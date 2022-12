Cotes NFL Semaine 16 : Wacky wins and bad beats

Les parieurs des Cowboys de Dallas célébraient samedi alors que “l’équipe de l’Amérique” a payé pour les joueurs en ligne et ceux qui ont marqué les points lors d’une victoire 40-34 contre les Eagles de Philadelphie samedi.

Les Cowboys se sont ressaisis d’un déficit de 20-17 à la mi-temps pour couvrir les quatre points (ligne de clôture), ainsi que pour encaisser les parieurs de la moneyline (-213 à Pari FOX).

Bienvenue dans le monde des gains loufoques et des bad beats des paris sportifs.

Chaque semaine, nous récapitulerons les jeux de paris qui ont permis à certaines personnes d’encaisser et à d’autres de déchirer leurs billets de frustration. Pour paraphraser le célèbre diffuseur Al Michaels, “ces pièces sont importantes pour certains”.

Plongeons dans la folie de cette semaine !

Qu’en est-il des Cowboys ?

Dallas (11-4) reste dans la course au titre de la NFC East Division, grâce à une victoire par derrière contre les Eagles (13-2).

Les choses semblaient sombres pour les partisans des Boys, alors que Philadelphie, jouant sans le quart partant blessé Jalen Hurts, menait à la mi-temps.

Les Eagles ont pris une avance de 34-27 cinq minutes après le début du quatrième quart (les parieurs de Philadelphie qui ont pris les quatre points avaient une avance de 11) avant que les Cowboys ne reviennent en force.

Dallas a égalé le match grâce à une panne coûteuse de la défense de Philadelphie. Au troisième et 30 de la ligne des 29 verges de Dallas, Dak Prescott a complété une passe de 52 verges à TY Hilton aux Eagles 19 – troisième et 30 !

Le touché de 7 verges de CeeDee Lamb a ensuite égalé le match.

Les trois dernières possessions des Eagles se sont soldées par une interception, un échappé et un revirement sur les downs.

Le échappé – du porteur de ballon Miles Sanders lors du premier jeu de mêlée après que Dallas ait pris une avance de 37-34 – a donné le ballon aux Cowboys au 21 de Philadelphie avec un peu plus de deux minutes à jouer.

Brett Maher a lancé un champ d’assurance de 26 verges avec 1:41 à faire pour le porter à 40-34. “Assurance” signifie souvent une mauvaise nouvelle pour les parieurs – dans ce cas, les parieurs Eagles (+160, parient 10 $ pour gagner 26 $ au total) et ceux qui ont pris les quatre points, alors que les Cowboys ont gagné par six.

Ne pariez pas contre les Vikings dans un match serré

Le quart-arrière des Vikings du Minnesota, Kirk Cousins, aime dire : “Tu aimes ça !”

Vous savez qui aime Cousins ​​et les Vikings ? Les parieurs de la NFL.

Les Vikings ont leur part de sceptiques (et certaines statistiques confirment ce scepticisme), mais Cousins ​​et ses coéquipiers se sont améliorés à 12-3 (SU) avec une victoire de 27-24 à la dernière seconde sur les Giants de New York samedi, malgré abandonnant le touché égalisateur à deux minutes de la fin.

Le Minnesota s’est amélioré à 11-0 en matchs à un point cette saison, un record de la NFL. Ce n’est pas un coup de chance, car le Minnesota a égalé un record de la NFL en disputant 14 matchs avec un score la saison dernière.

Un groupe de parieurs pas aussi amoureux du Minnesota sont ceux qui jouent les points. Les Vikings ont une fiche de 6-8-1 contre l’écart (ATS) cette saison.

Est-ce de la compétence ou de la chance ? Que le débat se poursuive…

Les parieurs Vikings pensent que Cousins ​​​​a beaucoup à voir avec leur aubaine de paris.

Les Giants ont marqué un touché et la conversion de deux points pour égaliser le match à 24 avec deux minutes à faire.

Les cousins ​​l’ont pris à partir de là, bien que cela ait semblé risqué à un moment donné.

Sur les deuxième et quatrième du Minnesota 48, Cousins ​​a été limogé pour une perte de 7 verges et a dû prendre son dernier temps mort avec 19 secondes à jouer.

Cousins ​​a complété une passe de 17 verges à Justin Jefferson sur les 42 de New York, puis a envoyé le ballon avec quatre secondes à jouer.

Le panier de carrière de Greg Joseph était de 56 verges.

Maintenant, c’est 61 verges, à égalité au 15e rang de l’histoire de la NFL. Joseph a percé le coup de pied avec de la place pour établir un record des Vikings.

Cela a donné aux parieurs de Moneyline des Vikings un autre ticket gagnant (-227, parié 10 $ pour gagner 14,41 $ au total), bien que le Minnesota n’ait devancé ses adversaires que de cinq points combinés cette saison. Tous les autres chefs de division avec un record de victoires surpassent leurs adversaires d’au moins 85 points combinés.

Tu aimes ça?

Chaque point compte

Parlez à n’importe quel parieur sportif et il pourra vous parler de la perte d’un pari à cause du crochet (le demi-point attaché à la plupart des écarts de points).

Les parieurs des Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui ont pris les 3,5 points contre les Bengals de Cincinnati samedi connaissent le sentiment.

