Cotes NFL : la blessure de fin de saison de Nick Chubb a un impact sur l’avenir des Browns au Super Bowl, semaine 3

Les Browns de Cleveland sont entrés dans la saison avec de grandes attentes et les parieurs espéraient qu’il était enfin temps de soutenir les Browns pour remporter le Big Game.

Ils ont signé avec leur quart partant Deshaun Watson un contrat de 230 millions de dollars sur cinq ans entièrement garanti et ont effectué des mouvements notables vers le côté défensif du ballon, en ajoutant des passeurs comme Za’Darius Smith.

Les Browns ont réalisé une performance phénoménale lors de la première semaine, battant les Bengals de Cincinnati 24-3. Cette grande victoire a contribué à raccourcir leurs contrats à terme au Super Bowl de +4 000 à +1 800 chez BetMGM.

Les chances de Cleveland de remporter sa division et le championnat de l’AFC ont également diminué avant la semaine 2. Les chances de l’équipe de remporter la conférence sont passées de +1 800 à +1 000 ; pour remporter la division raccourcie de +375 à +220.

Mais au cours de la deuxième semaine, le porteur de ballon des Cleveland Browns Nick Chubb a quitté le match en raison d’une blessure au genou mettant fin à la saison au deuxième quart contre les Steelers de Pittsburgh. Ils ont perdu la partie, ils ont perdu Chubb et leurs chances se sont encore allongées.

Désormais, les contrats à terme des Browns au Super Bowl sont à +3000.

David Helman, initié de FOX Sports, a commenté la blessure de Chubb.

« Il est deuxième de la NFL pour les verges au sol et les touchés au sol depuis que les Browns l’ont repêché en 2018. Cela ne peut s’empêcher de rappeler la conversation de l’été sur la valeur des porteurs de ballon, combien cela vaut la peine de les payer, pourquoi les équipes sont réticentes à les payer et pourquoi il est d’autant plus important qu’ils soient payés de toute façon. »

Dave Helman réagit à la blessure écrasante de Nick Chubb lors de la défaite des Browns contre les Steelers Helman discute de la blessure de Nick Chubb.

Avec Nick Chubb absent pour la saison, tous les regards seront tournés vers le quart Deshaun Watson pour diriger l’équipe. Il convient de noter que le vétéran Kareem Hunt revient dans l’équipe pour renforcer le champ arrière avec Chubb mis à l’écart. Leur premier test aura lieu ce dimanche contre les Titans du Tennessee, un match dans lequel les Browns sont favoris à 3 points après avoir été initialement favorisés par 4,5.

Les Browns peuvent-ils maintenir leur saison en vie malgré la perte de Chubb, et une course au Super Bowl pourrait-elle encore être dans un avenir immédiat pour Cleveland ?

