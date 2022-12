Cotes NFL Semaine 16: les Seahawks couvriront contre les Chiefs, d’autres meilleurs paris

Geoff Schwartz Analyste des paris sportifs FOX

La semaine 16 de la saison NFL est unique.

La météo jouera un rôle dans une poignée de ces matchs, il y a des blessures notables au quart-arrière et quelques courses de récompense pourraient être finalisées après le week-end.

Et comme toujours, j’ai des paris pour vous qui, je l’espère, nous mettront de l’argent dans nos poches d’ici la fin du week-end (cotes via Pari FOX).

Les Chiefs de Kansas City ont-ils été exposés lors de leur victoire 30-24 OT lors de la semaine 15? Nick Wright se demande si les Chiefs de Kansas City ont été exposés lors de leur victoire en prolongation lors de la semaine 15 contre les Texans de Houston.

Faucons de mer à Chefs (13 h HE samedi, FOX)

Je suis convaincu que les Chiefs couvriront n’importe quel match où ils sont un petit favori de trois points ou moins. Et je m’attends certainement à ce qu’ils couvrent dans les rares cas où ils sont négligés. Cependant, si les Chiefs sont favorisés par plus d’un touché, prenez l’autre côté.

Kansas City n’a pas réussi à couvrir neuf points contre les Broncos il y a deux week-ends, prenant une avance de 27-0 avant de s’accrocher pour gagner par six. Le week-end dernier, les Chiefs étaient les favoris de 14,5 points à Houston, et il leur a fallu des prolongations pour s’échapper avec une victoire. Il y a un mois, les Rams sont allés à Arrowhead, récoltant entre 15 et 16,5 points sans Matt Stafford, Cooper Kupp et Aaron Donald. Les Chiefs ont gagné, mais c’était un vilain 26-10.

Je ne sais pas pourquoi les Chiefs jouent de cette façon contre des adversaires inférieurs, mais c’est une tendance depuis des années. Les revirements, les plans de match nonchalants, la mauvaise attaque de la zone rouge et le manque de défense rendent ces matchs plus proches qu’ils ne devraient l’être.

Seattle arrive en ville et les Seahawks ont besoin d’une victoire pour se maintenir à flot dans la course aux séries éliminatoires de la NFC. Et bien que Seattle n’ait pas bien joué en attaque au cours du dernier mois, les Hawks peuvent toujours déplacer le ballon sur la défense des Chiefs. La défense de KC permet à chacun de déplacer le ballon. Cette unité est classée 24e en DVOA défensif. Même si les Chiefs font leur truc et affichent un score dans les 30, leur défense accordera des points à une équipe désespérée des Seahawks de Seattle.

Je vais prendre les Seahawks pour couvrir.

PRENDRE: Les Seahawks (+9,5 chez FOX Bet) perdront de moins de 9,5 points (ou gagneront carrément)

Brock Purdy peut-il transporter les 49ers à un Super Bowl après avoir remporté le NFC West? Eric Mangini, analyste de FOX Sports NFL, rejoint Colin Cowherd sur The Herd pour discuter de la victoire 21-13 des 49ers de San Francisco sur les Seahawks de Seattle lors de la semaine 15.

Commandants à 49ers (16 h 05 HE samedi, CBS)

Je jette tous mes principes de jeu dans ce jeu. Je prends le favori de l’équipe à domicile avec 7,5 points dont l’entraîneur-chef a régulièrement eu du mal à cet endroit. Donnez-moi les Niners super chauds contre les commandants – une équipe qui vient de perdre une télévision nationale. Bien sûr, la ligne est gonflée. Ça m’est égal. San Francisco va gagner gros.

Les commandants ont commencé lentement. Ils ont remporté une seule victoire en cinq semaines, puis ont eu du mal à battre les Bears lors de la semaine 6. Carson Wentz a été mis au banc. Taylor Heinicke a repris l’attaque et a déclenché toute l’équipe. Ensuite, Washington a remporté six de ses sept matchs suivants, notamment en infligeant aux Eagles leur seule défaite de la saison. Les cinq autres victoires étaient proches. Les Commanders ont battu les Packers par deux, les Colts par un et les Falcons par six. Puis sont venus les matchs contre les Giants qui ont été pris en sandwich avec une semaine de congé. Contre les Giants, Washington a affiché un match nul et une défaite pure et simple, et maintenant l’équipe envisage de ne pas participer aux séries éliminatoires.

Washington a eu du mal à battre de meilleures équipes en raison des limites de Heinicke. C’est un joueur amusant à encourager, mais finalement, il n’est pas bon. Les commandants ne marquent que 16 points par match depuis qu’il a pris la relève, et maintenant ils se dirigent vers San Francisco.

La défense des Niners est la meilleure de la NFL. Ils n’accordent pas de points, leur ligne défensive est féroce, les secondeurs sont rapides et le secondaire est rapide. Les équipes ne marquent pas contre eux, et je ne sais pas ce qui pousserait les commandants à marquer dans ce match.

