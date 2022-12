Cotes NFL Semaine 16 : Comment les parieurs jouent à Packers-Dolphins ; Gros pari sur les 49ers

Patrick EVERSON Analyste des paris sportifs FOX

Il reste encore quelques jours, mais aucun match sur le tableau des cotes de la semaine 16 de la NFL n’attire autant l’attention que les Eagles de Philadelphie contre les Cowboys de Dallas. Et pas seulement parce que c’est le jeu américain de la semaine sur FOX et l’application FOX Sports, avec un coup d’envoi à 16 h 25 HE la veille de Noël.

Le bavardage sur les paris a commencé lundi après-midi lorsque les murmures selon lesquels Jalen Hurts ne jouerait peut-être pas cette semaine ont été suivis de la confirmation que le candidat QB et MVP des Eagles avait une entorse à l’épaule. À ce moment-là, Hurts était considéré comme incertain de commencer samedi, et l’écart de points a grimpé en flèche.

Maintenant, deux jours avant le coup d’envoi, il semble que le remplaçant Gardner Minshew prendra le départ.

Passons à plus de détails sur ce jeu et sur les autres pépites de paris de la semaine 16 de la NFL.

“Quelque chose s’est passé”

Environ une heure avant que les nouvelles de Hurts ne soient rendues publiques lundi, les parieurs avaient une indication que quelqu’un dans l’univers des paris sportifs avait des informations.

“Nous avons vu quelques paris clés arriver sur Dallas à -2 et -2,5, ce qui nous a donné un indice que quelque chose se passait”, a déclaré John Manica, trader principal de WynnBet, notant une action acharnée des Cowboys à la fois -2 et -. 2.5.

“Lorsque la nouvelle est tombée que Jalen Hurts risquait de rater le match, le marché s’est précipité vers les Cowboys et les Under. Nous sommes allés jusqu’à -6,5 avant de retrouver un pari sur les Eagles.”

Et puis sont venus les commentaires / rapports mardi et mercredi qui donnaient l’impression que Hurts pourrait bien être sous le centre samedi.

“De manière typique de la NFL, la nouvelle est sortie que Hurts n’est pas encore complètement exclu, provoquant un petit recul sur les Eagles”, a déclaré Manica. “Nous avons pris plus d’action pour monter sur les Cowboys que pour redescendre sur les Eagles. Nous sommes descendus jusqu’à -4,5.”

Cela dit, avec Philly à peu près un verrou mortel pour être la tête de série n ° 1 de la NFC, Manica ne voit pas les Eagles le risquer avec Hurts. Les Eagles ont une fiche de 13-1 (SU) et une fiche plus modeste de 8-6 contre l’écart (ATS).

“Je suppose qu’avoir beaucoup à perdre et peu à gagner en jouant Hurts dans ce concours entraînera le départ de Minshew”, a déclaré Manica.

L’entraîneur-chef des Eagles, Nick Sirianni, a confirmé les pensées de Manica jeudi matin, affirmant qu’il ne s’attendait pas à ce que Jalen Hurts commence contre les Cowboys ce week-end.

WynnBet a vu un jeu pointu sur Philly +6. Il y a donc des opinions professionnelles / des dollars des deux côtés de ce grand affrontement NFC East.

“Les Eagles à +6 sans Hurts ressemblent au principal point de résistance. Le livre aura besoin des Eagles samedi après-midi”, selon Manica.

Ça vaut la peine de soutenir Minshew Mania?

Pendant ce temps, le responsable des paris de PlayUp USA, Rex Beyers, n’est pas tout à fait vendu sur les Cowboys, en particulier en tant que favori de 5 points ou plus. Son bookmaker a pris quelques coups clés lundi à Dallas – tous deux du même client – ​​avant que les parieurs ne soient au courant du statut de Hurts.

“Nous avons obtenu un bon pari sur les Cowboys -1,5, et il a placé la ligne d’argent des Cowboys -120”, a déclaré Beyers.

Une fois ces paris atteints, suivis des nouvelles de Hurts, bien sûr, la ligne a surgi, comme elle l’a fait ailleurs. Mais Beyers pense que Minshew est assez bon pour garder ce match serré, à condition que les Eagles aillent vraiment à fond samedi.

“Je pense que Minshew se situe entre le quart-arrière n ° 23 et n ° 26 dans toute la ligue, et en tant que remplaçant, il est probablement n ° 3 ou n ° 4. Il pourrait probablement commencer pour sept ou huit équipes”, a déclaré Beyers. “Mais ce que je pense que Philly fera, c’est reposer toute l’équipe. Ensuite, ils ont battu les Saints lors de la semaine 17 pour décrocher la tête de série n ° 1 et reposer tout le monde lors de la semaine 18.”

