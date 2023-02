Cotes NFL : la carrière de Tom Brady du point de vue des paris sportifs

C’est officiel, le quarterback Tom Brady prend sa retraite.

Le légendaire QB a annoncé sa décision mercredi via les réseaux sociaux, mettant fin à une carrière que beaucoup considèrent comme la plus grande de tous les temps.

Plongeons-nous dans la course de Brady du point de vue des paris sportifs.

Les paris sportifs pourraient envoyer à Brady un beau cadeau de retraite, alors que l’ancien quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Buccaneers de Tampa Bay a terminé son mandat dans la ligue en tant que deuxième plus grand QB de tous les temps contre l’écart en saison régulière.

TB12 a terminé sa carrière globale 213-157-11 (58%) contre l’écart (ATS). Encore plus impressionnant ? Brady a terminé 51-13 (80%) ATS en tant qu’outsider.

En ne regardant que les matchs de saison régulière, il est allé 190-136-7 ATS, couvrant l’écart 58,3% du temps. C’est carrément étonnant, et pour le contexte, si vous aviez parié sur Brady à chaque match de sa carrière sans arrière-pensée, vous auriez réalisé un joli profit.

“Les jeux mettant en vedette Tom Brady ont toujours été parmi les plus pariés, et neuf fois sur 10, le public soutenait l’équipe de Brady”, a déclaré Dylan Brossman, directeur principal des opérations commerciales de FOX Bet. “” Ne pariez pas contre Brady “, a été constamment renforcé comme une stratégie gagnante, au grand dam des paris sportifs.”

Et pour cela, parieurs sportifs et fans de la NFL, merci, Tom.

Si TB12 a terminé deuxième, qui est premier ?

De tous les quarts-arrière pour commencer au moins 125 matchs de saison régulière dans le super Bowl Era, le seul QB avec un pourcentage de couverture plus élevé que Brady est le grand Joe Montana des 49ers de San Francisco, qui est allé 101-63 ATS dans les matchs de saison régulière pour sa carrière (61,6%).

Donc, encore une fois, la bataille pour le titre de GOAT se résume à Brady et Montana.

TOP 5 QUARTERBACKS CONTRE LA PROPAGATION DANS L’HISTOIRE DE LA NFL*

* L’ère du Super Bowl, dans les matchs de saison régulière ; minimum 125 démarrages

Quant à savoir si Tom a vraiment fini, Brossman ne pense pas que Brady sortira de sa retraite comme il l’a fait l’année dernière.

Chances sur la retraite de Brady :

Reste à la retraite (-1000)

Joue un autre match de la NFL (+650)

“On a l’impression qu’il a légitimement fini cette fois, d’où les chances”, a conclu le bookmaker.

Voici une ventilation des performances de Brady pour les parieurs sportifs au cours de sa carrière :

– Dans ses 10 Super Bowls, Brady a gagné comme outsider ou couvert comme favori cinq fois, a perdu comme favori trois fois et a gagné mais n’a pas couvert l’écart deux fois.

– Brady et son équipe ont commencé la saison en tant que favoris ou co-favoris des paris pour remporter neuf fois le Super Bowl. Brady a fini par remporter le Super Bowl cette saison-là à deux reprises (Super Bowls LI et LIII).

– Brady était 25-22-1 ATS (53,2%) et 35-13 direct (SU) (72,9%) en séries éliminatoires.

– Brady est allé non seulement 190-136-7 ATS (58,3%) mais aussi 251-82 SU (75,4%) en saison régulière.

– Y compris les séries éliminatoires, Brady a plus de couvertures ATS (215) que trois équipes ont remporté des victoires en saison régulière dans l’histoire de la franchise ( Panthers de la Caroline 212, Jaguars de Jacksonville 189 et Texans de Houston 142).

– Brady était 35-17-1 ATS (67,3%) et 30-23 SU (56,6%) lorsqu’il était outsider dans les matchs de saison régulière.

– Brady était 97-63-5 ATS (60,6%) et 137-28 SU (83,0%) à domicile en saison régulière.

– Brady était 15-12-1 ATS (55,6%) et 22-6 SU (78,6%) à domicile en séries éliminatoires.

– Brady était 7-4 ATS (63,6%) et 7-4 SU (63,6%) lorsqu’il était outsider en séries éliminatoires.

– Brady était 3-3 ATS (50%) et 5-1 SU (83,3%) en tant que favori à deux chiffres en séries éliminatoires.

– Brady était 42-36 ATS (53,8%) et 70-8 SU (89,7%) en tant que favori à deux chiffres en saison régulière.

– Brady a frappé le plus dans le plus / moins (O / U) dans 52,1% des matchs de saison régulière qu’il a commencés.

– Brady a frappé le plus dans 50% des matchs éliminatoires qu’il a commencés.

– Au cours des 19 dernières saisons de Brady, il n’est jamais entré en saison régulière avec une cote supérieure à +1200 (12-1 en 2010) pour remporter le Super Bowl.