L’attaque des 49ers continue de rouler avec le quart-arrière de troisième corde Brock Purdy qui dirige le spectacle. Kyle Shanahan ne demande pas grand-chose à Purdy, s’appuyant sur le jeu de course, la ligne offensive et le jeu d’écran. Cependant, lorsque Purdy est chargé de le lancer, il semble plus compétent que prévu. Les Niners sont une véritable infraction avec Purdy. Et bien que la défense des commandants soit excellente, c’est un jeu où les Niners peuvent les épuiser.

La défense de Washington sera sur le terrain pour un long match. San Francisco marquera tard pour couvrir ce match et pousser l’avance à deux chiffres au coup de sifflet final.

PRENDRE: 49ers (-7,5 chez FOX Bet) pour gagner par plus de 7,5 points

Boucaniers à Cardinaux (20 h 20 HE dimanche, NBC)

Tampa Bay a connu sa meilleure sortie offensive dimanche contre les Bengals depuis une défaite de la semaine 4 contre les Chiefs. Les Bucs ont marqué 17 points en première mi-temps, puis ont accordé 34 points consécutifs aux Bengals. Ils ont finalement ajouté un touché tardif pour terminer le match avec 23 points. Il semble que les Bucs étaient “de retour” en première mi-temps dimanche, mais ils sont ensuite revenus au style de jeu qui les a caractérisés cette saison. Chiffres d’affaires, baisses, problèmes de communication et appels de jeu médiocres. C’est leur offense cette année. Ils ne marquent pas et ils font trop d’erreurs.

Ils luttent quelle que soit la défense à laquelle ils sont confrontés, et la défense à laquelle ils sont confrontés cette semaine à Arizona n’est pas particulièrement bonne. Les Cardinals sont classés 27e en DVOA défensif, mais ils précipitent le passeur avec JJ Watt, et les Bucs sont extrêmement blessés sur la ligne offensive.

L’offensive des Cardinals est sans le quart-arrière Kyler Murray, et nous avons vu Colt McCoy réussir à déplacer le ballon. Cependant, cela n’arrivera pas contre cette défense des Bucs. La défense de Tampa Bay se classe au neuvième rang du DVOA et cette équipe sait qu’elle doit être solide pour avoir une chance de gagner.

Je ne m’attendrais pas à ce que les cardinaux marquent beaucoup ici. Je vais prendre le Under.

PRENDRE: Moins de 41,5 points marqués par les deux équipes combinées sur FOX Bet

Saintes à Bruns (13 h HE samedi, CBS)

C’est le jeu météorologique le plus extrême que vous puissiez avoir. Les températures seront proches de zéro pendant la majeure partie du match et le vent soufflera jusqu’à 25 miles par heure. Ce sont des conditions terribles pour le football offensif, vous devez donc parier ce match en conséquence.

Le total de points est incroyablement bas. Il est assis autour de 32 – plus ou moins un demi-point ici ou là. Mais même avec ce petit nombre, je joue le Under.

Au cours des 20 dernières années, nous avons vu 52 matchs où le vent a été de 20 mph ou plus. Parmi ceux-ci, cinq des huit ont été joués à Cleveland. Les scores finaux de ces cinq matchs étaient de 8-0, 23-17, 21-0, 13-6, 14-0. Saints-Browns va être l’un de ces concours.

Les paris sous le total frappent dans ces affrontements parce qu’il est impossible de passer, alors cela devient une affaire de point d’abord pour les deux infractions. Eh bien, les défenses le savent et sont prêtes à arrêter la course. Le chronomètre de jeu a moins d’occasions de s’arrêter, donc il tourne et tourne. De plus, l’ajout de points grâce au jeu de coups de pied ne sera pas une grande partie du score de ces équipes. Vous avez donc besoin de plusieurs touchés pour atteindre le Over.

N’oubliez pas que c’est le vent – et non les conditions froides et humides – qui crée des problèmes pour le jeu de passes. Et avec des rafales prévues pour atteindre 40 mph, aucun quart-arrière ne pourra déplacer le ballon sur le terrain avec régularité.

Les parieurs en ont tenu compte, de sorte que les totaux de passage sont également incroyablement bas. Le numéro du quart-arrière des Saints Andy Dalton est de 151,5 et celui des Browns Deshaun Watson est de 150,5.

La peau de porc ne volera pas trop ce week-end à Cleveland. Prenez le dessous.

PRENDRE: Moins de 32,5 points marqués par les deux équipes combinées sur FOX Bet

Geoff Schwartz a joué huit saisons dans la NFL pour cinq équipes différentes. Il a commencé comme tacle droit pour l’Université de l’Oregon pendant trois saisons et a été sélectionné dans la deuxième équipe All-Pac-12 sa dernière année. Il est analyste NFL pour FOX Sports. Suivez-le sur Twitter @GeoffSchwartz.

& ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; nbsp;

Téléchargez l’application FOX Super 6 pour courir la chance de gagner des milliers de dollars sur les plus grands événements sportifs chaque semaine ! Faites votre choix et vous pourriez gagner le grand prix. Téléchargez et jouez dès aujourd’hui !