Cotes NFL: les cotes de Joe Burrow MVP en mouvement pourraient avoir un impact sur les paris sportifs

Patrick EVERSON Analyste des paris sportifs FOX

Quand il s’agit de paris sportifs, on ne sait jamais vraiment quand une équipe pourrait commencer une bonne séquence. Et au moment où la séquence devient reconnaissable, les parieurs pourraient penser que la loi des moyennes – une régression vers la moyenne – doit arriver, ce qui les rend réticents à sauter à bord.

Donc, dans certains cas, il faut être sérieusement convaincu avant que tout le monde se joigne à nous.

Cela a apparemment été le cas en ce qui concerne Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati. Avec Burrow sous le centre, les Bengals sont pratiquement devenus un guichet automatique pour les parieurs. Mais il a fallu du temps aux bookmakers pour ressentir le pincement.

Faire de la banque

Tout a commencé tard dans la saison régulière 2021-22. Burrow a mené Cincy sur une course directe 3-0 (SU) et contre la propagation (ATS). Puis il a couronné cela avec une grande victoire à domicile 34-31 contre les Chiefs de Kansas City lors de la semaine 17. C’était un match dans lequel les Bengals étaient des outsiders de 3,5 points.

Burrow n’a pas commencé la semaine 18, car les Bengals ont laissé reposer plusieurs joueurs clés pour les séries éliminatoires. Pour ce que ça vaut, cependant, Cincinnati était un outsider de 6,5 points à Cleveland et toujours couvert par une défaite de 21-16. Ensuite, Burrow & Co. est allé 3-1 SU et 4-0 ATS en séries éliminatoires, alors qu’ils atteignaient le Super Bowl. Ils ont perdu le Big Game contre les Rams 23-20, mais couverts en tant qu’outsiders de 4,5 points.

Puis cette saison, les Bengals ont commencé 0-2 SU et ATS. Alors peut-être que la pensée était que la régression était arrivée. Depuis lors, cependant, Cincy est allé 11-2 SU et 12-1 ATS. Pourtant, cela n’a pas coûté beaucoup à BetMGM jusqu’à récemment.

“Les Bengals ont été notre pire résultat [last] Samedi à Foxborough”, a déclaré le vice-président du trading de BetMGM, Jason Scott, faisant allusion à la victoire 22-18 de Cincinnati en tant que favori à trois points en Nouvelle-Angleterre. “Cela continue le schéma du livre perdant sur les matchs de Cincy au cours du mois dernier.”

C’est donc fin novembre que davantage de parieurs publics ou récréatifs ont finalement commencé à acheter. Même à ce moment-là, après la victoire 20-16 des Bengals où ils ont marqué un point au Tennessee, Burrow était sur une série de 15-3 contre l’écart.

Un mois plus tard, il a une fiche de 19-3 contre l’écart, avec quatre autres couvertures dans le cadre d’une séquence actuelle de 7-0 contre l’écart. Au prix standard de -110 sur les paris avec écart de points (110 $ de pari nets de 100 $ de profit), si vous misez 110 $ sur chacun de ces 22 jeux, vous gagnerez 1 570 $. Pas trop mal.

Mais maintenir cette séquence au cours de la semaine 17 sera une corvée. Les Bengals accueillent les Buffalo Bills lundi soir et sont actuellement les outsiders à un point. Un parieur pointu de Vegas pense que les Bills sont du bon côté.

“Joe Burrow a du mal avec des équipes qui peuvent se précipiter, et Buffalo est tout en haut de cette liste”, a-t-il déclaré. “Et la blessure de La’el Collins est énorme.”

Collins, le tacle droit de Cincy, a déchiré son ACL et son MCL lors de la victoire de la semaine dernière en Nouvelle-Angleterre.

Joe Cool en tant que MVP

Cincinnati s’est débarrassé du départ 0-2 SU et ATS de cette saison pour se situer maintenant à 11-4 SU et 12-3 ATS. Les Bengals ont encore une chance de se qualifier pour la tête de série n ° 1 de l’AFC, mais doivent battre Buffalo lundi soir pour rester dans cette course.

Cette victoire pourrait également donner à Burrow un coup de pouce tardif sur le marché des cotes NFL MVP. Burrow est actuellement le +700 deuxième choix chez FOX Bet, mais cela le place loin derrière le favori prohibitif. Patrick Mahomes, QB des Chiefs de Kansas City, est absent -500. Et cette semaine, Mahomes joue à domicile contre une équipe ébranlée des Broncos de Denver qui vient de renvoyer son entraîneur.

Mais si Burrow illumine totalement le score de la boîte lors d’une victoire contre Buffalo et que les Broncos étouffent Mahomes, alors cela devient peut-être plus intéressant.

“Une victoire aux heures de grande écoute sur son collègue candidat MVP Josh Allen effacera pratiquement toutes les chances d’Allen”, a déclaré Dylan Brossman, directeur principal des opérations commerciales chez FOX Bet. “Si [Eagles QB] Jalen Hurts est incapable de jouer lors de la semaine 17 et Mahomes pond un œuf inattendu contre Denver, les chances de Burrow pourraient se rapprocher d’un coin-flip entrant dans la dernière semaine.

Cependant, Brossman nous rappelle que Mahomes est un parfait 10-0 SU contre les Broncos.

Avec tout cela à l’esprit, les parieurs aimeraient certainement que Burrow trouve un moyen de remporter le trophée MVP. FOX Bet avait Terrier +1300 en juillet et le 11 octobre, les parieurs auraient pu obtenir le QB des Bengals à +3400. Depuis lors, comme indiqué ci-dessus, Burrow a déménagé jusqu’au +700.

Mais les parieurs n’ont jamais vraiment fait confiance à Burrow, qui est huitième en nombre de billets et septième en argent chez FOX Bet.

“Notre plus grande responsabilité pour MVP, sans surprise, est Jalen Hurts”, a déclaré Brossman. « Burrow serait un bon résultat pour nous.

Chez BetMGM, Burrow a ouvert +1200 et est actuellement +600, le deuxième choix derrière -500 Mahomes. Pourtant, Burrow n’est que septième en nombre de billets et en argent sur le marché des cotes NFL MVP de BetMGM.

Mahomes et Allen sont apparemment dans une impasse au sommet du nombre de billets. Mais Mahomes est solidement n ° 1 en argent, suivi d’Allen. Hurts est troisième pour les billets et l’argent.

Pour mettre les choses en perspective, les parieurs MVP de BetMGM ont parié neuf fois plus d’argent sur Mahomes, 6,5 fois plus d’argent sur Allen et 5,5 fois plus d’argent sur Hurts que sur Burrow.

Burrow est un gagnant pour le livre, sans aucun doute.

“Nous serions très heureux de voir Joe Burrow couronné MVP”, a déclaré Scott.

Patrick Everson est analyste des paris sportifs pour FOX Sports et journaliste principal pour VegasInsider.com. Il est un journaliste distingué dans l’espace national des paris sportifs. Il est basé à Las Vegas, où il aime jouer au golf sous une chaleur de 110 degrés. Suivez-le sur Twitter : @PatrickE_Vegas.

 