Un élément clé de la théorie des semaines 16, 17 et 18 de Beyers est que Philly détient le choix de première ronde de la Nouvelle-Orléans lors du repêchage de la NFL 2023. Les Eagles veulent donc absolument gagner ce match des Saints pour potentiellement améliorer cette position de repêchage.

Beyers espère que les Eagles choisiront de s’en prendre aux Cowboys.

“À ce stade, nous aurons besoin des Eagles, et cela ne me pose aucun problème”, a-t-il déclaré.

Pack pas encore tout à fait mort

Juste au moment où vous pensiez qu’Aaron Rodgers & Co. pourrait oublier de faire des plans pour les séries éliminatoires, eh bien, ils trouvent un moyen de revenir dans l’image des séries éliminatoires. Ce qui est honnêtement difficile à croire, étant donné que tout ce que les Packers de Green Bay ont fait a été de gagner deux matchs de suite, ce qui leur laisse encore deux matchs sous .500 avec trois matchs à jouer.

Les Packers (6-8 SU et ATS) font face à un ennemi redoutable s’ils veulent garder espoir, alors qu’ils se rendent à Miami pour affronter les Dolphins (8-6 SU, 7-7 ATS) sur FOX et l’application FOX Sports.

“Ce match est devenu intéressant pour les Packers. Le NFC est un lancer de dés complet pour la dernière place en séries éliminatoires”, a déclaré Manica de WynnBet. “Green Bay est à l’extérieur en ce moment, mais quelques victoires supplémentaires pourraient rendre le dernier match de la saison significatif si les bonnes équipes coopèrent devant eux.”

Les responsables du calendrier n’ont rendu aucun service aux Dolphins au cours des trois dernières semaines avec des matchs sur la route contre les 49ers de San Francisco, les Chargers de Los Angeles et les Bills de Buffalo. Miami a perdu les trois matchs, mais le dernier match de la semaine dernière à Buffalo était captivant. Les Dolphins ont certainement montré qu’ils étaient capables de s’accrocher à n’importe qui dans une défaite de 32-29 contre les Bills.

“Les Dolphins rentrent chez eux après une défaite âprement disputée contre leur rival de division et tête de série actuelle de l’AFC, Buffalo. Les Dolphins peuvent faire un grand pas en avant dans la course aux séries éliminatoires avec une victoire ici”, a déclaré Manica.

Mais les premiers parieurs semblent penser que Green Bay est à la hauteur du défi – ou du moins peut couvrir l’écart – contre une équipe de Miami désespérée de se remettre sur la bonne voie.

“Les deux paris importants que nous avons pris étaient sur les Packers à +5,5 et à nouveau à +4,5. Le nombre de billets est également fortement en faveur des Packers. L’intérêt pour les Dolphins a été minime jusqu’à présent”, a déclaré Manica mercredi soir. “Ce concours semble être disputé de près, étant donné l’ampleur des implications des séries éliminatoires, une situation où les points sont généralement précieux.

“Un établissement respectable est déjà passé à -3,5. Nous aurons grandement besoin des Dolphins dimanche si cela continue.”

WynnBet a ouvert Miami à -4,5 dimanche soir et a poussé les Dolphins à -6 lundi après-midi. Mais ensuite, cet argent des Packers a commencé à apparaître, conduisant la ligne jusqu’à Miami -4 mardi en fin d’après-midi.

Le côté pointu

C’est une semaine lente pour un parieur avec qui je vérifie régulièrement. Il n’a littéralement tiré sur aucun match du tableau des cotes de la semaine 16 de la NFL. Il attend plus de nouvelles, que ce soit des blessures ou peut-être plus encore de la météo, qui joue un grand rôle cette semaine.

Il n’y a qu’un seul match vers lequel il penche, même s’il n’a pas encore parié. Et c’est Packers-Dolphins.

“Je me penche actuellement vers Green Bay”, a-t-il déclaré. “Le corps des récepteurs larges est devenu sain et a trouvé son rythme.”

Chaud et froid

Il n’y a sans doute pas d’équipe plus chaude dans la NFL que les Bengals de Cincinnati (10-4 SU, 11-3 ATS). Cincy est sur une séquence de six victoires consécutives en SU ​​et a été de l’argent en banque pour les parieurs, avec une fiche de 11-1 contre l’écart lors de ses 12 derniers matchs.

D’un autre côté, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (7-7 SU, 7-6-1 ATS) entrent dans le match à domicile de samedi sur une glissade 1-3 SU et ATS. Et oh, au fait, les Pats viennent de perdre un match de l’une des manières les plus inimaginables de tous les temps, avec leur version de pitchy-pitchy-woo-woo qui a horriblement mal tourné lors de la semaine 15 aux Las Vegas Raiders.

