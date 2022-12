Cotes NFL Semaine 17 : Comment parier Panthers-Buccaneers

Les Panthers de la Caroline (6-9) affrontent les Buccaneers de Tampa Bay (7-8) dans un match clé de la NFC South dimanche.

Les Panthers passeraient à égalité pour la première place avec une victoire dimanche. Les Buccaneers décrocheraient leur troisième titre de division consécutif avec une victoire dimanche.

Voici tout ce dont vous avez besoin du point de vue des paris sur le match Panthers-Buccaneers, de l’écart de points, de la ligne d’argent, du total Over/Under et du choix d’experts (cotes via Pari FOX):

Panthères à Boucaniers (13 h HE dimanche, FOX)

Écart de points : Boucaniers -3 (Les Buccaneers sont favorisés pour gagner par plus de 3 points, sinon les Panthers couvrent)

Ligne d’argent : Buccaneers -167 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 15,99 $ au total) ; Panthers +130 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 23 $ au total)

Score total Plus/Moins : 39,5 points marqués par les deux équipes combinées

Choisissez via l’analyste des paris sportifs FOX Jason McIntyre:

Est-ce que Tampa Bay est bon ?

Les Bucs sont allés 4-6 dans leurs 10 derniers, et ils avaient besoin de retours au quatrième trimestre pour battre les mangeoires inférieures dans trois de ces victoires – Béliers , Cardinaux , Saintes .

Il ne s’agit pas de Tampa indifférent – ​​ils ne sont tout simplement pas une très bonne attaque tant qu’ils n’ont pas à se bousculer et à participer à l’exercice de deux minutes. Pourquoi ne pas simplement l’exécuter pendant tout le jeu ?

La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, tout le monde a perdu son maillot (et probablement perdu dans Survivor) – les Panthers ont enterré les Bucs 21-3 en tant qu’outsiders à domicile de 13 points. Vous pouvez jouer l’angle de la vengeance autant que vous voulez, mais cette équipe de Caroline est très différente avec Sam Darnold au QB et Steve Wilks comme entraîneur-chef. Lors de la dernière réunion, c’était PJ Marcheur et Matt Rhule, respectivement.

Les Panthers ont bondi, affichant une fiche de 7-1 contre l’écart (ATS) lors des huit derniers matchs où ils étaient négligés. Et maintenant, ils ont une attaque, comme en témoignent les 570 verges au sol contre Detroit.

Avant de parier Tampa, rappelez-vous que Tristan Wirfs a quitté le match dimanche soir quand il a aggravé sa blessure et un autre tacle, Josh Wells , a été emporté et est terminé pour la saison. L’OL de Tampa est une unité de purée. Peut-être Donovan Smith revient, mais ils auront besoin de lui contre un puissant Panthers DL.

PRENDRE: 1ère mi-temps Moins de 19,5 points marqués par les deux équipes combinées sur FOX Bet

Êtes-vous prêt à parier sur la NFL ? Si oui, rendez-vous sur Pari FOX pour tous vos paris.

