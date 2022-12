Cotes NFL : Frank Reich ? Dan Quinn ? Lignes sur le prochain entraîneur-chef des Broncos

La course est terminée pour Nathaniel Hackett après seulement 15 matchs dans Broncos Country.

Les Broncos de Denver ont licencié leur entraîneur-chef de première année lundi après une raclée de 51-14 le jour de Noël aux mains des Rams de Los Angeles. Cela marque la fin d’une première saison désastreuse à Denver pour le quart-arrière Russell Wilson. Les Broncos avaient une fiche de 4-11 sous Hackett.

Les Broncos ont échangé un paquet de trois joueurs et cinq choix de repêchage pour acquérir l’ancien Pro Bowler des Seahawks de Seattle au printemps, puis ont donné à Wilson une prolongation de contrat lucrative avant le début de la saison avec la conviction qu’il résoudrait les problèmes à long terme du quart-arrière de Denver. . Au lieu de cela, Wilson est devenu l’un des pires signaleurs de la ligue et a suscité des critiques pour ses bizarreries hors terrain ainsi que le mépris ouvert de ses anciens coéquipiers.

Hackett a été embauché par les Broncos après un passage réussi en tant que coordinateur offensif des Green Bay Packers. À Green Bay, Hackett a été crédité d’avoir aidé Aaron Rodgers à réaliser des saisons MVP consécutives. Mais en tant qu’entraîneur-chef de Denver, il a suscité de vives critiques pour les décisions de gestion du match et les appels au jeu, comme sa décision de tenter un panier de 64 verges dans les dernières secondes de la défaite 17-16 de Denver contre Seattle.

Nathaniel Hackett ne pouvait pas comprendre Russell Wilson Mark Schlereth se joint à la série pour partager son point de vue sur la situation et pourquoi Hackett n’a jamais vraiment maîtrisé son quart-arrière vedette Russell Wilson.

L’extension de Wilson signifie que les Broncos sont probablement liés à lui pendant au moins un an de plus, car ils seraient sur le crochet pour 107 millions de dollars de plafond salarial mort s’ils essayaient de le libérer avant la saison 2023. Le nouveau groupe de propriété des Broncos ainsi que le président des opérations de football John Elway et le directeur général George Paton ont une tâche herculéenne devant eux. Ils doivent trouver un nouvel entraîneur capable de revitaliser la carrière de Wilson et de l’aider à retrouver un semblant de jeu dont il a fait preuve à Seattle.

Vers qui les Broncos pourraient-ils se tourner? Pari FOX a des chances hypothétiques sur qui pourrait être le prochain entraîneur-chef à Denver.

CHANCES SUR LE PROCHAIN ​​ENTRAÎNEUR-CHEF DES BRONCOS*

Franck Reich : +400 (pariez 10 $ pour gagner 50 $ au total)

Dan Quinn : +500 (pariez 10 $ pour gagner 60 $ au total)

Sean Payton : +600 (pariez 10 $ pour gagner 70 $ au total)

Shane Steichen : +700 (pariez 10 $ pour gagner 80 $ au total)

De Meco Ryans : +800 (pariez 10 $ pour gagner 90 $ au total)

Ejirô Evero : +1000 (pariez 10 $ pour gagner 110 $ au total)

Eric Bienemy : +1000 (pariez 10 $ pour gagner 110 $ au total)

David Shaw : +1200 (pariez 10 $ pour gagner 130 $ au total)

Jonathan Ganon : +1200 (pariez 10 $ pour gagner 130 $ au total)

Jim Harbaugh : +1500 (pariez 10 $ pour gagner 160 $ au total)

Leslie Frazier : +1500 (pariez 10 $ pour gagner 160 $ au total)

Steve Wilks : +2000 (pariez 10 $ pour gagner 210 $ au total)

*Cote au 27/12/2022

Reich, l’ancien entraîneur-chef des Colts d’Indianapolis, semble être un bon candidat sur le papier. Il a une longue feuille de route pour tirer le meilleur parti des quarts vétérans. Lorsqu’il était le coordinateur offensif des Eagles de Philadelphie pendant la saison 2017, Carson Wentz a connu une meilleure année en carrière et le remplaçant Nick Foles a mené les Eagles à leur tout premier championnat du Super Bowl.

Reich a ensuite aidé Andrew Luck à retrouver sa forme à Indianapolis avant la retraite choquante de Luck en 2019. Avec Philip Rivers sous le centre en 2020, Reich a aidé à ramener les Colts aux séries éliminatoires. Mais une réunion avec Wentz en 2021 et une tentative de partenariat avec Matt Ryan en 2022 n’ont pas abouti, et Reich a été licencié à la mi-saison.

Quinn pourrait également être un ajustement intrigant. L’ancien entraîneur-chef des Falcons d’Atlanta et actuel coordinateur défensif des Cowboys de Dallas a remporté un Super Bowl avec Wilson à Seattle en tant que coordinateur défensif des Seahawks. Des rapports ont fait surface selon lesquels Quinn pourrait amener Brian Schottenheimer, l’ancien coordinateur offensif de Wilson à Seattle, avec lui à Denver.

Outre l’ancien entraîneur-chef des Saints de la Nouvelle-Orléans et l’analyste actuel de la NFL sur FOX, Sean Payton, le reste des meilleurs noms de la liste comprend certains des coordinateurs de la NFL les plus titrés de la saison 2022.

Les Broncos ont-ils pris la bonne décision en licenciant Nathaniel Hackett ? Les hôtes de SPEAK décident si Denver a pris la bonne décision, y compris quelle est la prochaine étape pour Broncos Country.

Le coordinateur offensif Shane Steichen et le coordinateur défensif Jonathan Gannon ont tous deux leurs empreintes digitales sur le meilleur dossier de 13-2 des Eagles dans la ligue. Les 49ers de San Francisco ont la meilleure défense de la NFL selon plusieurs mesures sous le coordinateur DeMeco Ryans.

Les Broncos ont également bien performé du côté défensif du ballon en 2022 sous la direction du coordinateur Ejiro Evero. Mais Evero aurait refusé le poste d’entraîneur-chef par intérim après le licenciement de Hackett, ce qui laisse supposer qu’il pourrait essayer de chercher des opportunités ailleurs.

Eric Bienemy connaît une autre bonne année avec Patrick Mahomes. Cependant, il convient de se demander si le coordinateur offensif de longue date des Chiefs de Kansas City renoncerait à travailler avec Mahomes au plus fort de sa carrière pour essayer de réhabiliter Wilson à la place.

Selon vous, qui décroche le poste d’entraîneur-chef des Broncos? Restez à l’écoute de FOX Sports au fur et à mesure que l’histoire se déroule!