“Le nombre de billets en début de semaine favorise les Bengals”, a déclaré Manica de WynnBet. “Le public regarde ce match en voyant une équipe monter au classement de l’AFC et une autre qui a gravement endommagé ses espoirs en séries éliminatoires avec l’un des jeux les plus ridicules de l’histoire du football. Cela semblerait être de l’argent facile et parier sur les Bengals.

“Les dièses ne sont pas d’accord. Nous avons pris deux paris importants sur les Patriots à +3,5 et +3,5 (-120), ainsi que des paris importants sur la ligne de financement alors que nous n’étions pas le meilleur prix. Cela signifie généralement la force de l’opinion. À ce stade rythme, nous serons certainement enracinés pour les Bengals samedi, car les dièses ont pesé lourdement sur le chien de la maison au début de la semaine. »

Retour à l’école

Ce n’est pas un match de bowling qui sort du calendrier, mais Beyers de PlayUp a noté que le Gasparilla Bowl de vendredi soir attirait l’attention. Et son bookmaker a une position.

Wake Forest (7-5 ​​SU et ATS) affronte le Missouri (6-6 SU, 7-5 ATS) lors d’un coup d’envoi à 18h30 HE.

“Nous avons immédiatement obtenu de l’argent sur le Missouri le 8 décembre. L’un des premiers paris était sur le Missouri +1,5”, a déclaré Beyers, avant de passer à l’action qui a atterri mercredi. “Aujourd’hui, le plus pointu du pari pointu Wake Forest.”

Wake est actuellement de -2,5, et Baker veut être aligné avec les Demon Deacons favoris.

“J’aime Wake Forest moi-même”, a-t-il déclaré. “Nous sommes presque à égalité pour le match en ce moment. Je préférerais avoir besoin de Wake Forest, donc j’aimerais que mon prochain pari soit sur le Missouri.”

Le temps dehors est affreux

Dans une grande partie des États-Unis, ça va être misérable ce week-end, impactant une poignée de matchs de la NFL.

“La météo va être une chose fascinante pour beaucoup de ces jeux. Vous pouvez à peine croire certaines de ces choses”, a déclaré Beyers de PlayUp, pointant le match Jaguars-Jets jeudi soir et Titans-Texans samedi, entre autres. Il pourrait faire environ 20 degrés à Nashville, ce qui est fou.

Mais le match Saints-Browns à Cleveland s’est particulièrement démarqué. Le maximum de samedi est de 14 degrés, avec des averses de neige et des vents forts.

“Le match de Cleveland est probablement le pire de tous”, a déclaré Beyers. “Un total inférieur à 33, il est difficile d’imaginer un total aussi bas. Il ne faut pas grand-chose pour atteindre 33-34 points.”

Beyers a ensuite rapidement parlé de quelques façons qu’il fait souvent : 17-16, 21-13, 20-13, 20-14 et ainsi de suite. PlayUp a ouvert le total à 34 et était aussi bas que 31. Tard mercredi soir, le total était de 32,5 (plus de -111).

“Il est difficile d’imaginer une valeur pariant le Under sur n’importe quel match de la NFL où le total est inférieur à 33. C’est un nombre si bas. Tant de choses doivent se produire pour maintenir un total aussi bas”, a déclaré Beyers. “Cela étant dit, nous avons un bon argent dans les deux sens. Nous avons un jeu pointu sur le dessus et un jeu pointu sur le dessous également. L’argent que je respecte le plus est sur le dessus.”

J’aime les gros paris et je ne peux pas mentir

Il n’y a pas beaucoup de gros paris signalés à l’approche du week-end de Noël sur les cotes de la semaine 16 de la NFL ou sur les cotes du bol de football universitaire. Mais Caesars Sports a réussi un gros pari à terme sur le Super Bowl : 50 000 $ sur les 49ers +650.

Si les 49ers (10-4 SU, 9-5 ATS) – qui ont maintenant le troisième QB Brock Purdy sous le centre – peuvent réclamer le trophée Lombardi, le parieur gagnerait 325 000 $.

Pas mal de retour sur investissement pour quelques mois d’attente, si cela se produit réellement. Comme toujours, faites attention à la façon dont vous pariez. Ne pariez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Passez un joyeux week-end de Noël NFL !

Patrick Everson est analyste des paris sportifs pour FOX Sports et journaliste principal pour VegasInsider.com. Il est un journaliste distingué dans l’espace national des paris sportifs. Il est basé à Las Vegas, où il aime jouer au golf sous une chaleur de 110 degrés. Suivez-le sur Twitter : @PatrickE_Vegas.

