Bay a considérablement diminué au cours du dernier mois.

Au cours des trois dernières semaines, les Bucs se sont classés parmi les 10 derniers dans plusieurs mesures de précipitation RB. Ils ont accordé le neuvième plus grand nombre d’EPA / ruée vers les RB lors des premiers essais et le cinquième le plus de verges avant le contact sur ces courses.

C’est quelque chose dont les Panthers chercheront à tirer parti. Cette infraction se classe parmi les cinq premières en EPA / jeu et verges avant contact par ruée sur les courses RB depuis la semaine 11.

Et c’est pendant une période où ils ont joué plusieurs défenses de course solides, y compris les Ravens, les Steelers et les Broncos.

De l’autre côté du ballon, le secondaire des Panthers aura mal. On s’attend à ce qu’ils soient sans Jaycee Horn suite à une intervention chirurgicale mardi sur un poignet cassé. Horn était le meilleur CB de l’équipe et a joué partout. Il a principalement joué large, mais a joué des quantités presque égales de CB droit (279 snaps) que de CB gauche (263 snaps) et en a également joué dans la fente et dans la surface.

Il a raté la semaine 7 en raison d’une blessure. A sa place, CB Donte Jackson est intervenu. Au cours de la saison, Jackson a principalement joué à droite CB. Au cours de la semaine 7, lorsque ces deux équipes se sont rencontrées, Jackson a joué 54 des 63 clichés alignés en tant que CB droit.

Jackson a beaucoup progressé dans ce match, enregistrant un record de 10 plaqués contre les Bucs de Tom Brady.

Mais Jackson a subi une déchirure d’Achille lors de la semaine 10.

Maintenant, les Panthers ont perdu leurs deux premiers CB de départ. Ils viennent de signer Josh Norman, 35 ans, qui sera sur le point de compter. Pour les Panthers, il y aura CJ Henderson et Keith Taylor, et les deux sont des passifs.

Ironiquement, cependant, je pense que c’est peut-être l’attaque des Panthers qui est à l’origine d’une partie de la production de ce jeu.

La Caroline se classe n ° 1 en EPA / dropback sur les passes précoces depuis que Sam Darnold a pris le relais lors de la semaine 12, et ils se classent n ° 2 en EPA / rush.

Darnold lui-même se classe n ° 1 de la NFL en YPA avec 8,6.

Et c’est un mauvais match pour les Bucs basé sur la façon dont les Panthers aiment jouer en attaque.

Seize pour cent des tentatives de Darnold ont parcouru plus de 20 verges, ce qui est le cinquième plus élevé de la NFL. Ils ne lancent pas souvent en dessous, c’est là que la défense des Bucs s’est classée parmi les 10 premières de la saison (passes lancées à moins de 10 mètres de la ligne de mêlée).

Lors des premières passes au cours des trois premiers quarts, la défense de Tampa Bay se classe au deuxième rang des pires contre les passes lancées à plus de 20 verges lors des premiers essais. Ces passes enregistrent +1,09 EPA / att et les QB ont lancé cinq TD à zéro INT sur eux.

Sous Steve Wilks, qui a pris le contrôle de la Caroline en une courte semaine lors de la semaine 6, les Panthers ont marqué plus de 21 points lors de sept de leurs neuf derniers matchs et ont dépassé le total lors de cinq de leurs huit derniers matchs, dont trois consécutifs.

Tampa Bay a joué certaines des infractions les plus anémiques depuis la semaine 8 :

Burrow a incendié cette défense avec 4:1 TD:INT. Lamar Jackson était 2:0 TD:INT, tout comme Brock Purdy et Geno Smith. Aucun de ces QB ne l’a éclairé du point de vue du volume de passage total.

Au cours de la dernière ligne droite de la saison, parier sur les matchs à faible total a été rentable tant que le match est exempt de pluie ou de froid extrême. Les matchs joués dans des températures au-dessus de zéro au cours du dernier mois avec un total de 40 ou moins ont dépassé six des sept matchs.

