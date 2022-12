Cotes NFL Semaine 16: les paris sportifs gagnent gros grâce aux Cowboys et aux Rams

Patrick EVERSON Analyste des paris sportifs FOX

Si vous êtes un parieur public/récréatif typique, alors le marché des cotes de la semaine 16 de la NFL ne vous a probablement pas très bien traité pendant ce week-end de vacances de Noël.

En bref, il restait une bonne quantité de charbon dans les bas des parieurs.

Et aucune équipe n’a fait plus pour que cela se produise que les Rams de Los Angeles. Ou les Broncos de Denver, selon votre point de vue.

Plongeons-nous dans notre récapitulatif des paris du week-end.

Pas si dangereuxRuss

Pour une raison quelconque – certainement pas basée sur son record – Denver était un jeu populaire le jour de Noël en tant que favori à 3 points chez les Rams. Chez BetMGM, les Broncos ne prenaient pas seulement des paris directs sur le spread et la moneyline, mais étaient également inclus dans de nombreux parlays/moneyline parlays.

Avant le match, le vice-président du trading de BetMGM, Jason Scott, a déclaré :

“Nous aurons besoin de l’un des deux [remaining] favoris, Broncos ou Bucs, à perdre pour que nous gagnions aujourd’hui.”

Ensuite, Russell Wilson a lancé des interceptions au premier quart sur des passes consécutives, aidant Los Angeles à prendre une avance de 17-0. Le carnage de trois heures s’est terminé avec Wilson même pas dans le match et Brett Rypien lançant un INT au demi de coin des Rams Cobie Durant, qui l’a renvoyé 95 verges pour un touché pour couronner un coup de 51-14.

Cela a marqué une victoire significative pour BetMGM et d’autres bookmakers. Scott a essayé de mettre le résultat en perspective.

“Si nous l’alignions comme des liasses d’argent, ce serait plus que vous et moi ne pourrions sauter par-dessus”, a déclaré Scott.

Réveillon de Noël froid

Ce n’était pas seulement glacial sur le terrain pour de nombreux matchs de la veille de Noël. Les parieurs ont également été gelés dans les matchs clés.

Les Bears de Chicago étaient un chien à la mode lors de la semaine 16, obtenant 8 points à domicile contre les Bills de Buffalo. Chicago menait 10-6 à la mi-temps, donc les supporters des Bears avaient certainement une raison d’être optimistes.

Mais Buffalo a marqué 29 des 32 derniers points du match et a gagné à l’extérieur, 35-13.

“Ce fut une solide veille de Noël, car les Bills couvrant et l’Over, malgré le temps glacial, ont été un grand gagnant pour nous”, a déclaré Chris Youn, trader senior de WynnBet.

Le total Bills-Bears a clôturé à 40,5, avec la majeure partie des billets et de l’argent sur le Under.

Alors que les Bears étaient des chiots publics, les Lions de Detroit étaient des chouchous absolus en tant que favoris du public contre les Panthers de la Caroline. Les Lions en plein essor, favoris de 1,5 point, sont tombés dans un trou de 31-7 au début du troisième quart en route vers une défaite de 37-23.

“La couverture des Panthers a été un autre gagnant pour nous, car nous avions cinq fois plus de billets Lions sur l’écart”, a déclaré Youn tout en notant que WynnBet avait également obtenu des résultats favorables lors des matchs ultérieurs de samedi. “Les 49ers s’occupant des affaires et leur match terminé nous ont donné la meilleure décision pour le livre dans l’après-midi. En ce qui concerne le match de nuit, la victoire et la couverture des Steelers ont été la fin parfaite d’une journée solide.”

San Francisco, favori à domicile de 6 points contre Washington, a remporté une victoire 37-20. Pittsburgh a obtenu un TD tardif pour envoyer Las Vegas 13-10 et couvrir en tant que favori à domicile de 2 points.

claquement de béliers

Comme ce fut le cas chez BetMGM, WynnBet a reçu un gros coup de pouce dimanche des Rams. Baker Mayfield & Co. n’ont même pas été menacés à distance dans le dynamitage 51-14 susmentionné des Broncos.

