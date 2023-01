Cotes NFL: les Jaguars étourdissent les Chargers, l’un des pires bad beats de tous les temps

En baisse de 27 points et votre quart-arrière a lancé quatre interceptions en première mi-temps lors d’un match éliminatoire du week-end NFL Super Wild Card?

Pas de problème pour Trevor Lawrence et les Jaguars de Jacksonville.

Les Jaguars (+2,5 à Pari FOX) s’est rallié pour une improbable victoire 31-30 contre les Chargers de Los Angeles samedi soir. Plus important encore, c’est l’un des pires bad beats de tous les temps si vous étiez détenteur d’un billet Chargers.

Bienvenue dans le monde des gains loufoques et des bad beats des paris sportifs.

Chaque semaine, nous récapitulerons les jeux de paris qui ont permis à certaines personnes d’encaisser et à d’autres de déchirer leurs billets de frustration. Pour paraphraser le célèbre diffuseur Al Michaels, “ces pièces sont importantes pour certains”.

Récapitulons la folie du match Chargers-Jaguars.

Les Jaguars ont terminé le troisième plus grand retour de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL, à la grande joie de Jacksonville moneyline (+110) et des parieurs écartés et à l’agonie des bailleurs de fonds des Chargers, qui commençaient sans aucun doute à planifier ce qu’ils allaient faire avec leur victoires après que Los Angeles ait pris une avance de 27-0.

Les deux plus grands retours en séries éliminatoires de l’histoire de la NFL ont été la victoire 41-38 des Buffalo Bills en prolongation contre les Oilers de Houston en 1993 (Houston menait 35-3 avec 8:53 restants au troisième quart) et la victoire 45-44 des Colts d’Indianapolis contre les Chiefs de Kansas City en 2014 (Kansas City menait 38-10 avec 11:48 à faire au troisième quart).

Les Chargers ont eu une chance de s’échapper avec la victoire après que les Jaguars aient réduit l’avance à 30-28, mais Los Angeles est allé à trois et a botté avec un peu plus de trois minutes à faire.

Le gros jeu pour les Jaguars est survenu quatrième et premier avec moins de 90 secondes à faire lorsque Travis Etienne a parcouru 25 verges jusqu’aux 16 des Chargers. Riley Patterson a lancé le panier gagnant de 36 verges sans plus de temps.

Du point de vue des paris, les Jags ont atteint +2800 sur la ligne d’argent en direct au Caesars alors qu’ils étaient en baisse de 27-0.

Ce parieur, après avoir sué pendant la première mi-temps, est probablement toujours célébrer.

Le joueur le plus chanceux est peut-être justement cette personne, grâce à sa… radio ?

Lawrence a secoué le début difficile pour terminer 28 en 47 passes (59,6%) pour 288 verges et quatre touchés.

Appelez simplement Lawrence “M. Samedi”.

Le retour s’est également avéré être bon pour les paris sportifs.

Il y a eu des rapports d’un parieur particulier qui a subi une perte importante sur le match.

Restez à l’écoute pour plus de folie!