Vikings à Emballeurs de Green Bay (16 h 25 HE dimanche, CBS)

De la semaine 9 à la semaine 15, les Vikings ont joué le calendrier de défenses le plus difficile de la NFL. Ils ont eu un match facile la semaine dernière contre une mauvaise défense des Giants, mais il se trouve que la défense des Giants joue le style qui a causé des problèmes à Kirk Cousins ​​cette année.

Les Giants jouent à la fois homme et blitz au taux le plus élevé de la NFL.

Derrière ces blitz, qui surviennent sur 45% de tous les abandons QB, les Giants jouent la couverture de l’homme au taux le plus élevé de la NFL.

Le blitz des Packers au deuxième rang le plus élevé de la NFL, juste derrière les Giants.

Mais derrière ces blitz, les Packers jouent en défense de zone 62% du temps, le taux n ° 6 le plus élevé de la NFL. Et le mois dernier, ils jouent dans la zone derrière leurs blitz à un taux de 79%, le taux n ° 3 le plus élevé de la NFL.

Kirk Cousins ​​​​a la deuxième plus grande division de la NFL lors d’un blitz basé sur la couverture homme contre zone.

Blitzed with man : -0,16 EPA/att, 28 % de réussite, 5,0 YPA, 40 % de comp

Blitz avec zone : +0,09 EPA/att, 54 % de réussite, 7,0 YPA, 77 % de comp

Seuls les Jets QB ont des divisions plus importantes.

Où se classent les splits de ces cousins ​​? Sur 42 QB avec plus de 100 tentatives sur la saison :

Blitzed with man, Cousins ​​est n ° 39 en pourcentage de comp et n ° 38 en taux de réussite

Blitzé avec zone, Cousins ​​est n ° 9 en pourcentage de comp et n ° 8 en taux de réussite

Cousins ​​passe d’un QB des trois derniers à un QB du top 10 selon qu’il affronte un homme ou une zone derrière les blitz.

Et avec la zone de jeu des Packers au troisième rang de la NFL au cours du mois dernier (n ° 6 toute la saison), cela tombe dans une excellente catégorie dans laquelle Cousins ​​peut prospérer.

Les Vikings ont quatre derniers adversaires :

Depuis la semaine 10, ces équipes se classent n ° 1, n ° 2, n ° 10 et n ° 11 en taux de couverture des hommes.

Maintenant, Cousins ​​obtient une équipe de zone qui blitz mais joue en zone, contre laquelle il devrait avoir du succès.

De plus, depuis la semaine 10, lorsque le blitz des Packers, ils n’enregistrent en fait que la pression à un taux de 32%, ce qui se classe au 31e rang de la NFL.

Je sais que le discours est que les Packers ont tourné le coin et sont sur le point de s’enfuir.

Ce que j’ai vu, c’est que les Packers ont battu les Bears n ° 29 et les Rams n ° 27, puis ont eu la chance que Tua Tagovailoa ait été victime d’une commotion cérébrale ou qu’ils ne battent probablement pas les Dolphins (Miami menait 20-10 et conduisait au moment où il a été commotionné).

Mis à part la commotion cérébrale de Tua la semaine dernière, je regarde une équipe des Packers qui a battu deux équipes toute l’année par plus de trois points :

3-12 Ours (27-10 et 28-19)

5-10 Béliers (24-12)

Les autres victoires des Packers étaient toutes de trois points ou moins.

Bruns à Commandants (13 h HE dimanche, Application FOX et FOX Sports)

Avant de jouer les 49ers, les commandants ont disputé trois matchs contre les cinq dernières défenses. Et ils n’ont marqué que 20, 19 et 12 points offensivement contre les Giants à deux reprises et les Falcons.

Les commandants se sont ensuite rendus à San Francisco et ont marqué 20 points lors d’une éventuelle éruption contre les 49ers.

Washington devrait avoir du succès en courant le ballon contre la terrible défense des Browns, mais nous avons vu que le simple fait de faire face à de mauvaises défenses n’équivaut pas à des points pour Washington.

Je présume que Washington se tourne davantage vers la passe contre les Browns, mais leur appel de jeu précoce a été extrêmement conservateur.

La semaine dernière, lors des premiers essais de la première mi-temps, Washington a couru le ballon à un taux de 82%. C’était plus lourd que les Saints ou les Browns, qui ont joué dans des rafales de 40 mph dans ce blizzard à Cleveland.