Ces parieurs ont souffert pendant la première mi-temps, alors que Cincinnati menait 22-0 à la mi-temps. Mais la Nouvelle-Angleterre s’est ralliée, marquant des touchés sur des possessions consécutives pour réduire le score à 22-18, alors que les Patriots s’alignaient pour le point supplémentaire qui était, comme ils aiment le dire, important pour certains.

Le botteur des Patriots Nick Folk a raté le point supplémentaire, alors que les parieurs ont pris les 3,5 points perdus par la plus petite des marges.

Aucune histoire de pari ne serait complète si elle s’arrêtait là, mais plus d’agonie attendait les partisans des Patriots.

Après un échappé des Bengals, les Patriots ont pris le relais au Cincinnati 43 avec un peu plus de trois minutes à jouer. La Nouvelle-Angleterre a déplacé le ballon et a marqué le premier but de la ligne des 5 mètres avec une minute à faire. Mais le porteur de ballon de la Nouvelle-Angleterre Rhamondre Stevenson a perdu un échappé, qui a été récupéré par le plaqueur défensif de Cincinnati BJ Hill.

Le parieur des Steelers transpire un gros salaire

Un parieur était à l’agonie pendant 59 minutes du match Las Vegas Raiders-Pittsburgh Steelers samedi soir.

Las Vegas n’a jamais traîné pendant 59 minutes car ce parieur était sur les Steelers -2,5 points. Les Raiders menaient 10-6 à la fin du quatrième quart, ce qui signifiait que le parieur était en baisse de 12,5-6.

Pittsburgh a pris le relais à son propre 24 avec 2:55 à faire. Les Steelers ont défilé sur le terrain, convertissant un quatrième et 1 du Las Vegas 15 avec 55 secondes à jouer.

Le quart-arrière Kenny Pickett a ensuite profité de Las Vegas en laissant le milieu du terrain ouvert, complétant une passe TD de 14 verges à George Pickens avec 46 secondes à faire.

Chris Boswell a marqué le point supplémentaire par temps glacial (il faisait 14 degrés à l’époque), portant le score à 13-10.

Le parieur a couvert (mieux vaut tard que jamais, non ?). Le parieur a parié 550 000 $ pour profiter de 500 000 $.

Scorigami !

Il existe un compte Twitter qui suit le score final des matchs de la NFL et signale si cela s’est déjà produit.

Depuis que le football professionnel existe depuis 1920, la plupart des scores finaux ont été enregistrés.

Mais nous avons eu un Scorigami samedi dans le match Bengals-Patriots (rappelez-vous, un point supplémentaire manqué a affecté les choses).

Pas encore de mot si quelqu’un a parié sur ce match en terminant 22-18.

Un parieur a encaissé

Mais il y avait un parieur qui était prêt à déposer une quantité décente de pâte sur le score final du match Giants-Vikings. Le parieur a misé 200,64 $ sur les Vikings pour battre les Giants 27-24.

Qui était plus heureux que Cousins ​​de la victoire ? Ce parieur, qui a récolté 10 032 $.

Tu aimes ça!

Moneyline, répartir les parieurs déçus

Alors que les parieurs Under (58 points combinés) avaient les pieds levés, les parieurs Moneyline et Spread transpiraient à l’arrivée de l’Independence Bowl entre les Louisiana Ragin ‘Cajuns et les Houston Cougars vendredi jusqu’à ce que la défense de la Louisiane oublie de jouer, euh, la défense.

Le match était à égalité à 16 au quatrième quart, donnant aux parieurs de Ragin ‘Cajuns (+7 et +205 moneyline) un peu d’espoir.

Cet espoir a brillé plus fort lorsque la Louisiane a parcouru le terrain et a marqué le premier but des Houston 9. Mais les Ragin ‘Cajuns ont perdu un échappé à la ligne des 5 mètres avec 8:32 à faire.

Les équipes ont échangé des bottés de dégagement et Houston a pris le relais à sa ligne de 8 verges avec 2:50 à faire. Ensuite, quelques erreurs défensives ont gâché la journée des parieurs Ragin ‘Cajun Moneyline.

Premièrement, la Louisiane a permis à Houston QB Clayton Tune de courir sur 33 verges. Après une incomplétude, les Cougars ont été appelés pour avoir tenu des non-jeux consécutifs, donnant à Houston le premier et le 30 de sa ligne de 21 verges.

Ensuite, le secondaire de la Louisiane a inexplicablement permis au receveur KeSean Carter de se placer derrière la défense pour une prise de 41 verges et de courir vers la Louisiane 38.

Pour ajouter à l’agonie des parieurs de la Louisiane, Houston a échappé deux jeux plus tard… mais les Cougars ont récupéré.

La Louisiane n’a pas réussi à contenir Tune à nouveau, car il a couru sur 15 mètres. Tune a ensuite complété une passe TD de 12 verges à Nathaniel Dell pour le feu vert TD.

Les parieurs de Ragin ‘Cajun qui ont pris les points avaient encore de l’espoir, mais cela a été anéanti lorsque Houston a lancé le point supplémentaire. Ainsi, les parieurs des deux côtés qui ont joué les points ont reçu la poussée redoutée – personne ne gagne, donc personne n’est content.

Pour ajouter à la misère des parieurs de Ragin ‘Cajun, la Louisiane a pris le relais avec une excellente position sur le terrain à ses 41 mais a été limogée et a récupéré l’échappé, puis a lancé une interception pour terminer le match à 23-16.

Restez à l’écoute pour plus de folie!

