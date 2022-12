Cotes NFL Semaine 16 : Comment parier Raiders-Steelers

Les Raiders de Las Vegas et les Steelers de Pittsburgh joueront samedi soir, un jour après le 50e anniversaire de l’un des matchs les plus célèbres de l’histoire de la NFL.

Le 23 décembre 1972, les Steelers ont battu les Oakland Raiders de l’époque 13-7 lors d’un match éliminatoire de la division AFC lorsque le porteur de ballon Franco Harris – décédé mercredi à 72 ans – a capté une passe déviée du quart-arrière Terry Bradshaw – maintenant un FOX NFL Co-animateur de dimanche – et a couru pour un touché de 60 verges avec cinq secondes à jouer.

La pièce est connue sous le nom de “The Immaculate Reception” et est considérée comme la pièce la plus célèbre de l’histoire de la NFL.

Les Raiders mènent la série de tous les temps 17-13, remportant quatre des cinq derniers concours.

Voici tout ce dont vous avez besoin du point de vue des paris sur le jeu Raiders-Steelers, de l’écart de points, de la ligne d’argent, du total Over/Under et des informations (cotes via FOX Bet) :

Raiders à Steelers (20 h 15 HE samedi, réseau NFL)

Écart de points : Steelers -2.5 (Les Steelers sont favorisés pour gagner par plus de 2,5 points, sinon les Raiders couvrent)

Ligne d’argent : Steelers -149 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 16,71 $ au total) ; Raiders +115 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 21,50 $ au total)

Score total Plus/Moins : 38,5 points marqués par les deux équipes combinées

Raiders de Las Vegas BT +2.0

+115

o38.5

Steelers de Pittsburgh FOSSE -2.0

-149

u38.5



Points de vue de FOX Sports Gambling Expert Warren Sharp:

Les Steelers ont 23 touchés offensifs cette année, à égalité avec les Texans pour le troisième moins de la NFL.

Parmi ceux-ci, plus de la moitié (12) proviennent de la ligne de 1 ou 2 verges. Ils ont marqué 20 des 23 touchés à l’intérieur de la ligne des 10 verges et un seul touché à plus de 20 verges (ligne des 24 verges).

La longueur moyenne de touché des Steelers est de 5,7 verges, la plus faible de la NFL.

D’un autre côté, les Raiders ont marqué 34 touchés offensifs au cours de la saison (12e au maximum) et seulement quatre de ces 34 sont venus de la ligne de 1 ou 2 verges. Au lieu de cela, un énorme 16 des 34 touchés sont venus de plus de 20 mètres.

La longueur moyenne du touché des Raiders est de 21,7 verges, la deuxième plus élevée de la NFL.

Las Vegas est une infraction de dépassement explosive qui peut également briser des courses explosives. La façon d’attaquer la défense des Steelers a été par les airs. Et en particulier, leur secondaire.

Au cours de la seconde moitié de la saison, sur des passes lancées à plus de 10 mètres sur le terrain, la défense des Steelers se classe:

N° 28 en EPA/att (+0,59)

N ° 27 en taux de réussite (55%)

N° 27 en taux d’achèvement (55 %)

N ° 23 en verges / at (11,8)

Et cela malgré de nombreuses infractions de dépassement inférieures à la moyenne comme les Colts (n ° 32), les Panthers (n ° 30), les Saints (n ° 20) et les Falcons (n ​​° 19) au cours de cette période, en plus des Ravens commençant un quart-arrière remplaçant.

C’étaient des matchs contre Matt Ryan, maintenant sur le banc, Marcus Mariota, le remplaçant Tyler Huntley, Sam Darnold et Andy Dalton.

Les seuls bons QB qu’ils ont affrontés étaient Joe Burrow (37 points marqués) et Jalen Hurts (35 points marqués).

C’est cinq mauvais QB pour deux bons QB. Vous ne devriez pas vous classer parmi les 10 derniers par rapport à ce calendrier. Mais le secondaire des Steelers l’a fait.

Pittsburgh est en fait la deuxième pire défense contre les passes que les Raiders ont disputée lors de leurs sept derniers matchs.

Et les Steelers se classent au 31e rang contre les WR1, ce qui signifie une place solide pour Davante Adams.

Donc, je peux tout à fait comprendre pourquoi, quand il a été annoncé que Kenny Pickett commençait et que cette ligne a atteint Pittsburgh -3, que les 3 ont été achetés par des groupes pointus, ramenant cette ligne à 2 et 2,5.

J’ai deux préoccupations solitaires pour les Raiders.

1. Météo. Il est censé être de 12 degrés, sentira comme -5 degrés et comportera des vents de 15 mph avec des rafales de 32 mph. Ce stade est notoirement difficile à lancer des FG, en particulier quand il y a autant de vent. De plus, cela aurait un impact sur la façon dont les Raiders doivent attaquer Pittsburgh, qui se fait par voie aérienne et plus précisément par des passes plus profondes.

2. Le décès de Franco Harris. Je n’envisagerais que de taquiner les Raiders à ce stade.