Les runs ont gagné 2,4 YPC, -0,31 EPA/play et 17% de réussite. Pourtant, Washington l’a exécuté 22 fois.

Pendant ce temps, les passes ont gagné 10,3 YPA, +0,77 EPA / jeu et 60% de réussite. Mais parce que Washington a couru le ballon 82% du temps, ils n’ont eu que cinq tentatives de passes sur ces jeux précoces.

Cela devrait être un bon endroit pour prédire une journée productive de Brian Robinson, avec Antonio Gibson absent et les Browns accordant 5,3 YPC aux RB (n ° 30) et l’équipe étant l’équipe n ° 1 la plus lourde de la NFL en situations neutres depuis la semaine 3.

Le match n’augure rien de bon pour les Browns. La feuille de route pour battre les commandants est de contourner la course et de passer le ballon.

La défense contre la course de Washington se classe au 4e rang de la NFL cette année, et ce malgré le fait d’être confronté au calendrier des infractions de course n ° 1 de la NFL. Nous avons vu le taux de courses explosives de Nick Chubb chuter de près de 50 % depuis son congé de la semaine 9.

Si Cleveland s’éloigne de la course en raison du mauvais match, cela signifie simplement plus de Deshaun Watson, ce qui n’a pas été joli, bien que ce soit le meilleur match auquel il a été confronté et que le temps devrait être meilleur que les derniers matchs des Browns.

Et nous avons déjà discuté de la façon dont Washington aime courir le ballon et les Browns ne peuvent pas arrêter la course.

Si Washington ne peut pas trouver un moyen de gagner ce grand match à domicile contre une équipe des Browns qui n’a pas pu battre une mauvaise équipe du dôme jouant dans un blizzard à Cleveland la semaine dernière, les commandants ne méritent pas d’être en séries éliminatoires.

jaguars à Texans (13 h HE dimanche, CBS)

Les Texans sont la pire équipe de la NFL. Et ce n’est pas seulement une chose de 2022 non plus. Les Texans sont la pire équipe de la NFL depuis la perte de Deshaun Watson.

Vous ne le sauriez pas quand ils ont joué contre les Jaguars, cependant.

Les Texans ont une fiche de 9-0 SU et 7-2 ATS depuis 2018 contre les Jaguars. Les Jaguars dirigées par Urban Meyer n’ont pas pu battre les terribles Texans en 2021, se faisant exploser dans les deux matchs, 37-21 puis 30-16.

Mais les Jaguars dirigées par Doug Pederson ont également perdu 13-6 contre les Texans plus tôt cette saison.

Il sera intéressant de voir quelle approche les Jaguars adopteront dans ce match. Pederson a déclaré qu’ils ne prévoyaient pas de faire reposer les joueurs. Mais le match qui déterminera l’AFC Sud, c’est la semaine prochaine.

Jacksonville pourrait perdre ce match contre les Texans. Tant qu’ils battent les Titans la semaine prochaine, ils remportent l’AFC Sud et se qualifient pour les séries éliminatoires.

D’un autre côté, si les Jaguars battent les Texans mais perdent la semaine prochaine contre les Titans, les Jaguars sont presque assurés de rater les séries éliminatoires. Leur seul coup extérieur est de faire perdre aux Dolphins leurs deux derniers matchs, le Patriotes perdent contre les Bills lors de la semaine 18, les Jets perdent contre les Seahawks cette semaine et les Steelers perdent contre les Browns lors de la semaine 18. En d’autres termes, ils sont susceptibles à 91% de manquer les séries éliminatoires s’ils perdent contre les Titans lors de la semaine 18.

Les Texans ont été fougueux le mois dernier, battant presque les Cowboys et les Chiefs avant d’éliminer les Titans dirigés par Malik Willis.

Il est fortement dans l’intérêt des Texans de perdre ce match afin de s’assurer le premier choix au repêchage. Mais cela ne semble pas être l’objectif du groupe de Lovie Smith.

Une clé du succès des Texans a été du côté défensif, où ils se classent n ° 1 de la NFL en taux de pression depuis la semaine 6 (42,1%) et huitième en taux de sac (8,1%) sur cette période.

