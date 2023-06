Cotes NFL MVP 2023, meilleurs paris à terme à faire maintenant

Étant donné que le repêchage de la NFL 2023 est dans les livres et que les OTA d’équipe sont en cours, cela signifie une chose. Il est temps de se tourner vers la prochaine saison de football. Et une prévision qui nous intéresse particulièrement est le marché des cotes MVP.

Oui, nous savons – la gravure est relativement fraîche sur le trophée MVP que le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes a remporté avant de mener son équipe à leur deuxième Super Bowl en quatre ans. Cependant, il n’est jamais trop tôt pour spéculer sur le déroulement de la course des joueurs les plus précieux de l’année prochaine.

Avant le repêchage, le quart-arrière des Bills Josh Allen était le favori pour remporter le prestigieux prix. Mais ses chances se sont allongées et Mahomes a pris la première place pendant quelques semaines. Maintenant, avec un peu plus de deux mois avant le début de la saison, les chances d’Allen d’être nommé MVP de l’année prochaine sont de retour au sommet à +700.

Cependant, les cotes de Showtime Mahomes se situent également à +700. M. Half a Billion, dont certains diraient qu’il est sous-payé, reviendra-t-il la saison prochaine et décrochera-t-il les honneurs pour la troisième fois? Ou son rival de conférence Allen ou son rival du Super Bowl Jalen Hurts remportera-t-il le trophée tant convoité?

Plongeons-nous dans les chances du MVP NFL 2023 (les 10 meilleurs choix).

CHANCES MVP NFL 2023*

Josh Allen : +700 ( misez 10 $ pour gagner 80 $ au total )

Joe Burrow : +700 ( misez 10 $ pour gagner 80 $ au total )

Patrick Mahomes : +700 ( misez 10 $ pour gagner 80 $ au total )

Justin Herbert : +900 ( misez 10 $ pour gagner 100 $ au total )

Jalen blesse : +1200 ( misez 10 $ pour gagner 130 $ au total )

Lamar Jackson : +1500 ( misez 10 $ pour gagner 160 $ ​​au total )

Aaron Rodgers : +1600 ( misez 10 $ pour gagner 170 $ au total )

Trevor Lawrence : +1600 ( misez 10 $ pour gagner 170 $ au total )

Dak Prescott : +1 600 ( misez 10 $ pour gagner 170 $ au total )

Tua Tagovailoa: +1700 ( misez 10 $ pour gagner 180 $ au total )

*cotes au 12/06/2023

Choisissez via FOX Sports NFL Analyst Geoff Schwartz :

Joe Burrow (+700) — Bengals de Cincinnati

Joe Burrow a tout ce que vous voudriez dans un favori MVP.

Non seulement Burrow est un quart-arrière fantastique, mais il rivalise avec une flamme et une passion qui attirent l’attention des électeurs MVP. Nous avons vu cela se produire en 2021, lorsque Burrow – au lieu de Dak Prescott – a remporté le titre de joueur de retour de l’année.

Le QB des Bengals affiche constamment des chiffres de précision qui sont parmi les meilleurs de la ligue. Et Cincy s’est amélioré sur la ligne offensive et possède sans doute la meilleure salle de réception large de la NFL. L’année dernière, les Bengals ont changé leur attaque pour proposer des jeux et des schémas qui fonctionnent le mieux pour Burrow, donc je m’attendrais à ce que leur attaque soit légèrement meilleure cette saison.

Les Bengals ont une chance d’être la tête de série de l’AFC, ce qui augmenterait les chances de Burrow de remporter ce prix.

PICK: Joe Burrow (+700) pour remporter le titre de MVP de la NFL

Jalen Hurts (+1200) – Eagles de Philadelphie

Jalen Hurts était le leader du prix MVP la saison dernière avant de se blesser à l’épaule tard. Il a été exceptionnel en 2022, lançant pour 3 701 verges tout en se précipitant pour 760 verges supplémentaires en seulement 15 départs. Hurts a également totalisé 37 touchés au total et a été le point central de la puissante offensive des Eagles.

L’attaque de Philly revient presque tout le monde de sa liste de championnat NFC, y compris la meilleure ligne offensive du football. Même si l’équipe a un nouveau coordinateur offensif à la suite du départ de Shane Steichen pour Indianapolis, je m’attends toujours à ce que l’attaque des Eagles fasse avancer le train.

La capacité de Jalen Hurts à créer des jeux et à générer des temps forts de calibre MVP attirera l’attention des électeurs MVP. Et les Eagles sont sur la bonne voie pour revenir au Super Bowl en 2023, donc cela aidera également sa candidature.

PICK: Jalen Hurts (+1200) remporte le titre de MVP de la NFL