“La victoire des Packers n’était pas formidable”, a déclaré Youn, faisant allusion à la victoire 26-20 de Green Bay en tant qu’opprimé populaire de 3,5 points à Miami. “Mais nous avons été rentables dans le match des Rams. Nous avons perdu contre la moneyline des Rams, mais nous avons gagné deux fois plus sur l’écart des Rams.”

Ce que tout le monde oublie après la défaite des Cowboys contre les Eagles Greg Jennings explique à Craig pourquoi il pense que personne n’a parlé de la performance des Cowboys de manière défensive.

Que diriez-vous d’eux Cowboys?

Eh bien, c’est ce que vous diriez si vous étiez derrière le comptoir. Les Eagles de Philadelphie – moins le candidat MVP Jalen Hurts, et donc partant Gardner Minshew – étaient un autre outsider à la mode avec des parieurs pour un match sur la route de la veille de Noël contre les Cowboys de Dallas.

La semaine dernière, l’écart de points était partout, d’abord sur les nouvelles des blessures de Hurts lundi, puis sur la confirmation de jeudi qu’il ne jouerait pas. Dallas ouvrait généralement à -1,5, atteignait -6/-6,5 selon l’endroit où vous faisiez vos achats et clôturait à -4 avant le coup d’envoi.

Les Cowboys ont tiré de l’arrière pendant une partie importante du match, mais ont marqué les 13 derniers points – tous au quatrième quart – pour gagner en fusillade, 40-34. C’est une couverture, pour ceux d’entre vous qui marquent à domicile.

“La couverture des Cowboys a été notre meilleur résultat d’un bon week-end”, a déclaré Casey Degnon, superviseur principal des risques chez The SuperBook. “Beaucoup d’argent public est venu sur les Eagles dirigés par Minshew jusqu’au coup d’envoi, donc nous en étions vraiment reconnaissants. [Miles] Sanders a échappé à la fin du quatrième quart-temps.”

En effet, l’échappé de Sanders sur la ligne des 24 mètres de Philadelphie avec 2:19 à faire a mis en place le panier de Dallas qui a fourni la marge finale de couverture de 6 points.

J’aime les gros paris et je ne peux pas mentir

Un client de Caesars Sports a vraiment aimé les gros paris ce week-end, déclenchant un tas de jeux NFL. C’était une véritable liste de blanchisserie de #MajorWagers :

Patriots de 110 000 $ + 3,5 contre les Bengals (défaite)

131 000 $ Panthers +3,5 (-131) contre Lions (victoire)

110 000 $ Eagles +6 aux Cowboys (poussée)

110 000 $ Eagles-Cowboys de plus de 46,5 ans (victoire)

131 000 $ Raiders +3 (-131) chez Steelers (poussée)

120 000 $ Vikings -3 (-120) contre Giants (poussée)

110 000 $ Packers +4 aux Dolphins (victoire)

110 000 $ Bears +9 vs Bills (perte)

Additionnez tout cela et vous avez 932 000 $ en paris. Et avec trois victoires, trois poussées (égalités) et deux défaites, le parieur a réalisé un bénéfice net de 80 000 $.

C’est un bon retour sur investissement de 8,6%. Je ne peux pas me plaindre de ça, mais c’est un chemin difficile pour y arriver. Bien que ce client n’ait probablement pas de problèmes d’argent, ce n’est peut-être pas si difficile.

Pour nous, roturiers, cependant, un rappel : restez raisonnable. Ne pariez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Profitez des boulons et des colts lors du football du lundi soir.

Patrick Everson est analyste des paris sportifs pour FOX Sports et journaliste principal pour VegasInsider.com. Il est un journaliste distingué dans l’espace national des paris sportifs. Il est basé à Las Vegas, où il aime jouer au golf sous une chaleur de 110 degrés. Suivez-le sur Twitter : @PatrickE_Vegas.

Les meilleures histoires de FOX Sports :